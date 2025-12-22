دبي، الإمارات العربية المتحدة، عيّنت شركة "سفن تايدز"، وهي شركة تطوير عقاري رائدة في مجال المشاريع السكنية والتجارية والضيافة الفاخرة، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، شركة "دوتكو للإنشاءات" الإماراتية كمقاول رئيسي لإنجاز مشروع "جولف فيوز سيفن سيتي جي إل تي" في أبراج بحيرات جميرا، دبي.

على مدار أكثر من 54 عامًا، ومن خلال قاعدة عملاء قوية ومتنوعة في القطاعين العام والخاص، تُصنّف شركة "دوتكو للإنشاءات" ضمن أكبر شركات الإنشاءات في المنطقة، مدعومة بسجل حافل بالإنجازات. ومن أبرز مشاريعها البارزة: إكسبو 2020، وتجديد فندق "العنوان"، ومرسى السيف، وسيتي ووك، وتوسعة "فاشن أفينيو" في دبي مول.

وبهذه المناسبة قال غانم بن سليم، مدير العمليات في شركة "سيفن تايدز": "بدأت شركة دوتكو للإنشاءات عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في سبعينيات القرن الماضي، وتتمتع الشركة بسمعة عريقة، إلى جانب خبرة واسعة في العمل على العديد من المشاريع المرموقة".

وأضاف بن سليم قائلاً: "نحن فخورون بشراكتنا مع شركة دوتكو، ويسرّنا أن نرى الشركة تباشر حشد كوادرها لتهيئة الموقع، حيث نتوقع أن يصل عدد عمال البناء في الموقع إلى 2000 عامل في ذروة أعمال البناء".

تبلغ قيمة مشروع جولف فيوز سيفن سيتي أكثر من مليار درهم إماراتي، ويمتد على مساحة مبنية إجمالية تصل إلى 3.5 مليون قدم مربع، حيث يقع المشروع ضمن "كلاستر زد" في أبراج بحيرات جميرا، كما يتميز غولف فيوز سفن سيتي بقربه من منطقة تلال الإمارات، مع سهولة الوصول إلى الطريق السريع الرئيسي وشبكة المترو في المدينة.

وسيضم هذا المشروع متعدد الاستخدامات أكثر الوحدات السكنية تكاملاً في منطقة أبراج بحيرات جميرا، حيث يتألف من 2697 وحدة موزعة على 39 طابقاً، حيث تشمل محفظة المشروع السكنية 2621 شقة تتنوع بين استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم. ويُجسد مشروع "جولف فيوز سفن سيتي" نمط حياة تفاعلي واجتماعي نشط، كما يضم 150 ألف قدم مربع من مساحات التجزئة ومجموعة متنوعة من المطاعم.

سيتمكن السكان أيضًا من الوصول إلى مرافق ترفيهية متنوعة تشمل: صالة ألعاب رياضية حديثة، وسطحًا واسعًا يضم حمامين للسباحة، وحمام سباحة للأطفال، ومسارات للجري، ومرافق رياضية مجتمعية لجميع الأعمار، بالإضافة إلى حمام سباحة إضافي في الطابق الأول.

بالإضافة إلى ذلك، ستوفّر ثلاثة تراسات خلابة تقع في الطوابق 17 و23 و29 إطلالات لا مثيل لها على منطقتين متباينتين تماماً في دبي من أفق دبي مارينا الحيوي إلى المناظر الخضراء المفتوحة لملاعب الجولف المجاورة.

نبذة عن شركة سيفن تايدز إنترناشيونال:

سيفن تايدز إنترناشيونال هي شركة قابضة خاصة يقع مقرها في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تأسيسها في عام 2004. تركز الشركة حالياً على قطاعات الضيافة والعقارات، وتهدف إلى التوسع عبر العمل بروح الابتكار وخلق الشراكات الاستراتيجية والاستفادة من الفرص المتاحة من أجل تعزيز محفظتها التي تشمل العديد من الفنادق العريقة، والمباني التجارية، والأبراج السكنية، والمجمعات متعددة الاستخدامات في مدينتي لندن ودبي.

للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل مع:

