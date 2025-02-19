القاهرة: أعلنت شركة أكسا مصر عن شراكة استراتيجية مع يُداوي، المنصة الرائدة في التحول الرقمي للخدمات الصحية، والمستشفى السعودي الألماني، بهدف تحسين تجربة المرضى وتسريع عمليات الموافقات التأمينية وتوصيل الأدوية من خلال أحدث الحلول الرقمية.

تأتي هذه الخطوة استكمالًا لرحلة التحول الرقمي التي بدأتها أكسا مصر منذ تأسيسها عام 2015، حيث استثمرت بشكل كبير في تحديث أنظمتها الأساسية وتطوير نماذج التشغيل، مما مكّنها من رقمنة 100% من شبكة مقدمي الرعاية الصحية المستقلين التابعة لها، والتي تشمل الصيدليات، المختبرات، مراكز الأشعة، وعيادات الأسنان والعلاج الطبيعي، وذلك في إطار رؤيتها نحو مستقبل رقمي للرعاية الصحية.

حضر التوقيع كل من السيد/ عمر مقلد، رئيس قطاع العمليات التجارية في أكسا مصر، والسيد/ محمد لطفي عطا، رئيس القطاع التجاري لمستشفى السعودي الألماني مصر وشمال أفريقيا ، والسيد/ ياسر عبد الجواد، المؤسس المشارك لشركة "يُداوي" وممثلين من كل جهة.

وتعد هذه الشراكة ضمن استراتيجية أكسا للتوسع في السوق المصري مما يساهم في تعزيز مكانتها كرائدة في قطاع التأمين، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي على كافة المستويات تشمل: مستوى البنية التحتية، ونماذج التشغيل، وإدارة التغيير، باعتبارها جزءًا أساسيًا من عملية التطوير الشاملة. كما تهدف أيضًا إلى تقديم حلول تأمينية مبتكرة تُلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء، مع التركيز على تحسين كفاءة الخدمات الطبية المؤمّنة رقميًا، مما يتيح تجربة سلسة وأكثر تطورًا للمرضى.

وفي إطار خطتها للتوسع في التحول الرقمي، تعمل أكسا مصر حاليًا على إدخال المستشفيات في المنظومة الرقمية، مع التركيز على تحقيق تغطية شاملة للعيادات الخارجية. وبالتعاون مع "يُداوي"، وضعت الشركة هدفًا طموحًا لرقمنة جميع خدمات العيادات الخارجية المتاحة التي تقدمها المستشفيات الشريكة بحلول نهاية عام 2025، مما سيسهم في تحسين تجربة المرضى وضمان سرعة وكفاءة تقديم الخدمات، مما يجعلها شركة تأمين رائدة في التحول الرقمي بقطاع التأمين الصحي في مصر.

كما نجحت يُداوي منذ تأسيسها عام 2018 في معالجة أكثر من 6 ملايين طلب، مما يجعلها الشريك التقني الأمثل لمقدمي خدمات التأمين الصحي. ومن خلال هذه الشراكة، ستوفر يُداوي حلولًا رقمية متقدمة لتسريع الموافقات الطبية للمؤمن عليهم، إلى جانب رقمنة الوصفات الطبية لتقليل الأخطاء وضمان وصول العلاج المناسب للمرضى. كما تمتد مزايا الشراكة لتشمل توصيل الأدوية بسهولة عبر شبكة يُداوي التي تضم أكثر من 3,000 صيدلية مرخصة على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحسين تجربة العملاء بشكل غير مسبوق. إضافة إلى ذلك، يوفر النظام حلولًا تحليلية متقدمة لمراقبة عمليات صرف الأدوية ومنع الهدر.

وومن جانبها، تسعى المستشفى السعودي الألماني لتعزيز التحول الرقمي في مصر بهدف تطوير الرعاية الصحية وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية. وتشمل مبادراتها الرقمية حلولًا مبتكرة مثل حجز المواعيد عبر الإنترنت، والسجلات الصحية الإلكترونية، والاستشارات الصحية عن بعد، وتحسين العمليات الإدارية. وتهدف هذه التحولات إلى تعزيز إدارة البيانات الطبية، وتحسين اتخاذ القرارات السريرية، والمساهمة في نظام صحي مستدام، بما يتماشى مع رؤية أكسا مصر للتحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية.

وعلّق عمر مقلد، رئيس قطاع العمليات التجارية في أكسا مصر، على هذه الشراكة قائلاً: "تعكس هذه الاتفاقية التزامنا المستمر بالابتكار والتحول الرقمي في قطاع التأمين، ودعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي. نؤمن بأن الحلول الرقمية هي المفتاح لمستقبل أفضل في رعاية المرضى، وهذه الشراكة تمثل خطوة كبيرة في هذا الاتجاه، مما يعزز من مكانة أكسا مصر كشريك موثوق في تطوير نظام تأميني رقمي متكامل".

كما صرح السيد/ محمد لطفي عطا، رئيس القطاع التجاري لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني مصر وشمال أفريقيا: "تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تقديم الخدمات الصحية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مما يعكس التزام المجموعة بشعارها "نرعاكم كأهلينا"، حيث تسهم في تحسين نتائج العلاج ورفع مستوى الرضا العام. وبذلك تسهم في تحقيق رؤية المجموعة في أن تكون الخيار الأول للرعاية الصحية في الشرق الأوسط وأفريقيا".

وأضاف ياسر عبد الجواد، الشريك المؤسس، يُداوي: "تتمثل رؤيتنا في يُداوي في رقمنة منظومة الرعاية الصحية، مما يسهل الوصول للخدمات الطبية ويضمن تجربة علاجية أكثر كفاءة للمريض. هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف. وفي إطار خطتنا الطموحة للمساهمة في رقمنة منظومة الرعاية الصحية بالكامل، تسعى يُداوي لأن تصبح الذراع التكنولوجي لمقدمي الخدمات الطبية في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية الرقمية.

واضاف: "تُقدم يُداوي العديد من الأدوات والحلول الرقمية، وفي مقدمتها تطبيق ’يداوي للروشتات الإلكترونية‘، الذي يمثل نقلة نوعية في عالم الرعاية الصحية. تساهم هذه الحلول في تحقيق رؤيتنا لتوفير منظومة رقمية متكاملة تلبي احتياجات القطاع الطبي، وتعزز تجربة المرضى، وتضمن عمليات تأمينية أكثر سرعة وكفاءة."

جدير بالذكر أن في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة وتقليل الاعتماد على الورق، تعمل أكسا مصر على رقمنة عملياتها الداخلية بالكامل، بالإضافة إلى الاعتماد على نظم المعلومات والبريد الإلكتروني وإطلاق بطاقات أعمال إلكترونية، ما يجعلها أول شركة تأمين في مصر تتخذ هذه الخطوة الرائدة نحو تقليل النفايات الورقية وتحقيق تحول رقمي شامل.

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