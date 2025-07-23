رحلة مدتها أربعة أشهر لتطوير نماذج الأعمال وتسريع نمو الشركات الناشئة

ثلاثة محاور رئيسية لدعم رواد الأعمال: التوسع، التأمين، والدعم

"استوديو الشارقة" يهدف إلى تسهيل الوصول إلى التمويل وتمكين الشركات من دخول أسواق جديدة

يدعو مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) الشركات الناشئة العاملة في الإمارات، والتي أظهرت جاهزية للتوسّع إلى التسجيل في الدورة الجديدة من برنامج "استوديو الشارقة للشركات الناشئة (S3)"، الذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال من توسيع نطاق أعمالهم، من خلال باقة متكاملة من المزايا والخدمات تشمل استشارات يقدمها خبراء مختصين في عدد من المجالات المتعلقة بريادة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى فرص التمويل، إلى جانب توفير أدوات برمجية تتجاوز قيمتها 3 ملايين درهم إماراتي.

ويستقبل "شراع" طلبات المشاركة حتى 7 سبتمبر 2025، مقدمًا للعشرين منتسباً الذين سيتم اختيارهم رحلة مدتها أربعة أشهر مصممة لتزويدهم بالخبرات العملية، والإرشاد المتخصص، وفرص الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين والشركاء. كما يوفر البرنامج بيئة متكاملة لمساعدتهم على تطوير استراتيجيات ونماذج الأعمال فعالة، وتجهيز شركاتهم للانطلاق نحو النمو السريع والتوسع في الأسواق.

ويستهدف البرنامج الشركات الناشئة في أربع قطاعات رئيسة تمثل مراكز التميز لدى شراع، وهي تكنولوجيا التعليم، والاستدامة، والتصنيع المتقدم، والصناعات الإبداعية، ويمكن للراغبين في التسجيل في البرنامج زيارة الرابط التالي: https://www.startups.sheraa.ae/

وقالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "برنامج استوديو الشارقة للشركات الناشئة هو امتداد لالتزامنا بدعم رواد الأعمال في مرحلة النمو، وتزويدهم بالأدوات والموارد التي تعزّز قدرتهم على تحقيق الاستدامة والمنافسة بكفاءة. ومن خلال هذا البرنامج، نعمل على تمكين الشركات الناشئة من تطوير نماذج أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها لتصبح قوة فاعلة تدعم الاقتصاد محلياً وإقليمياً وعالمياً، وترسّخ مكانة الشارقة ودولة الإمارات على خارطة ريادة الأعمال العالمية."

ويقوم البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تشكل إطارًا شاملاً لدعم رواد الأعمال في رحلتهم الريادية، وهي: التوسع والتأمين، والدعم. ففي محور التوسع، يمنح المشاركين إمكانية الوصول إلى شبكة شركاء "مراكز التميز" التي أطلقها شراع لتعزيز الابتكار الاقتصادي في المنطقة، إلى جانب فرصة بناء العلاقات الاستراتيجية، الأمر الذي يسهم في تطوير العمليات الداخلية وتوسيع فرق العمل وإدارة النمو بكفاءة أكبر.

ويهدف محور التأمين إلى تزويد رواد الأعمال بالإرشاد المتخصص الذي يساعدهم على تطوير مهارات التواصل الفعّال مع المستثمرين وبناء ثقتهم، مما يمكّنهم من جذب استثمارات تدعم خطط التوسع والنمو المستقبلي، إلى جانب تطوير مهارة إعداد العروض التقديمية بشكل احترافي لتعزيز فرص إقناع الشركاء والمستثمرين المحتملين. ويقدم محور الدعم خارطة طريق عملية لبناء شبكة علاقات قوية داخل مجتمع ريادة الأعمال، مع توفير خدمات عملية مثل مساحات العمل المشتركة، والدعم التشغيلي، مما يمنح رواد الأعمال مساحة أكبر للتركيز على تنمية شركاتهم الناشئة بثقة وكفاءة.

ويتيح البرنامج للمؤسسين فرصة التفاعل مع رواد الأعمال والخبراء ضمن بيئة تدعم تبادل المعرفة والخبرات، بما يعزز قدرتهم على تطوير حلول مبتكرة تلبي متطلبات السوق، وتدعم جهودهم في تحقيق مراحل متقدمة من النمو.

ويولي البرنامج أهمية خاصة لتسهيل وصول المشاركين إلى التمويل، وهو أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، من خلال توفير فرص للتواصل مع المستثمرين، والحصول على التوجيه الاستراتيجي اللازم لتعزيز استدامة الأعمال والتوسع في أسواق جديدة. وقد أثمرت الدورات السابقة عن نتائج ملموسة، حيث ساعدت رواد الأعمال على توسيع نطاق شركاتهم والدخول إلى أسواق جديدة، مدعومين بمنظومة متكاملة من الخدمات والموارد التي يوفرها شراع.

والجدير بالذكر أن استوديو الشارقة للشركات الناشئة استقبل أكثر من 2,300 طلب مشاركة وذلك ضمن دفعة 2024. ويعكس هذا الإقبال المكانة المتنامية التي يحتلها الاستوديو كمحرك رئيسي لدعم الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن قدرته على جذب مشاريع نوعية تسهم في تعزيز منظومة الاقتصاد المعرفي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

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