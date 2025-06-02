أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية والذي يحظى بتواجد مباشر في البحرين والسعودية والامارات العربية المتحدة، اليوم عن توقيع خطاب نوايا مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي (AAAID). وستعمل سيكو كمستشار مالي للهيئة لدعم مبادراتها الاستراتيجية، وذلك من خلال تحديد فرص الاستثمار المباشر في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

ويهدف خطاب النوايا إلى دعم أهداف الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في المنطقة العربية ودول الخليج، مع تركيز على البحرين والسعودية. وذلك من خلال التعاون في مشاريع الهيئة، وتسهيل الاستثمارات من خلال الأسهم و/أو سندات تمويل الدين، فضلا عن المشاركة في أنشطة تطوير الأعمال. ومن المقرر أن تتولى سيكو المالية، الشركة التابعة المملوكة بالكامل لسيكو، تقديم الخدمات المتفق عليها في المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكو: "إننا سعداء بهذا التعاون الاستراتيجي مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي. ومن خلال توظيف خبراتنا الواسعة في جمع الاستثمارات وتقديم خدمات استشارية متخصصة لعمليات الاستحواذ، فضلا عن جمع رؤوس الأموال وتحديد فرص المشاريع المشتركة، فإننا نتطلع إلى تعزيز القيمة وتحقيق النمو المستدام في القطاع الزراعي. ومن خلال تضافر جهودنا مع الهيئة، نسعى إلى تحقيق تطور ملموس للقطاع الزراعي وضمان مستقبل آمن ومستدام."

كما صرّح سعادة الدكتور عبيد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي قائلاً: "يتوافق هذا التعاون مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز إمكانياتنا، بما يمكننا من تزويد مشاريعنا بالأدوات والمعلومات اللازمة لتحقيق أهدافنا الطموحة. ومن خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة لسيكو في تقديم الاستشارات المالية فإننا مؤهلون لتنفيذ مشاريع ذات أثر كبير تسهم في تحقيق النمو المستدام. وسوف يركز هذا التعاون على الحلول المبتكرة والاستثمارات الاستراتيجية القادرة على مواجهة التحديات وتلبية تطلعات منطقتنا."

وفي إطار هذا التعاون المشترك سوف توفر سيكو خدمات استشارية لعمليات الاستحواذ، بما في ذلك إعداد تقارير العناية الواجبة، وتقييم الشركات والأصول، وهيكلة الصفقات، والدعم في تنفيذ الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، سوف تشارك سيكو في أنشطة جمع رؤوس الأموال لشركات الهيئة العربية المستثمر فيها، واكتشاف فرص المشاريع المشتركة الواعدة. إن هذه الشراكة سوف تساهم بشكل ملموس في تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم جهود الأمن الغذائي في أنحاء المنطقة.

نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى 7.9 مليار دولار أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل: سيكو إنفست وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو المالية المزودة للخدمات المصرفية الاستثمارية والواقع مقرها في الرياض والحاصلة على ترخيص رقم 08096-37 من هيئة السوق المالية.. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل بالإنجازات باعتبارها بنكاً إقليمياً موثوق يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليلات مدروسة عن أكثر من 90 بالمائة من الأسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها عام 1995، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عملاء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدمًا في مسيرتها نحو المزيد من النمو والازدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضلا عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عملائها. وستواصل سيكو الاستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 150 موظفاً متميزاً عبر المجموعة.

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