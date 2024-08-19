الإدراج يؤكد على الأداء المالي القوي لسينومي سنترز ونموها المستمر في المنطقة وزيادة القيمة والعوائد للمساهمين

مشاريع سينومي سنترز قيد التنفيذ، التي تشمل مركزا جوهرة الرياض وجوهرة جدة، يعملان على دعم النمو المستقبلي لها

سينومي سنترز تواصل ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال البيع التجزئة ونمط الحياة في المملكة تواصل بما يدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية: كشفت سينومي سنترز، أكبر مالك ومطور ومشغل لمراكز نمط الحياة العصرية في المملكة العربية السعودية، عن إدراجها للمرة الأولى ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للشركات السعودية الصغيرة، مما يؤكد على قوة أداءها المالي والتشغيلي ونموها المستقبلي.

ويتتبع المؤشر الأسهم الصغيرة في المنطقة، ويستخدمه المستثمرون ومديرو المحافظ والمستشارون الماليون لمواكبة أسواق الأسهم والدخل الثابت في مناطق مختلفة. وسيتم إضافة سينومي سنترز بحلول 30 أغسطس 2024.

وتتوقع سينومي سنترز أن تسهم هذه الخطوة بجذب المستثمرين بفضل محفظتها القوية التي تتضمن 22 مركزاً لنمط الحياة و6 مشاريع قيد التنفيذ، لتزيد المساحة الإجمالية لمراكز الشركة بنسبة 44% بحلول 2027.

وتستفيد الشركة من حصتها في السوق التي تبلغ 18% فضلاً عن كونها أكبر من منافسيها الأربعة مجتمعين والمحرك الأول لسوق المملكة العربية السعودية الذي يشهد تغيرات ونمو استثنائي بالتزامن مع توجه الاقتصاد نحو الفرص غير النفطية.

ويؤكد مشروعا جوهرة الرياض وجوهرة جدة على الفرص التي توفرها المملكة، حيث تم الانتهاء من حوالي 90% من المشروعين ليكونا جاهزين للتسليم بحلول نهاية عام 2025. وسوف يساهم مشروعا الشركة الضخمين عند اكتمالهما بأكثر من 650 مليون قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (40% من الأرباح الحالية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين) وسيتصدر المشروعان قائمة المراكز في كل من الرياض وجدة من حيث الإقبال والإنفاق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيس التنفيذي لشركة سينومي سنترز: "يشكل إدراج سينومي سنترز ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للشركات السعودية الصغيرة خطوة كبيرة تؤكد على الأداء القوي والصحة المالية وثقة السوق بنمونا. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على استراتيجيتنا الفعالة ومكانتنا في السوق والتزامنا بتوليد قيمة طويلة الأمد، كما يرتقي بمكانتنا العالمية ويعزز من وصولنا إلى قاعدة مستثمرين أوسع. وتمتلك سينومي سنترز هيكل رأس مالي قوي مع مصادر تمويل متنوعة من أجل تحقيق نمو مستدام. ونشعر بالتفاؤل تجاه الفرص التي يجلبها هذا الإنجاز، ويسرنا أننا نعمل في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة التحولية. كما نتطلع إلى مواصلة النمو بدعم المساهمين".

ويأتي هذا الإدراج على خلفية الأداء القوي في النصف الأول من عام 2024، حيث حققت سينومي سنترز نمواً على جميع المقاييس المالية والتشغيلية بزيادة في العائدات في قدرها 2.6% على أساس سنوي. وارتفع صافي الأرباح ومعدلات الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بعد التعديلات لمرة واحدة بنسبة 25.6% و10.9% على التوالي، بينما حافظ معدل الإشغال على قوته بنسبة 92.5%، وواصلت الشركة تركيزها على خطة استباقية لتناوب المستأجرين بهدف توفير مزيج من المتاجر المتميزة. وتهدف الشركة إلى تحقيق معدل إشغال بنسبة 94% في جميع مشاريعها بحلول نهاية العام الجاري. كما حافظت سينومي سنترز على مستويات الإقبال المرتفعة مع 66 مليون زائر بزيادة بلغت 4.6% على أساس سنوي.

وتتميز سينومي سنترز بمكانتها الرائدة في مجال مراكز نمط الحياة العصرية بالمملكة، وتلتزم بتطوير مراكز متميزة تدعم رؤية المملكة 2030، وتوفير فرص عمل في المناطق المحلية وتعزيز الاقتصادات المحلية، مما يسهم بتقدم قطاع التجزئة السعودي.

لمحة عن شركة "سينومي سنترز":

تُعد سينومي سنترز أكبر مالك ومطور ومشغل لمراكز نمط الحياة العصرية في المملكة العربية السعودية. وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمان، نجحت الشركة في توفير مجموعة كاملة من مراكز نمط الحياة عالية الجودة والمصممة وفق أرقى المعايير العالمية في أكثر الوجهات جاذبية في المملكة بما يلبي احتياجات التسوق ومتطلبات السوق المحلية.

وتضم محفظة أصول الشركة حالياً 22 مجمعاً تجارياً تضم أكثر من 4,500 متجر تقع جميعها في مواقع استراتيجية ضمن 10 مدن رئيسية بالمملكة. وتشمل مشاريع الشركة العديد من مراكز التسوق والترفيه العصرية الشهيرة، مثل مول العرب في جدة والظهران مول والنخيل مول بصفته الوجهة المفضلة للمتسوقين في الرياض. ويقدر صافي المساحة التأجيرية لمراكز التسوق الخاصة بالشركة بحوالي 1.4 مليون متر مربع، كما تعد نقطة وصل مميزة للمتسوقين السعوديين بمجموعة متكاملة من علامات التجزئة الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً.

لمزيد من المعلومات حول سينومي سنترز، يرجى زيارة www.cenomicenters.com.

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