الشراكة تركز على البحث والتطوير والتطبيقات العملية للتقنيات الذكية

سيدعم هذا التعاون خطط تعزيز الابتكار في دولة الإمارات من خلال مشاريع البحث والتطوير والتطبيقات العملية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إيزي ليس" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EASY LEASE)، الشركة الرائدة في توفير حلول التنقل المتكاملة والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "بيغ بير إيه آي" (BigBear.ai) المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز BBAI والرائدة عالمياً في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي الجاهزة للمهام العملية، وشركة فيجيلكس تكنولوجي إنفستمنت، المتخصصة في الاستثمارات والخدمات الاستشارية التقنية. وتهدف الشراكة إلى تسريع جهود البحث والتطوير وتبني حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدفع التحول الرقمي في مجالات عديدة مثل التنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الحيوية في دولة الإمارات والمنطقة.

وتُعد شركة "بيغ بير إيه آي" ومقرها الولايات المتحدة، من أبرز مزوّدي حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدعم اتخاذ القرارات عبر قطاعات متعددة مثل البنى التحتية الذكية وتقنيات الطائرات بدون طيار (الدرونز) وأمن الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية والدفاع والسفر والتجارة وشركات التكنولوجيا. أما شركة "فيجيلكس"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، فستتولى قيادة جهود تطوير الأعمال، والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب دعم تبني الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي سريع التطوّر في المنطقة.

وتجمع الشراكة بين القدرات التشغيلية لشركة إيزي ليس والخبرات التقنية المتقدمة لشركة "بيغ بير إيه آي" والرؤية الاستراتيجية التي تتميز بها شركة "فيجيلكس" بهدف تطوير ونشر تقنيات متقدمة لقطاعات التنقل والبنى التحتية الذكية وغيرها من القطاعات الواعدة. وهي أول شراكة لشركة إيزي ليس مع شركة ذكاء اصطناعي أمريكية، ما يعكس تطلعاتها الطموحة لتوسيع حضورها العالمي وتعزيز مكانتها الريادية في مجال التنقل المتقدم وحلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة.

وستسهم الشراكة في تعزيز الأبحاث وتطوير وتنفيذ تطبيقات عملية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات التنقل، والخدمات اللوجستية، والبنى التحتية الذكية، وإدارة الأصول وغيرها من القطاعات الحيوية، بما يحقق أثراً ملموساً وقيمة طويلة الأمد للعملاء والشركاء الاستراتيجيين. وتتماشى هذه المبادرة مع "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لعام 2031" في دولة الإمارات وتدعم أيضاً "رؤية مئوية الإمارات 2071" لتحقيق الريادة الرقمية العالمية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة "إيزي ليس": "تجسّد شراكتنا مع بيغ بير إيه آي وفيجيلكس الالتزام المشترك بدعم وتطوير حلول متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي في قطاعات متعددة. وتجمع هذه الشراكة بين الخبرات العالمية والمعارف المحلية لتقديم تقنيات عملية وقابلة للتوسع لمعالجة التحديات الواقعية الملحة. وبالنسبة لشركتنا، يعد هذا التعاون خطوة نوعية في دمج الأنظمة الذكية في عملياتنا، دعماً لجهودنا المتواصلة ورحلتنا للتحول إلى شركة أكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة."

من جهته، قال كيفن مكالينان، الرئيس التنفيذي لشركة "بيغ بير إيه آي": "تشكل هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة بيغ بير إيه آي، وهي دليل ملموس وقوي على موثوقية تقنياتنا وقيمنا. ونلتزم عبر تعاوننا مع إيزي ليس وفيجيلكس بتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، من خلال تقديم أنظمة دقيقة تعزز السلامة والتنقل والكفاءة التشغيلية في مختلف أنحاء المنطقة."

وبموجب الشراكة، ستتولى بيغ بير إيه آي قيادة جهود التوطين والتخصيص المحلي لتقنياتها، في حين تستفيد إيزي ليس من مكانتها التشغيلية وانتشارها القوي في الأسواق لدعم هذه الجهود، وتوفر فيجيلكس الرؤية الإقليمية والدعم الاستراتيجي لضمان تأثير فعلي ومستدام.

وتؤكد هذه الشراكة التزام "إيزي ليس" المستمر بدفع عجلة الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات والمنطقة. كما تدعم الشراكة الرؤية الشاملة للشركة والرامية إلى دعم أهداف التحول الرقمي للدولة، عبر شراكات استراتيجية ترتقي بمكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي والنظم المتصلة والقطاعات المستقبلية المبتكرة.

نبذة عن "إيزي ليس"

تأسست "إيزي ليس" في عام 2011، وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز EasyLeaseوتعمل كشركة تابعة للشركة العالمية القابضة. تعد "إيزي ليس" من أبرز الشركات الرائدة في مجال خدمات حلول التنقل المتكاملة، وتوفر خدماتها لكافة قطاعات الأعمال، بما في ذلك شركات التجارة الإلكترونية والتوصيل والخدمات اللوجستية والبريد السريع ومنصات مقدمي خدمات الطعام، حيث يضم أسطول الشركة ما يزيد عن 30,000 مركبة، ليشكل بذلك واحداً من أكبر الأساطيل في دولة الإمارات.

تواصل الشركة تعزيز وتوسيع حضورها وعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على توظيف الابتكار وزيادة الكفاءة كنهج محوري في كافة خدمات التنقل المتكاملة. وتقدم شركة "إيزي ليس" خدمات وحلول تأجير مرنة للمركبات، مصممة خصيصاً لتلبي متطلبات التنقل لكافة قطاعات الأعمال والشركات. هذا وتضع الشركة العملاء في صميم أولوياتها، حيث تحرص على توظيف أحدث التقنيات المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لضمان ريادتها وتفوقها في صناعة خدمات التنقل.

لمزيد من المعلومات: www.easylease.ae.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 879.6 مليار درهم (أي ما يعادل 239.3 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

نبذة عن "بيغ بير إيه آي"

تقدّم شركة "بيغ بير إيه آي"(BigBear.ai) حلولاً ذكية ومتقدمة تدعم اتخاذ قرارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما للعمليات الحيوية في مجالات الأمن القومي، والبُنى التحتية الحيوية، وقطاعات الأعمال. ويقع مقرها الرئيسي في تايسونز كورنر بولاية فرجينيا، حيث تجمع بين التحليلات المتقدمة والبحث والتطوير والتعلم الآلي والنمذجة التنبؤية، لدعم آليات اتخاذ القرارات الفورية ضمن بيئات ديناميكية سريعة التغير. www.bigbear.ai

نبذة عن" فيجيلكس"

تتخذ شركة فيجيلكس تكنولوجي إنفستمنت (Vigilix Technology Investment L.L.C) من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وهي شركة رائدة في استثمارات التكنولوجيا والاستشارات الاستراتيجية، وتركز على تسريع وتيرة الابتكار في الاقتصاد الرقمي بالمنطقة. وتتخصص فيجيلكس في تحديد ودعم وتوسيع نطاق المشاريع التكنولوجية الواعدة التي تلبي احتياجات القطاعين العام والخاص على حد سواء. وبفضل فهمها العميق للسوق الإقليمية والتزامها بقيادة التحول الرقمي، تُعد فيجيلكس شريكاً موثوقاً لقادة التكنولوجيا العالميين والشركات المحلية، حيث توفر لهم التوجيه الاستراتيجي، وآليات الدعم للدخول إلى السوق، إلى جانب التمكين التشغيلي. وتشمل مجالات خبرتها الذكاء الاصطناعي، والبُنى التحتية الذكية، والتنقل، والتقنيات الناشئة، ما يجعلها محفزاً رئيسياً للنمو المستدام والابتكار في منطقة الشرق الأوسط.

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