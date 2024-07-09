الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "أرامكو الرقمية" عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع "وورلد وايد تكنولوجي" (WWT) بهدف تعزيزِ البنيةِ التحتيةِ للذكاءِ الاصطناعي في المملكةِ العربيةِ السعودية، وتطويرِ حلولٍ مبتكرةٍ تدعمُ الاقتصادَ الرقميَّ للمملكة.. يأتي هذا التعاون بالتزامن مع تقدم المملكة العربية السعودية في خطتها الطموحة للتحول الرقمي وتمكين اقتصادها من الاستفادة من التقنيات المبتكرة.

وتهدف الشراكة إلى تطوير الاقتصاد السعودي، بما في ذلك القطاعات الصناعية الرئيسية مثل الطاقة والرعاية الصحية، وذلك باستخدام ودمج حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وستفتح هذه الخطوة أبواباً جديدة أمام المملكة وستساهم في توطين الخبرات والتقنيات المتقدمة محلياً.

كما انها ستمهد الطريق لوورلد وايد تكنولوجي بتحقيق طموحاتها الرامية إلى تعزيز النمو التكنولوجي في المنطقة، لتكون بذلك المحرك الرئيسي لتمكين الابتكار التحويلي في المنطقة.

وعن هذه الخطوة قال عمر مير، عضو مجلس الإدارة التنفيذي بشركة "وورلد وايد تكنولوجي" ورئيسها والمُدير الإداري الدولي ": أعلنا في العام الماضي عن خططنا الطموحة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط بهدف إنشاء مركز للابتكار التكنولوجي. تعد شراكتنا اليوم مع أرامكو الرقمية بمثابة فصلاً هاماً في مهمتنا المتمثلة في توفير حلول تقنية متطورة في المنطقة. وبفضل مختبرنا المميز والأول من نوعه وبيئنا للبحث والتطوير الخاصة بالذكاء الإصطناعي، فإننا نعزز من قدرتنا على مساعدة اقتصاد المملكة على تجربة وتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي المصممة وفقاً لاحتياجاتها الخاصة. وتماشياً مع رؤية السعودية 2030، فإن هذه الشراكة تسلط الضوء على التزامنا بدفع عجلة تبني واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات على نطاق عالمي، مما يعزز دورنا كلاعب رئيسي في المشهد التكنولوجي المزدهر في الشرق الأوسط. نتطلع إلى توسيع آفاق ابتكارات الذكاء الاصطناعي لصالح المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال توسّع "وورلد وايد تكنولوجي" (WWT) في جميع أنحاء الشرق الأوسط على اعتبارها واحدة من أهم ساحات اختبار الابتكارات في العالم.

وبدوره أشار الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو الرقمية السيد طارق أمين إلى أن هذا التعاون يعكس أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة في التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد بقوله: " تعد هذه الشراكة خطوة هامة وتمثل إنجازاً رئيسياً نحو وضع المملكة في صدارة الابتكار الرقمي. تعمل أرامكو الرقمية و"وورلد وايد تكنولوجي" (WWT) معاً على تطوير نطاق الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإمكانات وخلق فرص جديدة من خلال تقديم منصات وتقنيات وحلول تشجع على الإبداع وتوفر قيمة مضافة وتعزز من الاستدامة".

نبذة عن وورلد وايد تكنولوجي (WWT)

تأسست شركة وورلد وايد تكنولوجي World Wide Technology (WWT) في عام 1990، وهي شركة عالمية خاصة، وتقدم حلول التكنولوجيا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية، تزيد إيراداتها السنوية عن 20 مليار دولار، وتجمع بين قوة الإستراتيجية والتنفيذ والشراكة لتسريع نتائج التحول الرقمي لعامة الناس وللمؤسسات الخاصة حول العالم. تساهم وورلد وايد تكنولوجي من خلال مركزها للتكنولوجيا المتقدمة، وهو منظومة تعاونية تضم أحدث حلول الأجهزة والبرامج الأكثر تقدماً في العالم، في مساعدة العملاء والشركاء على تصور واختبار والتحقق من صحة حلول التكنولوجيا المبتكرة لتحقيق أفضل نتائج الأعمال ثم تطبيقها على نطاق واسع من خلال قدراتها العالمية على التخزين والتوزيع والتكامل.

ومع أكثر من 10000 موظف وعملها في أكثر من 55 موقعاً حول العالم، تم تقدير ثقافة شركة وورلد وايد تكنولوجي المبنية على مجموعة من القيم الأساسية وفلسفات القيادة الراسخة، لمدة 13 عاماً على التوالي من قبل Fortune وGreat Place to Work® لمزيجها الفريد من العزيمة والابتكار وتركيز قيادتها على التنوع والإدماج. ومع ترسيخ هذه الثقافة كأساس لها، تعمل وورلد وايد تكنولوجي على سد الفجوة بين الأعمال والتكنولوجيا لتحقيق عالم جديد لعملائها وشركائها ومجتمعاتها.

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