الاتفاقية ستساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وإيطاليا، وتوفر فرصًا جديدة للاستثمار في البلدين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – روما، إيطاليا: أعلن كل من مكتب أبوظبي للاستثمار عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا "كاسا ديبوست إي بريستيتي" (سي دي بي)، بهدف تسهيل وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في أبوظبي، إلى جانب تمكين الشركات الإماراتية من الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في إيطاليا.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي جورجا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، تبادل الاتفاقية، وذلك في إطار "زيارة دولة" يقوم بها سموه إلى إيطاليا.

وقام كل من سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ممثلًا عن مكتب أبوظبي للاستثمار، وجيوفاني جورنو تيمبيني، رئيس مجلس إدارة هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا (سي دي بي)، بتبادل الاتفاقية خلال "منتدى الأعمال الإيطالي الإماراتي" في روما.

وتعد إيطاليا أحد أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث تبلغ قيمة التجارة السنوية البينية أكثر من 8 مليار يورو. وتؤدي هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا دورًا أساسيًا في تمويل الشركات الإيطالية، ودعم توسعها الدولي. ويوفر مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال الشراكة الدعم للشركات الإيطالية، بما في ذلك الشركات التي تعمل ضمن محفظة (سي دي بي)، للاستثمار في الفرص التجارية الواعدة في أبوظبي،

وستمهد الاتفاقية الطريق أمام الشركات الإماراتية للتوسع دوليًا من خلال تسهيل الوصول للفرص الاستثمارية في السوق الإيطالية. ولتعزيز الروابط التجارية بين البلدين، سيتعاون كل من مكتب أبوظبي للاستثمار وهيئة الترويج الوطنية لإيطاليا في تنظيم الزيارات التجارية بين أبوظبي وإيطاليا، بما يتيح للشركات استكشاف فرص الاستثمار والنمو المتاحة في كلا البلدين. ولتعزيز التعاون فيما بينهما، سيستضيف كل من مكتب أبوظبي للاستثمار وهيئة الترويج الوطنية لإيطاليا ندوات وجلسات نقاش مشتركة لتبادل المعارف والرؤى حول التوجهات التجارية والاستثمارية.

وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "ستسهم شراكتنا مع هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا (سي دي بي) في توطيد العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وإيطاليا وتحقيق قيمة مضافة تعزز المصالح المشتركة للطرفين. كما ستمهد هذه الشراكة للشركات الإيطالية الاستفادة من الفرص المتاحة في واحد من أسرع الاقتصادات نموًا وأكثرها حيوية. وفي المقابل، ستمكن الاتفاقية الشركات في أبوظبي من الوصول إلى السوق الإيطالية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتعاون. وبالإضافة إلى ذلك، تسرّع الاتفاقية وتيرة الاستثمار، وتعزز الابتكار، وترسّخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار."

وفي إطار استراتيجيتها للفترة 2025-2027، تركز هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا على تعزيز التعاون الدولي، وبناء شراكات اقتصادية قوية مع الأسواق العالمية. وتخطط الهيئة لاستثمار 81 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتستهدف استثمار نحو 170 مليار يورو من خلال رؤوس أموال الطرف الثالث.

وقال جيوفاني جورنو تيمبيني، رئيس مجلس إدارة هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا (سي دي بي): "تمثل شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار خطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا وأبوظبي. في ظل التطور السريع الذي يشهده عالمنا اليوم، تسعى إيطاليا ودول الخليج إلى بناء تحالفات استراتيجية جديدة تعزز الاستثمار والابتكار والنمو المستدام، ومن خلال الاستفادة من شبكتنا الواسعة من الشركات الإيطالية وخبرة مكتب أبوظبي للاستثمار في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نعمل على توفير فرص جديدة تتيح للشركات التوسع والاستثمار والابتكار في كلا السوقين، مع التأكيد على التزامنا بتعزيز التعاون المشترك بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investinabudhabi.ae

نبذة عن هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا "كاسا ديبوست اي بريستيتي" (سي دي بي):

"كاسا ديبوست اي بريستيتي" (سي دي بي): هي هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا والمؤسسة المالية للتعاون الإنمائي الدولي المكلفة من قبل الدولة الإيطالية بتعزيز التنمية المستدامة لإيطاليا والدول الشريكة. وتدعم (سي دي بي) النمو الاقتصادي والشمول الاجتماعي والتحول البيئي من خلال الاستثمار في الابتكار والقدرة التنافسية للأعمال والبنية التحتية والتنمية المحلية. لمزيد من المعلومات يرجى بزيارة www.cdp.it

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