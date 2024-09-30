المشروع السكني الفاخر يمثل خياراً مثالياً للطلاب في المدينة والمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية

المشروع يجمع أرقى درجات العافية والرفاهية ويقدم فرصة الوصول المبكر بما يتيح للمستثمرين شراء الوحدات السكنية بأقل سعر ممكن

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت سيليكت بروبرتي، المجموعة الرائدة في تطوير العقارات في المملكة المتحدة والشريك الاستثماري المميز، عن استعدادها لإطلاق مشروع سكني حصري جديد وسط برمنغهام، المدينة الأفضل في المملكة المتحدة من حيث عائدات الإيجار وفرص نمو رأس المال. ويأتي المشروع الجديد على خلفية تعافي نشاط سوق العقارات في المملكة المتحدة، مدفوعاً بانخفاض أسعار الفائدة والإصلاحات التي أقرتها المملكة المتحدة مؤخراً فيما يتعلق بمنح تأشيرات الإقامة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

كما يستند المشروع الجديد إلى استبيان الشركة الذي كشفت عن نتائجه في وقت سابق من العام الجاري، فقد أظهر أن 73% من المستثمرين السعوديين فكروا بالاستثمار في القطاع العقاري بالمملكة المتحدة، و75% منهم يركزون على الاستثمار في برمنغهام ومانشستر، في حين كشف 65% من المستثمرين عن تفضيلهم للعمل في قطاع العقارات. ويبرز التوافق بوضوح بين اهتمامات المستثمرين من الخليج العربي وسوق العقارات في المملكة، حيث تتوقع تحليلات هذه السوق تسجيل تدفق استثماري كبير يتجاوز 11 مليار درهم إماراتي في عام 2024 مدفوعاً بالعديد من العوامل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال آدم برايس، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيليكت بروبرتي: "أصبحت برمنغهام وجهة استثمارية متميزة نظراً لعائدات الإيجار المرتفعة التي توفرها وبنيتها التحتية المتطورة والعدد المرتفع للطلاب فيها، لذلك حرصنا على تطوير مشروعنا السكني الفاخر في هذه المدينة وتزويده بمزايا فريدة لاستقطاب المستثمرين من دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتتميز برمنغهام بآفاقها الاقتصادية المزدهرة ومزيجها الفريد بين المساكن الفاخرة التابعة لأشهر العلامات التجارية ونخبة المؤسسات التعليمية، على غرار نظيراتها من المدن الرئيسية في المملكة المتحدة مثل مانشستر. ونشهد اليوم تزايداً في عدد المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، الذين يعتمدون على عائداتهم من العقارات المحلية ويستثمرونها في عقارات المملكة المتحدة، سعياً وراء المرونة والاستقرار اللذين توفرهما سوق المملكة".

واحتفالاً بإطلاق المشروع الجديد، تستعد سيليكت بروبرتي لإقامة فعالية حصرية لكبار المستثمرين في مجال العقارات السكنية يوم 10 أكتوبر القادم، مما يمنحهم أولوية الاستفادة من خصم جذاب على وحدات المشروع قبل الإطلاق العالمي رسمياً المقرر في وقت لاحق من الشهر نفسه. وتتيح فرصة الوصول المبكر للمستثمرين إمكانية شراء الوحدات بأقل سعر ممكن، للحصول على خيارات سكنية تجمع أرقى درجات العافية والرفاهية.

ويوفر المشروع تجارب سكنية غير مسبوقة، حيث يتضمن مجموعةً من مرافق العافية ووسائل الراحة الفاخرة التي تمتد على مساحة 14 ألف قدم مربعة بارتفاع خمسة طوابق، إلى جانب كونه المشروع السكني الأول في مركز برمنغهام المزود بحوض سباحة خاص. كما يضم المشروع منتجعاً صحياً وجداراً للتسلق وردهة شاهقة للاسترخاء في الطابق 45، مما يمنح السكان تجربة حياة عصرية تتماهى مع المزايا الحضرية للمدينة. وتعتمد فعالية الإطلاق الحصرية أرقى معايير الخدمات والضيافة باعتبارها مخصصة لكبار المستثمرين من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تضم جلسات لتناول القهوة والفطور وعروض تقديمية من الخبراء ومقابلات شخصية مع المستشارين العقاريين. كما يحظى المشاركون بوصولٍ مبكر وحصري إلى قائمة منتقاة بعناية من الشقق المميزة ودراسات جوهرية حول سوق العقارات في المملكة المتحدة، والتي تركز على برمنغهام باعتبارها أفضل مدينة للاستثمار في المملكة من حيث عائدات الإيجارات والفرص المتاحة لتعزيز رأس المال.

وتقام الفعالية يوم 10 أكتوبر القادم من الساعة 8 صباحاً وحتى 1 ظهراً في نادي كابيتال كلوب في مركز دبي التجاري العالمي، وتضم عروض تقديمية قيمة من خبراء سوق العقارات في المملكة المتحدة، مع إمكانية حجز جلسات استشارية شخصية معهم. كما يقدم آدم برايس، الرئيس التنفيذي لشركة سيليكت بروبرتي، عرضاً مميزاً من الساعة 9 وحتى 11 صباحاً، ليعرض لمحة عامة وحديثة حول سوق العقارات في المملكة المتحدة، إلى جانب الكشف عن أحدث عروض القروض العقارية التي توفرها إينيس العالمية في المملكة المتحدة، وهي شركة عالمية للوساطة المالية. وتضمن الفعالية بذلك إطلاع المستثمرين حول الفرص الحالية التي توفرها سوق العقارات في المملكة لتنويع محافظهم الاستثمارية وضرورة الاستفادة منها ضمن ظروف الازدهار الحالية للسوق.

لمحة حول سيليكت بروبرتي:

تشكل مجموعة سيليكت بروبرتي، الحائزة على جوائز، شريكاً رائداً للتطوير والاستثمار في المملكة المتحدة، حيث تقدم أفضل الاستشارات والخدمات التي توفر فرصاً مميزة للاستثمار في أفخر العقارات السكنية. كما تحرص المجموعة، من خلال خدماتها الشاملة، على تطوير وبيع وإدارة الاستثمارات في القطاع العقاري بالمملكة المتحدة بهدف دعم المستثمرين الدوليين. وتضم المجموعة فريقاً مميزاً من الخبراء، وتتميز بخبرة طويلة تمتد على مدى 20عاماً في مجال تقديم الخدمات الموثوقة من خلال اعتمادها منهجية فريدة تشجع الاستثمار السنوي المتكرر.

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