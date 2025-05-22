سيُستخدم نظام "إينركاب" المطوّر محلياً لتخزين الطاقة بالمكثفات الفائقة في مجموعة مركبات "روكس" الكهربائية الجديدة، ليقدم أداءً عالياً مدعوماً بابتكار طُوّر وصُمم في دولة الإمارات

هذا التعاون يتماشى مع المبادرات الوطنية مثل "مشروع 300 مليار"، و"برنامج الصناعة 4.0"، و"المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050"، ما يدعم ريادة الدولة للتقنيات المستدامة وتعزيز مرونة القطاع الصناعي

أبوظبي - أعلنت شركة "إينركاب التابعة لأبيكس للطاقة"، المتخصصة في تصنيع حلول تخزين الطاقة بالمكثفات الفائقة ومقرها دولة الإمارات، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "روكس موتور"، وذلك على هامش فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات 2025". وتتماشى هذه الخطوة مع المبادرات الوطنية الشاملة مثل "مشروع 300 مليار"، و"برنامج الصناعة 4.0"، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وستسهم في تسريع تنمية المنظومة الصناعية المحلية، وتحقيق التكامل بين دول المنطقة، وتعزيز التزام شركة "إينركاب" بدعم تطلعات دولة الإمارات لتطوير قطاعها الصناعي ومستهدفاتها لتعزيز التنقل المستدام.

وتم تصميم وتطوير وتصنيع حلول تخزين الطاقة الخاصة بـشركة إينركاب بالكامل في دولة الإمارات. ومن خلال هذه الشراكة، ستدمج "روكس موتور" أنظمة تخزين الطاقة القائمة على المكثفات الفائقة غير الكيميائية في مركباتها، ما يمنح المركبات أداءً قوياً يشمل مدى قيادة أطول، وقدرة شحن وتفريغ للطاقة بسرعات فائقة، دون التعرض لمخاطر الاشتعال الحراري، إلى جانب توفير نظام تخزين يراعي معايير الاستدامة البيئية ويتميز بدورة حياة طويلة دون أي تدهور في الأداء.

ومن خلال هذه الشراكة، تدخل إينركاب قطاع المركبات الكهربائية الذي يشكّل نسبة تزيد عن 70% من سوق تخزين الطاقة عالمياً، لتقدم نظاماً متقدماً لتخزين الطاقة يطيل مدى قيادة المركبة، ويتيح الشحن الكامل للبطارية خلال 6 دقائق فقط، باستخدام الغرافين الصناعي كمكوّن أساسي في نظام التخزين، ما يجعله من التقنيات المستدامة التي تراعي المعايير البيئية.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال أحمد عامر عمر، العضو المنتدب لشركة أبيكس للاستثمار ش.م.ع وإينركاب: "تعد هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة تطوير حلول تخزين الطاقة النظيفة وعالية الكفاءة لقطاع المركبات الكهربائية. ومن خلال دمج تقنية المكثفات الفائقة الرائدة من إينركاب مع منصة روكس موتور، نُسهم في تسريع عملية الشحن، وزيادة الكفاءة، وتعزيز الاستدامة في قطاع التنقل. كما تعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بدعم الابتكار في القطاع الصناعي، والتصنيع المحلي، وبناء سلسلة توريد قوية ومرنة وقادرة على مواكبة تغيرات المستقبل."

من جانبه، قال جارفس يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة روكس موتور: "نلتزم بتحفيز الابتكار في قطاع التنقل بالاعتماد على الطاقة الكهربائية، حيث نجمع بين عناصر الأداء والتصميم والاستدامة. ومن خلال شراكتنا مع إينركاب، سنتمكن من دمج تقنيات تخزين الطاقة المتقدمة بما يتماشى مع رؤيتنا للابتكار ومن دون أي مساومة على الكفاءة والجودة، فهذه الشراكة ليست مجرد تطوّر تقني، بل خطوة استراتيجية نحو الجيل التالي من ابتكارات النقل المستدام عالي الأداء."

ستُسهم هذه الشراكة في تعزيز الطلب على تقنيات البطاريات عالية الأداء، إلى جانب دمج مكونات خفيفة الوزن وقابلة لإعادة التدوير من الألمنيوم، فضلاً عن دعم توطين عمليات تصنيع وتجميع المركبات، ما يدعم أجندة شركة "إينركاب" الشاملة في الجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ويساهم في بناء سلسلة توريد متكاملة وقوية تقوم على إعادة الاستخدام والتدوير. كما ترسّخ هذه المبادرات التزام الطرفين بالشراكة على المدى البعيد وتوحيد الجهود لتطوير القطاع الصناعي في المنطقة والارتقاء بتجربة القيادة للمستخدمين.

نبذة عن إينركاب

تقود شركة إينركاب الجهود الرائدة لإحداث نقلة نوعية في مجال تخزين الطاقة بالاعتماد على التقنيات المتقدّمة، والتصنيع عالي الكفاءة، والالتزام الراسخ بالاستدامة. وتغطي خبرات الشركة مجالات التصنيع والبحث والتطوير والشراكات البناءة عبر القطاع، بما يضمن تقديم حلول عالية الأداء لقطاع الطاقة صُممت بعناية لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

نبذة عن روكس موتور

تأسست شركة روكس موتور في عام 2021، وتسعى الشركة إلى ترسيخ مكانتها كعلامة رائدة عالمياً في مجال المركبات العاملة بالطاقة الجديدة والمصمّمة خصيصاً للمغامرين وعشّاق الأنشطة الخارجية، وذلك بحلول عام 2030. وفي أغسطس 2023، أطلقت الشركة أولى مركباتها من طراز ROX 01، وهي مركبة رياضية متعددة الاستخدامات تجمع بسلاسة بين راحة القيادة اليومية، والأداء القوي على الطرق الوعرة، وتجربة الاستمتاع بالأنشطة الخارجية المتنوعة. وفي نهاية العام نفسه، بدأت الشركة بتسليم المركبة للعملاء، لتوفر لهم سيارة مثالية للقيادة داخل المدن، أو للسفر لمسافات طويلة، أو خوض المغامرات في الطبيعة والتخييم. وفي أبريل 2024، سجّلت "روكس موتور" أول ظهور دولي لها في معرض أبوظبي للسيارات، حيث عرضت مركبة ROX 01، في خطوة مثّلت بداية انطلاقتها من قلب الصين إلى مختلف أنحاء العالم.

واليوم، لشركة "روكس موتور" حضور في نحو 30 سوقاً حول العالم، تشمل منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، حيث حصدت إشادة واسعة من العملاء والمستهلكين المحليين.

-انتهى-

#بياناتشركات