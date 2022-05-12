(نيويورك/أبوظبي) - أعلنت "كليتون دوبلييه آند رايس" ("سي دي آند آر")، وهي الشركة العالمية للاستثمارات الخاصة، عن انضمام عمرو نصير إلى الشركة في منصب كبير الاستشاريين، بعد أن أمضى الثلاثين سنة الماضية في العمل مع صناديق سيادية وصناديق التقاعد ومستثمرين آخرين من القطاع المؤسسي وغير المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط. وتتمتع "سي دي آند آر" بخبرة رائدة في تعزيز القيمة من خلال تشجيع الامتياز في مجال إدارة الشركات التابعة لمحفظتها الاستثمارية والتي تمتد لأكثر من 44 عاماً. سيركز عمرو نصير عمله على توثيق العلاقات والروابط مع المستثمرين الحاليين وعلى إنشاء علاقات جديدة تقوم على الثقة مع المؤسسات والشركات العائلية التي تستثمر في صناديقها.

توسع "كليتون دوبلييه آند رايس" جهودها لتعزيز وتعميق علاقاتها مع المستثمرين في أسواق الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تدير صناديق استثمارية تضم مستثمرين بارزين من المؤسسات المالية والشركات العائلية من المنطقة.

وكان السيد نصير يعمل قبل انضمامه إلى "سي دي آند آر" كمدير تنفيذي ورئيس تطوير الأعمال والعلاقات مع المستثمرين في الشرق الأوسط في شركة "سي في سي كابيتال بارتنرز". وقد كان السيد نصير قبل ذلك شريكاً مؤسساً ورئيساً لمنطقة الشرق الأوسط في "بيريلا واينبرغ بارتنرز" حيث كان مسؤولاً عن تأسيس نشاطات الشركة في مجال الأعمال المصرفية والاستثمارية ومنتجات الاستثمار البديل التي تعنى بجمع الأموال في منطقة الشرق الأوسط. كما وأمضى السيد نصير 16 عاماً في "مورجان ستانلي"، بما في ذلك 12 عاماً كرئيس لمجموعة الشرق الأوسط في "مورجان ستانلي".

السيد نصير حائز على الماجستير من جامعة كولومبيا وعلى شهادة البكالوريوس من جامعة كولغيت. وهو حالياً رئيس لمجلس إدارة ABANA، المؤسسة الأميركية المرموقة للعاملين في القطاع المالي والمؤسسات

المهتمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة NEF (مؤسسة الشرق الأدنى) في بلجيكا.

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