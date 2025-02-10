الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إنتركويل" العالمية – الشركة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات التصنيع والتوزيع والتجزئة لحلول النوم الشاملة في كافة أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي – اليوم عن شراكة استراتيجية مع "دوليدول"، عضو مجموعة تحالف أفريكورب. وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقية رسمياً خلال قمة الشراكة الصناعية المتكاملة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة في قطر خلال شهر فبراير 2025، وبحضور وزراء الصناعة والتجارة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب، مما يؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ولطالما كانت إنتركويل العالمية رائدة في تعزيز علامة "صنع في الإمارات" للتميز في التصنيع، وذلك من خلال تشغيل منشآت تصنيع حديثة ومتطورة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وإرساء معايير الصناعة في إنتاج حلول النوم الفاخرة.

وتمثّل هذه الشراكة اندماجاً بين اثنين من أبرز الرواد في صناعة الأسرّة والمراتب الصحية، حيث تدير "أفريكورب إندستري"، الذراع الصناعي لتحالف أفريكوب، واحدة من أكبر شركات تصنيع الأسرة والمراتب والإسفنج الصناعي، وأكثرها شهرة في إفريقيا تحت العلامة التجارية "دوليدول". وسيساهم هذا التعاون في فتح آفاق جديدة للابتكار التكنولوجي وممارسات التصنيع المستدامة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأسواق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتعتبر إنتركويل الشريك المرخص والحصري في الشرق الأوسط لعلامات الأسرّة والمراتب الصحية العالمية Simmons و Therapedic، حيث تمتد شراكتهما إلى 15 و 23 عاماً على التوالي، ما يعكس التزامها المتواصل بالجودة الممتازة والريادة في السوق.

وقال حسن عباس الهزيم، الرئيس التنفيذي لشركة إنتركويل العالمية: "مع احتفالنا بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس شركتنا، تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتعزيز مسيرة نمونا المستمر، ومواصلة جهود التطوير والتوسع. إن الجمع بين خبراتنا التصنيعية وقدرات دوليدول الصناعية يتيح فرصاً واعدة للتوسع الإقليمي والابتكار في المنتجات".

تحدد الشراكة استراتيجية تطوير طموحة عبر أربعة محاور رئيسية، مدعومة باستثمارات تصل إلى 55 مليون دولار على مدى خمس سنوات:

تطوير التصنيع : زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع العمليات التشغيلية بالمملكة العربية السعودية من خلال منشأة تصنيع متكاملة جديدة لإنتاج الإسفنج الصناعي والمراتب والأثاث.

: زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع العمليات التشغيلية بالمملكة العربية السعودية من خلال منشأة تصنيع متكاملة جديدة لإنتاج الإسفنج الصناعي والمراتب والأثاث. التوسع الإقليمي في مجال التجزئة : افتتاح 20 صالة عرض جديدة لشركة إنتركويل في مواقع استراتيجية في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، ومصر، مع اعتماد تقنيات متقدمة لتعزيز تجربة العملاء.

: افتتاح صالة عرض جديدة لشركة إنتركويل في مواقع استراتيجية في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، ومصر، مع اعتماد تقنيات متقدمة لتعزيز تجربة العملاء. الريادة في الابتكار : تطوير خطوط منتجات جديدة تتضمن تقنية النوم الذكية، بما في ذلك التشخيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول النوم المتصلة بالشبكة. وسيركز برنامج البحث والتطوير على استخدام تقنيات خاصة للراحة والمتانة.

: تطوير خطوط منتجات جديدة تتضمن تقنية النوم الذكية، بما في ذلك التشخيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول النوم المتصلة بالشبكة. وسيركز برنامج البحث والتطوير على استخدام تقنيات خاصة للراحة والمتانة. مبادرات الاستدامة: تنفيذ برامج بيئية شاملة، بما في ذلك الانتقال إلى الطاقة الشمسية في منشآت التصنيع الرئيسية، وتطوير خطوط إنتاج قابلة لإعادة التدوير، والتعاون مع مؤسسات بحثية لتطوير تقنيات الإسفنج الصناعي الصديقة للبيئة.

من جانبه، صرح سعد برادة سوني، رئيس مجلس إدارة تحالف أفريكورب: "تعكس الشراكة الاستراتيجية بين دوليدول وإنتركويل رؤيتنا للتنمية الصناعية المتكاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا. نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن الابتكار والاستدامة والتميز الصناعي هي ركائز أساسية لهذا التحالف، والذي سيعود بالنفع على المستهلكين واقتصادات البلدين".

تعد هذه الشراكة خطوة نوعية في مسيرة التكامل الصناعي الإقليمي، حيث ستوفر منصة قوية للنمو في قطاع حلول النوم في الشرق الأوسط وإفريقيا. كما ستساهم الخبرة المشتركة والحضور القوي لكلتا الشركتين في الأسواق في دفع الابتكار في مجال تكنولوجيا النوم، مع إرساء معايير جديدة للتصنيع المستدام في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن إنتركويل العالمية:

تأسست إنتركويل العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1974، وهي شركة رائدة في مجالات التصنيع والتوزيع والتجزئة لمنتجات الإسفنج الصناعي الفاخرة. تدير الشركة ثلاث منشآت تصنيع؛ اثنتان في الإمارات (دبي ورأس الخيمة)، وواحدة في السعودية (الدمام)، مع قدرة إنتاجية إجمالية سنوية تتجاوز 400,000 مرتبة، و 10,000 طن من إسفنج البوليريثين الصناعي.

تتضمن مجموعة منتجات الشركة الأسرّة الفاخرة، والأغطية والمفارش، وأثاث غرف النوم، وإسفنج البوليريثين الصناعي. وتحافظ عمليات التصنيع الخاصة بها على شهادات الجودة الدولية، بما في ذلك ISO9001:2000، و ISO14001، و OHSAS18001.

تقدم إنتركويل خدماتها لأكثر من 50 عميلاً في قطاع الضيافة و 100 عميل من الشركات، بما في ذلك سلاسل الفنادق الرائدة ومطوري العقارات. وتحافظ الشركة على حضور قوي في مجال البيع بالتجزئة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المتاجر المملوكة للشركة، وشبكة توزيع قوية.

نبذة عن "دوليدول"

تأسست دوليدول في عام 1972 وهي عضو في مجموعة تحالف أفريكورب، وتتمتع بمكانة رائدة في مجال تصنيع إسفنج البوليوريثين الصناعي والمراتب. وبفضل خبراتها المتمرّسة وشبكة من وحدات الإنتاج عالية الأداء، تعمل المجموعة في العديد من البلدان الإفريقية، وتواصل توسعها في مناطق استراتيجية أخرى مثل الشرق الأوسط.

تمتلك المجموعة 12 وحدة إنتاج في خمس دول، بما في ذلك المغرب وكوت ديفوار منذ عام 2016 – وتقدم خدماتها في دول غرب إفريقيا المجاورة مثل: غانا، وبوركينا فاسو، ومالي، وغينيا، وليبيريا - ونيجيريا بعد الاستحواذ على موكا في عام 2021، والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية منذ أوائل 2025.

وفي إطار تحوّلها لنظام مؤسسي، فتحت دوليدول رأس مالها لصندوق الأسهم الخاصة DPI في أكتوبر 2018، مما مكن الشركة من متابعة طموحاتها التنموية بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية الدولية.

نبذة عن تحالف أفريكورب

تحالف أفريكورب هي مجموعة أعمال متنوعة تتمتع بخبرة تزيد عن 50 عاماً في قطاعات متعددة، بما في ذلك الصناعة، والتوزيع، والزراعة، والتعدين، والمحاجر، والتعليم. ومن خلال وحدتها الصناعية "أفريكورب إندستري"، أسست المجموعة مكانة رائدة في العديد من قطاعات التصنيع. وفي قطاع المراتب والإسفنج الصناعي، تعد شركة "دوليدول" التابعة لها رائدة في سوق تصنيع إسفنج البوليوريثين الصناعي والمراتب الصحية، حيث تدير عشر وحدات إنتاج في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط.

تمتلك "دوليدول" تراخيص لعلامات تجارية دولية كبرى، وتحافظ على حضور كبير في العديد من الأسواق الإفريقية. وتتعاون المجموعة مع المؤسسات المالية الرائدة، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية (البنك الدولي)، وبروباركو، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأقامت شراكات قوية في مختلف القطاعات.

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