صنفت ضمن أفضل 200 اختراع لعام 2022

حلول الشبكات الصغيرة المتنقلة وفرت الطاقة لأكثر من ثمانية آلاف من المتضررين بسبب الكوارث المناخية حول العالم

توفير الطاقة الكهروضوئية لتشغيل العيادات المتنقلة ونقاط توزيع الوجبات وخدمات الاتصالات وغيرها من الخدمات المجتمعية الأساسية

رويل مالميزون (فرنسا): أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، بالشراكة مع مؤسسة "فوت برينت بروجيكت"Footprint Project الخيرية والمعنية بتوفير الطاقة للمجتمعات المتضررة بسبب الكوارث، عن اختيارها مشروعها لتوفير وتشغيل شبكات طاقة صغيرة متنقلة متصلة بالسحابة للإغاثة من الكوارث، وقد اختيرت هذه الشبكات ضمن فئة الطاقة الخضراء في قائمة تايم لأفضل الاختراعات لعام 2022 والتي تضم "200 ابتكار استثنائي يغير حياتنا".

في أعقاب الكوارث الناجمة عن سوء حالة الطقس، طورت الفرق المشتركة بين شنايدر إلكتريك وفوت برينت بروجيكت جلول مبتكرة من الشبكات الصغيرة التوي توفر طاقة نظيفة قابلة للتشغيل السريع في المجتمعات المتضررة، وطورت المؤسسات معًا طريقة جديدة لتوفير الطاقة في مواقع الكوارث من خلال الحلول الرقمية، التي تدعمها Azure من مايكروسوفت، والتي توفر رؤية فورية، مما يسمح للمواقع بتحسين وظائفها المتعلقة باستخدام البيانات وتوزيع الطاقة وإدارتها منذ البداية.

وتم دعم أكثر من 20 موقعًا بواسطة مولدات الطاقة الشمسية المتنقلة التي وفرت 100 كيلوواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و350 كيلوواط ساعة من التخزين لخدمة أكثر من 8000 مستخدم. وساعدت هذه الشبكات الصغيرة على تشغيل المطابخ المجتمعية التي توزع الطعام، ودعم الحواسيب المحمولة والواي فاي لإعداد ومعالجة الأعمال الورقية للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وتوفير الكهرباء لمساكن المواطنين كبار السن من ذوي الدخل المحدود.

وقالت سامانثا تشايلدرس، مدير هندسة حلول الشبكات الصغيرة بأمريكا الشمالية في شنايدر إلكتريك: "عند وقوع الكوارث مثل الأعاصير أو حرائق الغابات، والتي غالبًا ما تنتج أو تتفاقم بسبب التغير المناخي، كانت الاستجابة التقليدية تتمثل في استخدام مولدات الديزل- وهو ما يماثل مكافحة الحريق بالنار. وإنه لشرف كبير أن نتلقى هذا التكريم من تايم على عملنا الجماعي مع الفرق المتخصصة والمبتكرة في فوت برينت بروجيكت ومايكروسوفت لتطوير نظام طاقة يوفر طاقة نظيفة وموثوقة للمجتمعات التي تتضرر بشكل كبير جراء وقوع الكوارث".

ومن خلال شراكة شنايدر إلكتريك مع "فوت برينت بروجيكت"، تهدف المؤسسات إلى إعادة بناء مجتمعات صديقة للبيئة وتعزيز الحلول المرنة طويلة الأجل وتقديم الإغاثة لأولئك الذين يعانون من أضرار غير متوقعة. ونظرًا لشدة الإعصار إيدا، فقد قضى العديد من مجتمعات لويزيانا المتضررة فترات طويلة من الزمن بدون كهرباء. وكانت هناك حاجة ملحة متزايدة لتحسين هذه المصادر وضمان تأثيرها الدائم. وتعتمد الشبكات الصغيرة على المحولات الذكية، والتي لا تتطلب وجود شخص في الموقع في كافة الأوقات لضمان انتظام التشغيل. ويمكن للمؤسسات جماعيًا توسيع قدرات أساطيل الشبكات الصغيرة للوصول إلى المزيد من المجتمعات المحتاجة.

وقال ويل هيغارد، مدير العمليات في فوت برينت بروجيكت: "تفخر فوت برينت بروجيكت بالحصول على هذه التكريم بالشراكة مع شنايدر إلكتريك ومايكروسوفت. فمع ازدياد الكوارث المناخية في عددها وشدتها وحجمها، تعد الشبكات الشمسية الصغيرة المتنقلة ضرورية لضمان توفير الكهرباء وتقليل البصمة الكربونية لعمليات الإغاثة الإنسانية. كما تعد القدرة على مراقبة أسطولنا عن بُعد، وجمع البيانات الأساسية لتحسين أداء النظام، وتنبيه فرقنا الميدانية بشأن احتياجات الصيانة، أمرًا حيويًا لاستخدام الطاقة النظيفة بشكل فعال في مساعدة المجتمعات التي تتعرض للأزمات. وبينما نسعى جاهدين لمساعدة المجتمعات على تخطي الصعاب من خلال تمكين وتوفير الطاقة اللازمة".

وقالت لاكيسيا غونتر، نائب الرئيس لقطاع مبيعات حلول شركاء الأجهزة WW Device Partner Solutions Sales في مايكروسوفت: "نحن نتعاون مع أقوى الشركات ابتكارًا للجمع بين الأجهزة المتصلة المتطورة وحلول إنترنت الأشياء وبين قوة سحابة مايكروسوفت. وتفخر مايكروسوفت بشريكتها شنايدر إلكتريك وعملها لمساعدة المجتمعات في ولاية لويزيانا الأمريكية والتي تضررت من إعصار إيدا. فمن خلال الجمع بين التكنولوجيا وبين الشراكات العميقة، يمكننا تسريع تأثيرنا الجماعي وقدرتنا على الاستجابة والتعافي ووضع تصور جديد لمستقبلنا المشترك معًا".

وتتمثل الدافع وراء العمل المشترك بين شنايدر إلكتريك وفوت برينت بروجيكت وAzure في الحاجة الماسة لمساعدة المتضررين المباشرين في حالات الكوارث. فمن خلال التبرعات والمتطوعين والمعدات ونصائح الخبراء، تقوم شنايدر إلكتريك بتمكين فوتب رينت بروجيكت من توفير للكهرباء في الحالات الطارئة. كما تستمران في التوسع إلى مناطق جديدة والوصول إلى المزيد من الأفراد والمجتمعات المتضررة من الكوارث.

يمكنكم الاطلاع على القائمة الكاملة هنا: time.com/best-inventions-2022

#بياناتشركات

- انتهى -