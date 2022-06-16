· بروتوكول التعاون يدعم نقل المهارات والتكنولوجيا وبناء قدرات القوى العاملة المصرية في المستقبل

· تم تصميم المناهج الفنية والبرامج التدريبية ضمن هذا البروتوكول لتأهيل وإعداد جيل جديد من الخريجين المهرة طبقًا لأعلى المعايير العالمية

احتفلت سيمنس موبيليتي مصر اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وغرفة الصناعات الهندسية، لإقامة مركز تميز لقطاع الصناعات الهندسية بمدرسة زين العابدين. ومن خلال هذا البروتوكول، ستتمكن المدرسة من تقديم تجربة تعُلم متطورة لإعداد الطلبة للمستقبل اعتمادًا على مجموعة من المناهج والبرامج التدريبية المختارة بعناية، وبما يتوافق مع أحدث الحلول التكنولوجية والتعليمية العالمية.

هذا وتواصل مصر تركيزها بشكل رئيسي على تطوير قطاع التعليم الذي يُعد واحدًا من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وهو ما يتطلب تحديث وتطوير التعليم والتدريب الفني والمهني وجعله من الأولويات الرئيسية والأدوات الهامة لسد الفجوة في المهارات الفنية، وتلبية الاحتياجات المتنوعة لسوق العمل. ولإنجاز هذا الهدف، تعاونت سيمنس موبيليتي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وغرفة الصناعات الهندسية في إقامة مشروع متكامل لتقويم التعليم الفني بهدف تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر ليصبح تعليمًا فنيًا شاملًا فائق الجودة، مع توفير فرص تعليمية طويلة الأجل للطلبة المصريين طبقًا للمعايير والممارسات الدولية.

وفي إطار هذا البروتوكول، ستقوم الأطراف الثلاث الموقعة عليه بتأسيس مركز تميز لقطاع الصناعات الهندسية في مدرسة زين العابدين الثانوية الصناعية، وهو المركز الذي سيُطبق أعلى المعايير الدولية والمتمثلة في نظام التعليم والتدريب الفني المزدوج. سيبدأ المركز المتطور نشاطه في العام الدراسي 2022/2023، وتتمثل أهدافه في دعم مراقبة الجودة التعليمية وتحديث وتطوير المناهج الدراسية، وتدريب أطقم العاملين في التدريب المهني.

ومن جانبها ستكون وزارة التعليم والتعليم الفني مسئولة عن منح شهادات التخرج المعتمدة لخريجي المدرسة، وتوفير أطقم التدريس والإداريين والتأكد من تطوير المناهج الدراسية للتخصصات المختلفة، والقيام بتصميم وتطوير البرامج الدراسية، تأهيل وتدريب فريق العمل على مقومات التوجيه المهني وخدمات الإرشاد الوظيفي، والحصول على كافة الموافقات والتصاريح المطلوبة من الهيئات الحكومية لتشغيل المركز وتنفيذ برامج الدراسية والتدريبية.

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وفي إطار جهودها المشهودة في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، ستشارك سيمنس موبيليتي في عملية اختيار المعلمين والإداريين في مركز التميز طبقًا لمجموعة من المعايير التي تضعها الوزارة، بالإضافة لمشاركتها في اختيار وقبول الطلبة المتقدمين للدراسة، ودعم مقومات التوجيه المهني وخدمات الإرشاد الوظيفي، وتقييم المتدربين أثناء التدريب العملي والمشاركة في لجان تقييم الطلاب وفقًا لإطار تقييم الطلاب الذي تضعه الوزارة، وأخيرًا الاشتراك مع الوزارة والغرفة في اعتماد الشهادات التي يمنحها المركز للدارسين.

أقيمت مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون وسط حضور عدد من كبار المسئولين الحكوميين وقادة الأعمال، ومن بينهم السيد/طارق علي-الرئيس التنفيذي لسيمنس موبيليتي مصر، والسيد/ بيتر بابرت-مدير تحالف مشروع القطار الكهربائي السريع لسيمنس موبيليتى، والسيد/ نيلز بونجلر-المدير المالى سيمنس لموبيليتي مصر، والسيد/ محمود عطية - مدير الموارد البشرية أفريقيا والشرق الأوسط لسيمنس موبيليتى، والسيد/ أحمد السعدني – مدير التعليم والتدريب للمشروعات القومية لسيمنس موبيليتى.

يضيف السيد/طارق علي-الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي مصر: "في إطار التزامنا الممتد والمتواصل لعقود طويلة في مجال تمكين الشباب بالسوق المصري، نفخر بشراكتنا مع وزارة التربية والتعليم في تقديم تجربة تعليمية متميزة لإعداد وتمكين الأجيال القادمة للمستقبل طبقًا لأعلى مستوى من المهارات والمعرفة، وتلبية الاحتياجات المتنوعة لسوق العمل من العمالة الفنية عالية التدريب".

تتمتع سيمنس بسجل حافل من الشراكات المحلية الناجحة في مجال تحديث وتطوير قطاع التعليم المصري. ففي عام 2018، افتتحت سيمنس بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، مدرسة التميز الفنية للتعليم والتدريب (زين العابدين). وقد تضمن الالتزام المشترك لكل من سيمنس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار هذه الشراكة، القيام بتطوير المدرسة طبقًا لنظام التعليم الفني الألماني المزدوج والذي يدمج المناهج النظرية مع التعلم العملي والمهني في العديد من مجالات التعليم والتدريب الفني المتخصص.

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سيمنس موبيليتي هي شركة ذات إدارة منفصلة، وهي إحدى شركات سيمنس AG. تعد سيمنس لحلول النقل من الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول النقل والمواصلات منذ أكثر من 160 عامًا، حيث تطور وتُحدّث محفظة حلولها ومنتجاتها باستمرار من عربات القطارات، وحلول التشغيل الآلي لخطوط السكك الحديدية، وحلول إمدادات الطاقة الكهربائية لتشغيل الخطوط، ومشروعات السكك

الحديدية بنظام تسليم مفتاح، ونظم المرور الذكية، والخدمات ذات الصلة بهذه المجالات. ومن خلال ما تقدمه من حلول للتحول الرقمي، تمكّن سيمنس لحلول النقل مشغلي نظم المواصلات على مستوى العالم من دمج الحلول الذكية ضمن البنية التحتية لمشروعات النقل، وزيادة القيم المقدمة بصورة مستدامة على مدار العمل الإنتاجي للمشروع، وهو ما يعني تحسين وتطوير تجربة الركاب ويضمن أعلى مستويات الإتاحة التشغيلية للخطوط لأطول فترة ممكنة. وخلال العام المالي 2021 والمنتهي في 30 سبتمبر 2021، حققت سيمنس موبيليتي إيرادات بلغت 9.2 مليار يورو، كما يعمل بها حوالي 39500 موظف حول العالم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة: www.siemens.com/mobility