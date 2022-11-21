● "سيمنز" ستزود أجهزة الشحن الكهربائية فائقة السرعة والأجهزة المثبتة على الحائط أو الأعمدة في جميع أنحاء البلاد

● "إلكترومين" تعمل على توسيع شبكة محطات الشحن الخاصة بها في المملكة العربية السعودية وتخطط لتطوير خدمات المركبات الكهربائية والبنية التحتية الخاصة بها في جميع أنحاء الشرق الأوسط

وافقت شركة "سيمنز" على تزويد "إلكترومين"، وهي وحدة النقل الكهربائي في المملكة العربية السعودية التابعة لشركة "بترومين"، بشواحن السيارات الكهربائية لمشروع شبكة محطات الشحن على مستوى المملكة والمنطقة الذي تعتزم "إلكترومين" تنفيذه.

ستضمن الاتفاقية توريد أكثر تقنيات البنية التحتية الكهربائية تقدماً من "سيمنز" لشبكة "إلكترومين"، كأجهزة الشحن فائقة السرعة (شواحن Sicharge D) التي تستخدم التيار المباشر وشواحن Versicharge AC الذكية المخصصة لشحن المركبات في جميع الظروف الجوية والتي تكون مثبتة على الجدران أو على الأعمدة وتعمل بالتيار المتردد. هذا وتعمل "إلكترومين" أيضاً على تطوير تطبيق سيسمح للمستخدمين بتحديد أماكن محطات الشحن العامة وتخطيط مسارهم إليها وإجراء الحجز فيها ودفع نفقات الشحن.

وبهذا الصدد، قال كليانا سيفاغنانام ، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بترومين" ولشركة "إلكترومين": "تساهم حلول النقل الكهربائي كخدمة eMaaS من ’إلكترومين‘ في تطوير منظومة المركبات الكهربائية عل صعيد المملكة، وستتيح لنا هذه الشراكة مع شركة ’سيمنز‘ توفير البنية التحتية لمحطات الشحن والتكنولوجيا اللازمة لتعزيز اعتماد المركبات الكهربائية في المملكة.

يجسّد طرح محطات شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد خطوتنا الأولى من استراتيجية وطنية بارزة تمتد حتى عام 2030 وما بعده".

من جانبه، قال كريم موسى، النائب الأول لرئيس eMobility في شركة "سيمنز" بمنطقة الشرق الأوسط: "نتطلع قدماً للعمل مع ’إلكترومين‘ في هذا المشروع المهم الذي يُظهر التزامنا بدعم برامج الاستدامة في المملكة العربية السعودية. إن السيارات الكهربائية هي التقنية الرئيسية لإزالة الكربون من النقل البري، ونفخر في شركة ’سيمنز‘ بتوفير البنية التحتية التي تسرع انتشار المركبات الكهربائية وتساهم في المبادرة السعودية الخضراء."

هذا وقد أعلنت المملكة العربية السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- عن التزامها بتحقيق صافي صفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060. كما تهدف الحكومة إلى أن تصبح ثلاث سيارات من كل 10 من الطراز الكهربائي في غضون عام 2030 . وعلى الصعيد العالمي، تزداد شعبية السيارات الكهربائية على نحو متسارع، وتقدر وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس أن 13٪ من السيارات الجديدة المباعة في عام 2022 ستكون كهربائية.

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حول "إليكترومين":

"إليكترومين" هي الشركة السعودية الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الإلكتروني القائمة على التكنولوجيا، لمركبات نقل الركاب، والأساطيل التجارية والحكومية، والنقل العام، ومشاريع البنية التحتية الكبيرة.

تعمل "إليكترومين" على بناء شبكة شحن كهربائية، لتزويد سائقي المركبات الكهربائية بتجربة شحن ميسّرة عبر جميع أنحاء المملكة. ويؤكد خبراء القطاع من جميع أنحاء العالم على مقدرة الشركة في تزويد سوق المملكة العربية السعودية بأهم المعارف والخبرات اللازمة في هذا المجال. https://electromin.com/

سيمنز

محمد علي سيرجي

هاتف: + 971-56-411-2019 ؛ البريد الإلكتروني: sergie@siemens.com-mohammed.aly

تعد شركة "سيمنز" في برلين وميونيخ شركة تكنولوجية عالمية رائدة تميزت بالتفوّق الهندسي والابتكارية والجودة العالية والموثوقية والشهرة العالمية لأكثر من 170 عاماً. وتعمل الشركة في جميع أنحاء العالم، وتركز على البنية التحتية الذكية للمباني وأنظمة الطاقة الموزعة والأتمتة والرقمنة في العمليات والمجالات

الصناعية. وتجمع شركة "سيمنز" بين العالمين الرقمي والمادي لإفادة العملاء والمجتمع. ومن خلال Mobility، المزود الرائد لحلول النقل الذكية بواسطة السكك الحديدية والطرق، تساعد "سيمنز" في رسم معالم السوق العالمية لخدمات الركاب والشحن. من خلال حصتها الأكبر في شركة "سيمنز هيلثنيرز" المدرجة في البورصة، تعد "سيمنز" أيضاً مورداً رائداً عالمياً للتكنولوجيا الطبية والخدمات الصحية الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك "سيمنز" حصة أقلية في شركة "سيمنز إنرجي"، الشركة العالمية الرائدة في نقل وتوليد الطاقة الكهربائية المدرجة في البورصة منذ 28 سبتمبر 2020.

في السنة المالية 2021، المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حققت مجموعة "سيمنز" إيرادات بلغت 62,3 مليار يورو وصافي دخل قدره 6,7 مليار يورو. واعتباراً من 30 سبتمبر 2021، كان لدى الشركة نحو 303,000 موظف حول العالم. للمزيد من المعلومات عن "سيمنز"، يرجى زيارة موقع الشركة على الإنترنت www.siemens.com

صورة توضيحية:

سيتعاون الرئيس التنفيذي لمجموعة بترومين ، كاليانا سيفاجنانام ، وكريم موسى ، نائب رئيس أي موبيلتي، سيمنز الشرق الأوسط ، لضمان إمدادات تكنولوجيا البنية التحتية الكهربائية الأكثر تقدمًا من سيمنز لشبكة اليكترومين ، بما في ذلك أجهزة الشحن Sicharge D فائقة السرعة التي تستخدم التيار المباشر و جدار مكيف الهواء Versicharge الذكي ، أو الوحدات المثبتة على عمود ، والتي تعمل بالتيار المتردد.