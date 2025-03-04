أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة «إنسبشن»، إحدى شركات مجموعة «جي42» والمتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ، عن شراكة استراتيجية مع شركة «سكيل إيه آي»، الرائدة في بناء حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بهدف تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في القطاعين العام والخاص. وجرى توقيع الاتفاقية بين «أشيش كوشي»، «الرئيس التنفيذي للعمليات في "إنسبشن"»، و«تريفور تومبسون»، «المدير العام العالمي لشركة "سكيل إيه آي"».

وبموجب الشراكة، سَتُسَخّر «إنسبشن» قدراتها في تطوير منتجات ونماذج الذكاء الاصطناعي، بينما تساهم «سكيل إيه آي» بخبراتها في تدريب النماذج وتحسين أدائها، وستنطلق الشراكة من دولة الإمارات مع خطط للتوسع في أسواق دولية أخرى، وذلك بهدف تقديم حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة للقطاعات الحكومية والاستثمارية وقطاع الشركات والرعاية الصحية. وتتضمن الاتفاقية إعداد مجموعة بيانات تحليلية تساعد الجهات الحكومية والشركات على تقييم كفاءة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. إضافة إلى ذلك، ستوفر شركة «سكيل إيه آي» خدمات الدعم التقني ما بعد مرحلة التدريب الأولي لنماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الضبط الدقيق الخاضع للإشراف (SFT) والتعلم المعزز من ردود الفعل البشرية (RLHF) ، وهو ما يضمن تطوير النماذج اللغوية الكبيرة التي تطورها شركة «إنسبشن».

وبهذا الصدد، قال «أشيش كوشي»، «الرئيس التنفيذي للعمليات في "إنسبشن"»: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرتنا نحو تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي. إذ يجمع التعاون بين الخبرات الواسعة لـ«سكيل إيه آي» ومنتجات "إنسبشن" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لضمان تسريع تطوير الحلول الذكية، وتعزيز خدماتنا واستكشاف فرص تجارية مشتركة. كما تؤكد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بإحداث تغيير مؤثر وخلق قيمة على نطاق عالمي."

ومن جانبه، قال: «تريفور تومبسون»، «المدير العام العالمي لشركة "سكيل إيه آي"»: "بالتعاون مع «إنسبشن»، يمكننا أن نسرّع تبني الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، من خلال الجمع بين خبرة "سكيل إيه آي" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتزام «إنسبشن» تجاه الجنوب العالمي ومعرفتها العميقة بالأسواق الناشئة والقطاعات الاستراتيجية مثل الحكومة والاستثمار والرعاية الصحية".

حول شركة "إنسبشن"

هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي42"، وهي متخصصة في تطوير منتجات وحلول تقنية متقدمة تعتمد بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي، وموجهة لمجالات متخصصة عبر مختلف اللغات والقطاعات، بهدف تحسين الكفاءة والتغلب على تحديات الأعمال. مستفيدة في ذلك من أحدث الأبحاث والنماذج والأنظمة المبتكرة التي يتم تطبيقها في مختلف المجالات.

نبذة عن «سيكل إيه آي»

«سكيل إيه آي» هي شركة رائدة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعتمد في عملها على بيانات عالية الجودة وتحليلها بالاستفادة من التقييمات البشرية. توفر الشركة حلولًا لدعم تدريب وتحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي، مستندةً إلى خبرتها في هذا المجال.

تحظى «سكيل إيه آي» بثقة أبرز الشركات والمؤسسات العالمية، بما في ذلك "ميتا"، و"جوجل ديب مايند"، و"مايكروسوفت"، وحكومة الولايات المتحدة، و"أوبن إيه آي"، و"جنرال موتورز".

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