الإمارات العربية المتحدة، دبي، وقعت مؤسسة المطارات الإسبانية والملاحة الجوية (Aena) ومطارات روما مذكرة تفاهم لإنشاء شبكة مطارات من أجل الابتكار (A4I) لمشاركة المبادرات التقنية والحلول الرقمية التي تعمل على تحسين تجربة الضيوف خلال تواجدهم في المطارات.

وانضم مطار دبي الدولي (DXB)، إلى شبكة ابتكار لأجل المطارات في عام 2023 إلى جانب كل من أثينا الدولي، ومطار نيس كوت دازور، ومطار دالاس فورت وورث، ومطار فانكوفر الدولي، ومطار ميونيخ الدولي، ومطارات عمان، ومطار ناريتا، لتصبح اليوم شبكة عالمية تضم عشر من بين أكثر المطارات الرائدة على مستوى العالم.

وتسعى شبكة مطارات من أجل الابتكار إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي: تصميم حلول مبتكرة لإعادة تعريف وتحسين تجربة الضيوف، وتعزيز تبني التقنيات والحلول المشتركة التي تجعل تجربة المسافرين أكثر سلاسة عند عبورهم أي من مطارات الشبكة، واقتراح واختبار نماذج فعالة يمكن توحيدها وتبنيها على المدى الطويل من قبل قطاع الطيران.

وتقدم الشبكة اليوم مبادرتها الأولى: برنامج ابتكار مفتوح لاستقطاب الحلول المبتكرة الجديدة. وقدم تم إطلاق دعوة مفتوحة لاستقبال الطلبات ذات قيمة تكنولوجية أو إبداعية عالية من قطاع الشركات الناشئة.

وتُعدّ هذه الدعوة مفتوحة أمام الشركات الناشئة من أي مكان حول العالم، شريطة أن تكون تأسست خلال الفترة بين الأول من يناير 2024 و31 ديسمبر 2022، ولديها تقنيات وحلول قادرة على إضافة قيمة إلى الشبكة في أي من التحديات الأربعة المقترحة:

تجربة سفر سلسة: تبحث الشبكة ضمن تحدي "تجربة سفر سلسة" عن حلول مبتكرة تُحسن مختلف جوانب رحلة الضيوف عبر المطار بالاستفادة من التقنيات الرقمية والخدمات المتطورة. ويشمل ذلك إنشاء تجربة سفر سلسة وفعالة مع التركيز بشكل كبير على العملاء، ابتداءً من حجز الرحلة وصولاً إلى لحظة وصولهم إلى الوجهة النهائية. الطيران المستدام: يركز تحدي "الطيران المستدام" على إيجاد حلول تجعل المطارات أكثر استدامة وتحد من تأثيرها على البيئة. وفي هذا الإطار، تهدف الشبكة إلى الترويج للحلول اللازمة التي تجعل المطارات أكثر جاهزية لتحويل عملياتها إلى صفر انبعاثات كربونية. حلول الأمتعة الذكية: يركز هذا التحدي على إعادة تصور وابتكار آلية دمج الأمتعة في رحلة السفر. ويشمل ذلك تطوير حلول معالجة الأمتعة على نحو يتجاوز التقدم التكنولوجي، وبشكل يحسن من مستويات الراحة والأمان والاستدامة للمسافرين. مطارات تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي: يهدف هذا التحدي إلى إيجاد تطبيقات الذكاء الاصطناعي المناسبة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتجربة الضيوف وإدارة عمليات القطاع بشكل عام.

ستتاح للشركات الناشئة الفرصة لتجربة حلولها ضمن بيئة مطار حقيقية والتحقق من مدى فعاليتها على المستوى الدولي، حيث سيتعين عليها التحقق من فعالية حلولها مع اثنين على الأقل من مشغلي المطارات في الشبكة.

يمكن للشركات الناشئة المهتمة تقديم مقترحاتها عبر موقع الشبكة الرسمي: www.airportsforinnovation.com

-انتهى-

#بياناتشركات