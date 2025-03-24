شركة سيمنز هيلثينيرز تواصل استراتيجيتها في دعم قطاع الرعاية الصحية في مصر بأحدث الوسائل التقنيات الطبية

القاهرة، مصر: في خطوة استراتيجية تعكس التزامها بدعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر، أعلنت شركة سيمنز هيلثينيرز، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، عن شراكة استراتيجية مع وزارة الصحة والسكان بهدف إطلاق مركز سيمنز هيلثينيرز لتطوير وتحسين أجهزة الأشعة، بما يضمن توفير أحدث التقنيات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية وسهولة، مما يعزز من جودة الخدمات الصحية.

يمثل هذا التعاون إنجازًا بارزًا بإنشاء أول مركز في مصر والشرق الأوسط متخصص في تطوير وتحديث أجهزة الأشعة. وتعكس هذه الخطوة رؤية سيمنز هيلثينيرز في توسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا الطبية المتقدمة، من خلال توفير معدات طبية مُعاد تأهيلها بمعايير جودة عالمية وأسعار تنافسية، مما يسهم بشكل مباشر في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في مصر، ويدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية وتعزيز استدامتها.

على المستوى المحلي، سيسهم المركز في تعزيز نظام الرعاية الصحية في مصر من خلال توفير معدات طبية مُعاد تأهيلها وفق أعلى معايير الجودة. كما سيلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو في القطاع الصحي. وبذلك، يشكّل المركز نموذجًا رائدًا للابتكار المستدام في قطاع الرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتطوير التكنولوجي، مع خطط مستقبلية للتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا..

وفي تعليقه على هذا التعاون الفعّال، صرح عمرو قنديل، المدير التنفيذي لشركة سيمنز هيلثينيرز مصر قائلاً: "استراتيجية الشركة تستهدف بالأساس دعم منظومة الرعاية الصحية في مصر، وإمدادها بأحدث المعدات والأجهزة التي تساعد في تقديم خدمة لائقة للمرضى، ونتعاون مع وزارة الصحة لتحقيق نقلة كبيرة في مستويات الرعاية للمواطن المصري"، وأضاف: "المذكرة تستهدف أيضًا خلق مزيد من فرص العمل، مع المساهمة في وضع مصر كمركز إقليمي لإعادة تأهيل الأجهزة الطبية لخدمة المرضى، حيث نستهدف أن يكون إطلاق المركز في مصر فرصة نحو الانطلاق إلى دعم أنظمة الرعاية الصحية "

بدوره، أوضح ضياء الشناوي، رئيس المبيعات للقطاع الحكومي ورئيس الشؤون نحرص على التعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المصرية نحو تقديم كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، شراكتنا مع وزارة الصحة تحقق الكثير خاصة أن الحكومة تستهدف دعم القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية"، وأضاف: "المركز الجديد سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة الطبية المعاد تأهيلها بجودة عالية. كما أن المركز سيعمل وفقًا لأعلى المعايير العالمية في ضمان الجودة والسلامة، مع تبني ممارسات مستدامة للحفاظ على البيئة ودعم النمو الاقتصادي للدولة المصرية

وتواصل سيمنز هيلثينيرز جهودها المستمرة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية في مصر، ودعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي، وهو ما يعكس التزامها بالعمل مع شركائها في القطاعين العام والخاص لتوفير أحدث التقنيات والحلول الطبية، وتدريب الكوادر الطبية، وتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المصريين. وتقدم سيمنز هيلثينيرز مجموعة واسعة من الحلول والابتكارات في التكنولوجيا الطبية، مثل التصوير والتشخيص والعلاجات المتقدمة، مما يساهم في تحسين تجربة المرضى وتوفير نتائج عالية الجودة.

سيمنز هيلثينيرز هي شركة رائدة في اكتشافات مجال الرعاية الصحية للجميع حول العالم بشكل مستدام. الشركة توفر عالميا تجهيزات وحلول وخدمات للرعاية الصحية، مع نشاطات في أكثر من 180 دولة وتمثيل مباشر في أكثر من 70 دولة. تتألف المجموعة من سيمنز هيلثينيرز أي جي، والمُدرجة باسم SHL في فرانكفورت، ألمانيا، وتوابعها. تلتزم سيمنز هيلثينيرز، كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، بتحسين الوصول وتطوير الرعاية الصحية في المجتمعات محدودة الخدمات على مستوى العالم والتي تسعى للتغلب على أخطر الأمراض. تكمن نشاطات الشركة أساسًا في مجالات التصوير، والتشخيص، و علاج السرطان، والعلاجات الاقتصادية غير الجراحية، بالإضافة إلى التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. لدى سيمنز هيلثينيرز حوالي 72,000 موظف على مستوى العالم وتولت عائدات بقيمة حوالي 22.4 مليار يورو، طبقا للسنة المالية 2023، التي انتهت في 30 سبتمبر 2024.

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