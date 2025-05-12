دبي، الإمارات العربية المتحدة، أبرمت مجموعة "ويلو"، الرائدة في تصنيع المضخات الحديثة والأنظمة المتقدمة، شراكةً استراتيجية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة. ووقع الجانبان هذه الاتفاقية في دبي بحضور معالي هندريك فوست، رئيس وزراء ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه تقنيات الكفاءة المستدامة والطاقة المتجددة في دفع مسيرة التنمية بالمنطقة، وفي خطوةٍ تستهدف تعزيز التعاون الثنائي على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وقال أوليفر هيرميس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "ويلو": "تشكل اتفاقية التعاون نقطة البداية لشراكتنا، كما تجسد السبل الأمثل في التعامل مع تحديات نقص الطاقة العالمي، وتُبرز أهمية التوسع في مشاريع توليد الطاقة المتجددة من جهة، وتعزيز المبادرات الرامية إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة من جهة أخرى. ويتطلب إنجاح مساعي التحول الطموحة في قطاع الطاقة على مستوى العالم إتباع نهجٍ متكامل يراعي جانبي العرض والطلب معاً."

وأضاف: "لا يمكن التغلب على التحديات الكبرى التي تلقي بظلالها على العالم اليوم إلا من خلال العمل المشترك؛ ولذلك، نؤمن بقيمة الشراكات الاستراتيجية ومن ضمنها هذا الاتفاقية الطموحة مع «مصدر»."

بدوره، قال حسين المير، مدير إدارة طاقة الرياح البحرية العالمية في شركة "مصدر": "سوف تقود هذه الشراكة المهمة بين شركتين رائدتين إلى الاستفادة من خبراتهما وإمكاناتهما الواسعة بما يعود بالنفع على عملائنا والمجتمعات التي تنتشر فيها مشاريعنا، وتحقيق رؤيتنا المشتركة ببناء عالم أكثر كفاءة في الاستفادة من الموارد. وسوف نعمل من خلال هذه الشراكة على تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة، مستفيدين من خبرات «مصدر» وريادتها في مجال الطاقة النظيفة، وقدرات وتقنيات «ويلو» المتطورة في التبريد والتدفئة والتصنيع. وسوف تسهم هذه الخطوة في تعزيز حضورنا في ألمانيا، التي تمثل سوقاً رئيسية واستراتيجية ضمن خططنا الاستثمارية."

أقيمت مراسم التوقيع في منشأة الإنتاج الرئيسية التابعة لـ "ويلو" في دبي، والتي شهدت مؤخراً أعمال توسعة شاملة، وذلك خلال زيارة رسمية لرئيس وزراء ولاية شمال الراين-ويستفاليا إلى المنطقة، شملت كلاً من الإمارات وقطر. وخلال الزيارة، أثنى معالي هندريك فوست على أداء الشركة، قائلاً: "تجسد ويلو، بفضل جذورها الألمانية الراسخة، نموذج التحول الصناعي الذي نتطلع إليه؛ فالمناطق التي كانت تعتمد سابقاً على الفحم أضحت اليوم مراكز لإنتاج حلول مستدامة في مجالي المياه والطاقة، سواء في دورتموند أو في دبي."

وأضاف: "إن توسُّع الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد قدرة الابتكارات البيئية القادمة من شمال الراين-ويستفاليا على تقديم حلول مستقبلية للعالم بأسره، وهو ما نحتاج إليه لتحويل منطقتنا إلى أول منطقة صناعية محايدة مناخياً في أوروبا."

التعليق: "ويلو" و"مصدر" توقعان اتفاقية تعاون أثناء زيارة الوفد (من اليسار): حسين المير، مدير إدارة طاقة الرياح البحرية العالمية في شركة "مصدر"؛ ومعالي السيد هندريك فوست، رئيس وزراء ولاية شمال الراين-ويستفاليا؛ وينس داليندورفر، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة "ويلو" آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وأوليفر هيرميس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "ويلو". الصورة: "ويلو اس اي"

نبذة عن "ويلو":

تعتبر مجموعة "ويلو" إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير المضخات وأنظمة المضخات لخدمات المباني وإدارة المياه والقطاعات الصناعية. وعلى مدار العقد الماضي، عززت الشركة مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في القطاع. وتتمتع "ويلو" اليوم بشبكة تضُم نحو 9,000 موظف حول العالم، حيث تسعى من خلال حلولها المبتكرة ومنتجاتها الذكية وخدماتها المخصصة إلى تقديم خدمات ذكية وفعالة ومستدامة تضمن استمرار تدفق المياه. وتُعد الشركة أيضاً رائدةً في التحول الرقمي في القطاع، بفضل ما تقدمه من منتجات وحلول وعمليات ونماذج أعمال مبتكرة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.wilo.com.

لمحة عن "مصدر"

تُعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع المُنتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 51 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

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