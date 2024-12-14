القاهرة: أعلنت إنفنيتي، الشركة الرائدة في تطوير حلول البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في مصر، وشركة الشرق الأوسط القابضة، الشركة العامة المتخصصة في الاستثمارات والمدرجة في بورصة عمّان، عن توقيع اتفاقية شراكة هامة في العاصمة الأردنية عمّان، لتأسيس شركة إنفنيتي الأردن، هذا الشراكة التي ستتولى تطوير شبكة وطنية لشحن السيارات الكهربائية في الأردن، وهو ما يشكل خطوة محورية في دعم تحول البلاد للاعتماد على حلول التنقل المستدام.

ستقوم إنفنيتي الأردن بإقامة أكثر من 1000 نقطة شحن خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن تعمل محطات شحن السيارات الكهربائية التي تتضمنها المرحلة الأولى من هذا المشروع في الربع الثاني من 2025، بالإضافة لإطلاق تطبيق ذكي يتيح لقائدي السيارات الكهربائية التحكم بشكل كامل في تجربة شحن سياراتهم. وتسعى إنفنيتي الأردن من خلال هذه المبادرة لأن تكون الشريك المفضل لمُصنّعي السيارات الكهربائية والشركات والجهات الحكومية والأفراد، عبر تقديم شبكة شحن موثوقة ومتكاملة تقوم بخدمتهم على مدار الساعة.

وفي هذا السياق، صرح محمد إسماعيل منصور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي بقوله: “تعد هذه الشراكة بمثابة نقلة نوعية في مسيرة توسع إنفنيتي على المستوى الإقليمي، كما تأتي تجسيدًا لالتزامنا بتعزيز حلول التنقل المستدام في دول المنطقة. ومن خلال شراكتنا مع الشرق الأوسط القابضة، نتطلع لتطوير شبكة شحن متكاملة وموثوقة تلبي احتياجات السوق الأردني وتعزز التحول لاستخدام السيارات الكهربائية.”

وأضاف ناير فؤاد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي: "هذه الشراكة تشكل إنجازًا هامًا ومحطة رئيسية في مسيرة إنفنيتي لترسيخ مكانتها وتوسيع تواجدها في المنطقة. فمع النمو السريع لسوق السيارات الكهربائية في المملكة الأردنية، ستسعى إنفنيتي الأردن لإقامة بنية تحتية قوية لدعم هذا النمو، وهو ما سيتيح للشركات والأفراد الفرصة للاعتماد على وسائل تنقل صديقة للبيئة وأكثر استدامة. إننا عن طريق تعاوننا مع شركائنا نلتزم بتقديم شبكة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية تتخطى طموحات وتوقعات السوق الأردني في مجال حلول الطاقة الخضراء."

من جانبه، قال زيد قعوار، رئيس مجلس إدارة الشرق الأوسط القابضة: “نفخر بشراكتنا مع إنفنيتي من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة للأردن، حيث يتوافق هذا المشروع مع رؤيتنا للاستثمار في مشاريع استراتيجية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز قطاع الطاقة النظيفة في المملكة.”

تتمتع شركة الشرق الأوسط القابضة بخبرة واسعة في مجالات التأمين والاستثمارات والعقارات، مما يعزز جهود الشراكة لتحقيق أهدافها الطموحة. وستركز الشركة على تركيب محطات الشحن في المدن والمراكز الحضرية، والمناطق التجارية، والمجمعات السكنية، وعلى طول الطرق السريعة في الأردن، لضمان وصول مستخدمي السيارات الكهربائية للمحطات بسهولة وفي أماكن مختلفة في جميع أنحاء الأردن.

وبحسب الإحصاءات، بلغ عدد السيارات الكهربائية في الأردن أكثر من 80,000 سيارة بنهاية عام 2023، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العدد 110,000 سيارة أواخر 2024.

يلبي المشروع الحاجة الملحة لشبكة شحن عامة متطورة تدعم هذا النمو السريع في استخدام السيارات الكهربائية، فضلًا عن مساهمة المشروع في تقليل البصمة الكربونية لقطاع النقل.

هذه الشراكة تجسد الرؤية المشتركة لكل من إنفنيتي والشرق الأوسط القابضة لدعم التحول نحو حلول نقل مستدامة وصديقة للبيئة، مع وضع معايير جديدة للتميز بحيث تصبح نموذجًا يحتذى في أسواق الشرق الأوسط وباقي أسواق المنطقة.

نبذة عن انفنيتي لشحن السيارات الكهربائية

قامت إنفنيتي، الشركة الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر وأفريقيا، بتأسيس إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية عام 2018 بغرض إقامة وتشغيل شبكة واسعة لمحطات شحن السيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية. واليوم تدير إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية الشبكة الأكبر والأسرع نموًا من نوعها لشحن السيارات الكهربائية في السوق المصري. لقد تمكنت الشركة من خلال الشراكات المتميزة التي عقدتها مع العديد من القطاعات، مثل القطاع التجاري والقطاع العقاري وقطاع التجزئة ومحطات الوقود، من تقديم حلول شحن مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. من ناحية أخرى يمكن لقائدي السيارات الكهربائية التحكم في شحن سياراتهم والحصول على الدعم الفني الذي يحتاجون إليه في أي وقت، بفضل تطبيق إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية وكذلك الخط الساخن لخدمة العملاء الذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. تضم شبكة إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية حاليًا 200 محطة و700 نقطة شحن منتشرة في 16 محافظة، وهو ما يتيح لقائدي السيارات الكهربائية أعلى مستويات الراحة عند شحن سياراتهم في أي مكان يذهبون إليه.

نبذة عن شركة الشرق الأوسط القابضة

تأسست شركة الشرق الأوسط القابضة في عام 2022 لتكون منارة للاستثمار المتنوع في المشهد الاقتصادي الأردني. كشركة مساهمة عامة مقرها في عمان، تتمتع الشركة برأس مال قوي يبلغ 18 مليون دينار أردني، وتضم محفظة الشركة المتنوعة ثلاث شركات تابعة رئيسية: شركة الشرق الأوسط للتأمين، وشركة بوابة ليفنت للاستشارات الإدارية، وشركة العقارات الشامية للإعمار والتطوير (Levantine Real Estate).

تعد شركة الشرق الأوسط للتأمين، إحدى الشركات التابعة الرئيسية لشركة الشرق الأوسط القابضة، لاعبًا بارزًا في السوق الأردني، حيث تقدم خدمات تأمين رائدة، وبفضل سجلها الحافل بالاستقرار المالي والمصداقية، توفر الشركة مجموعة واسعة من منتجات التأمين التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائها، وقد أكسبها التزامها بسرعة تسوية المطالبات وتقديم خدمة عملاء استثنائية سمعة قوية في القطاع، مما عزز مكانتها في السوق.

هذا وتأسست شركة العقارات الشامية للإعمار والتطوير (Levantine Real Estate) لتنمي المحفظة العقارية لشركة الشرق الأوسط للتأمين بشكل أولي بالإضافة إلى الاستثمار بتطوير العقار الأردني من خلال هيكل جديد مبتكر لتصبح شركة العقارات الشامية للإعمار رائدة في الفرص الاستثمارية لمساهمي شركة الشرق الأوسط القابضة.

بالإضافة إلى ذراعها التأميني والعقاري، تستثمر شركة الشرق الأوسط القابضة استراتيجيًا في قطاعات متنوعة لزيادة ثروة المساهمين والمساهمة في ازدهار الاقتصاد الأردني، حيث تركز مبادئ الشركة على تحديد الفرص المربحة في السوق الأردني وتوظيف خبراتها لدفع عجلة النمو المستدام والربحية. ومن خلال توظيف رأس المال بطريقة استراتيجية وإدارة الاستثمارات بشكل فعال، تهدف الشركة إلى تحقيق عوائد جذابة لمساهميها، مع المساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي.

يتألف مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط القابضة من ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك البنوك، ومواد البناء والإنشاءات، والزراعة، والسياحة، والاستثمار، والمحاماه، والصناعات الكيماوية، والملابس والمنسوجات، وغيرها، ويبرز هذا التنوع التزام الشركة باستكشاف الفرص في مختلف القطاعات واستغلال التآزر لتحقيق أقصى قيمة لمساهميها. ومن خلال الحفاظ على محفظة استثمارات متوازنة وتقييم ديناميكيات السوق باستمرار، تظل شركة الشرق الأوسط القابضة في وضع جيد للتعامل مع الظروف الاقتصادية المتغيرة والاستفادة من الفرص الناشئة، مما يعزز دورها كلاعب بارز في المشهد الاقتصادي الأردني.

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