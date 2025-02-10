بفضل مراكز البيانات، التي تعمل الآن بكامل طاقتها لتقديم خدمات أمن سيبراني عبر السحابة ومنصة التعاون Webex ، تعمل شركة سيسكو على تعزيز التزامها بدفع التحول الرقمي في المملكة.

، تعمل شركة سيسكو على تعزيز التزامها بدفع التحول الرقمي في المملكة. تتماشى هذه المبادرات مع رؤية السعودية 2030، وتدعم أهدافها في تطوير الاقتصاد الرقمي.

الرياض، المملكة العربية السعودية، كشفت سيسكو، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن والشبكات، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض LEAP 2025 عن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المملكة العربية السعودية. وستعمل الشركة على تعزيز التزامها وشراكتها مع المملكة، من خلال إطلاق مراكز بيانات سحابية متقدمة، وتطوير مهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وخطط مرحلية لتأسيس قاعدة للتصنيع المحلي. وقد تم تطوير هذه المبادرات بما يعزز الحضور الإقليمي لشركة سيسكو ويدعم أهداف التحول الرقمي الطموحة للمملكة في إطار رؤية السعودية 2030، ويسرع من انتقالها إلى اقتصاد مدفوع بالتكنولوجيا، يتسم بالريادة في مجال الابتكار ويتمتع ببنية تحتية رقمية متقدمة.

قال معالي هيثم العوهلي، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية: "تسلط شراكتنا مع سيسكو الضوء على التزام المملكة بتسريع خطواتها نحو اقتصاد رقمي من خلال الابتكار. وتعزز هذه المبادرات تنافسية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تشجيع الابتكار وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية".

من جانبه قال تشاك روبينز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو: "تفخر شركة سيسكو بالشراكة مع المملكة لتسريع تحقيق رؤيتها لعام 2030. ونعمل من خلال استثماراتنا وابتكاراتنا، على حماية المؤسسات، وإعداد القوى العاملة السعودية لعصر الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في بناء الاقتصاد المحلي ومنظومة التصنيع. وسوف نعمل معاً على تمهيد الطريق لمستقبل أكثر اتصالاً وأماناً".

مراكز بيانات للخدمات السحابية

وفي إطار الوفاء بالتزاماتها، أعلنت سيسكو أن مراكز البيانات لخدمات أمن السحابة ومنصة التعاون Webex التي أطلقتها في المملكة، أصبحت الآن جاهزة للعمل.

ويدعم مركز بيانات الأمن خدمات الأمن السحابي التي تقدمها سيسكو، بما في ذلك حل Secure Service Edge الجديد وحل سيسكو للوصول الآمن Cisco Secure Access، وحل Umbrella DNS. ويساعد مركز البيانات العملاء على حماية مستخدميهم وبنيتهم التحتية واستثماراتهم في وجه جهات التهديد الفاعلة، ويمكّنهم من خلال تزويدهم بخدمات أمن مرنة وتوفير حماية البيانات للأجهزة والمستخدمين عن بُعد والمواقع الموزعة.

هذا وتوفر مراكز البيانات لتقنيات التعاون خدمات شاملة من مجموعة Webex Suite، مثل الاجتماعات الافتراضية والمكالمات على مقربة من العملاء في المملكة العربية السعودية والمنطقة. وهكذا يحصل العملاء على مزايا أدوات التعاون المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأمن المتكامل وحماية البيانات والخصوصية من خلال التصميم وبشكل افتراضي عند معالجة بيانات العملاء. وتوفر هذه المراكز تجربة تعاون غنية وأداء وسائط في الوقت الفعلي، مدعوماً بأرفع معايير الأمن والخصوصية، مع تشفير شامل وإجراءات قوية للتحقق من الهوية.

تطوير مواهب في مجال الذكاء الاصطناعي

تواصل شركة سيسكو جهودها لتطوير مهارات في مجال الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة، في إطار برنامجها لتسريع التحول الرقمي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية السعودية للبحث والتطوير. ويشير مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي من شركة سيسكو، إلى أن 72% من المؤسسات في المملكة لديها استراتيجية لنشر حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن 46% فقط من الشركات أفادت بأن المهارات لديها على أهبة الاستعداد لهذه الحلول. ويسلط هذا الأمر الضوء على الحاجة إلى تنمية مواهب محلية قادرة على التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

وستقوم سيسكو بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بالاستثمار في المزيد من شهادات Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) ، وهي واحدة من الشهادات الأكثر شهرة وتقديراً في الصناعة، لتعزيز مجموعة المواهب في المملكة من المتخصصين المحليين ذوي المهارات العالية في مجال تكنولوجيا المعلومات، والذين يمكنهم دعم البنى التحتية المعقدة للشبكات في عصر الذكاء الاصطناعي.

هذا وتم إطلاق برنامج سيسكو لتسريع التحول الرقمي لأول مرة في المملكة في عام 2016، لدعم جهود التحول الرقمي في الصناعات الرئيسية، وتعزيز المهارات الرقمية وتطوير منظومة الابتكار في البلاد. ونجح البرنامج حتى الآن في تنفيذ أكثر من 20 مشروعاً ذا تأثير وطني في قطاعات حيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمدن الذكية والتحول الرقمي الحكومي. ويركز البرنامج على الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة والاستدامة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وأجندة التحول الرقمي الوطنية.

خطط التصنيع

وقد قامت شركة سيسكو بتأسيس مكتب إقليمي لها في الرياض، والآن تعتزم الشركة بالاستفادة من شراكاتها طويلة الأمد في المملكة لإنشاء قاعدة تصنيع، حيث تنوي البدء بالأعمال الأساسية لهذه القاعدة في عام 2025. وستركز المرحلة الأولية لهذا المشروع على عمليات الإيفاء الخاصة بالتقنيات اللاسلكية لتلبية الطلب المحلي، مع نية التوسع بما يستجيب للاحتياجات المتطورة في السوق. ومع هذه القاعدة، تنضم المملكة إلى مناطق رئيسية أخرى بما في ذلك أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا ضمن شبكة سلسلة التوريد العالمية الشاملة لشركة سيسكو.

وتستند هذه الخطوة إلى ريادة شركة سيسكو في مجال الابتكار والتكنولوجيا، لتقديم حلول تلبي احتياجات السوق السعودية وتساهم في تطوير اقتصاد مستدام ومتنوع.

وفي تعليق له، قال سلمان فقيه، المدير التنفيذي لشركة سيسكو السعودية: "تلتزم سيسكو من خلال توافقها مع المبادرات الرئيسية لرؤية السعودية 2030، بأن تكون محفزاً للتحول الرقمي عبر مختلف القطاعات في المملكة. ومع تقدم هذه المشاريع، سنساهم بتعزيز البنية التحتية الرقمية ودفع النمو الاقتصادي لتشكيل المستقبل التي تصبو إليه المملكة".

نبذة عن شركة سيسكو

سيسكو هي شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تُحدث ثورة في طريقة اتصال المؤسسات وحمايتها في عصر الذكاء الاصطناعي. ولأكثر من 40 عامًا، نجحت سيسكو في ربط العالم بأمان. وبفضل حلولها وخدماتها الرائدة في الصناعة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكِّن سيسكو عملاءها وشركاءها ومجتمعاتها من إطلاق العنان للابتكار وتعزيز الإنتاجية وتعزيز المرونة الرقمية. تلتزم سيسكو ببناء مستقبل أكثر اتصالاً وشمولاً للجميع. اعرف المزيد من خلال غرفة الأخبار وتابعنا على X على @Cisco.

للاستفسارات الصحفية:

رشا زكي، رئيس قسم الاتصالات، الشرق الأوسط وأفريقيا

razaki@cisco.com

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