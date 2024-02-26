تهدف دو من خلال هذه الشراكة مع "سيسكو" إلى إحداث تحولات غير مسبوقة في مستوى الحلول والخدمات التي يقدمها مركزها الخاص بعمليات الأمن السيبراني.

حلول سيسكو المبتكرة حافز للمساعدة في تأمين البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستمكّن خدمات "سيسكو" الممصمة لتعزيز تجارب العملاء دو من تسخير وتوظيف أحدث حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحسين منظومة خدمات الأمن السيبراني.

المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة 2024، برشلونة، إسبانيا – أعلنت سيسكو (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: CSCO) اليوم عن إبرامها اتفاقية تعاون استثنائية مع دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تهدف إلى الارتقاء بكفاءة منظومة خدمات وحلول الأمن السيبراني التي تقدمها دو لعملائها من المؤسسات والجهات الحكومية في دولة الإمارات. وتتمثل أهداف الاتفاقية في إطلاق مبادرة نوعية تستهدف إحداث تحول إيجابي ملموس في مستوى الخدمات التي يقدمها مركز دو لعمليات الأمن السيبراني ليصبح مركزاً متقدماً للدفاعات الرقمية وأمن المعلومات وذلك عبر تسخير وتوظيف أحدث حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة الأمنية والتشغيلية في المركز.

وتعكس الاتفاقية التزام "سيسكو" الثابت بدعم طموحات دو ورؤيتها الهادفة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل تقديم إجراءات معززة في مجال الأمن السيبراني، تنسجم مع الرؤى الاستراتيجية للتحول الرقمي التي حددتها حكومة الإمارات. وتسلّط هذه الاتفاقية الضوء على الإمكانات التي تتمتع بها الحلول والابتكارات التي طورتها سيسكو وقدرتها على المساهمة في تعزيز حماية البنية التحتية الرقمية في المنطقة بأكملها.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: " نحرص في دو على اعتماد أحدث حلول وتقنيات الأمن السيبراني وأمن المعلومات لمواجهة التحديات والهجمات الرقمية ومواكبة التحولات التي يشهدها العالم الرقمي حالياً، إضافة إلى تعزيز شراكاتنا مع المؤسسات الرائدة التي تتمتع بالخبرات اللازمة والقدرة على دعم أهدافنا وتطلعاتنا المستقبلية. ونهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة منظومة الحلول والخدمات المتقدمة التي يوفرها مركز عملياتنا للأمن السيبراني من خلال تسخير أحدث تقنيات الأتمتة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "سيسكو"، بما يساهم في ترسيخ مكانتنا كمزود رقمي رائد لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويضمن موكبتنا لأحداث التطورات على صعيد التصدي للهجمات الرقمية وتعزيز منظومة الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة".

التحول الأمني في العصر الرقمي

مع التصاعد المتسارع للتهديدات السيبرانية، يتوجب على مزودي الخدمات مثل دو إعطاء الأولوية لمعالجة مخاوف الأمن السيبراني. ومن المقرر أن تقوم فرق "سيسكو" لخدمات تجارب العملاء بأداء دور محوري في مساعدة شبكة دو وعملائها على الاستفادة من التدابير الأمنية المعززة وتحقيق التميز التشغيلي.

وقالت أديل ترومبيتا، نائب الرئيس الأول ومدير عام تجربة العميل في شركة سيسكو في أوروبا، الشرق الأوسط وافريقيا:" لقد بدأنا رحلة التحول الرقمي الحقيقي، إيذاناً بعصر جديد من الدفاعات الرقمية للأمن السيبراني. ويمثل تعاوننا مع دو خطوة أساسية في حماية الأصول الرقمية الحساسة وتحسين إجراءات وأنظمة المراقبة في مركز دو لعمليات الأمن السيبراني، إلى جانب الكشف عن التهديدات واحتوائها باستخدام أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة."

وأضافت: "يمثل هذا التعاون أكثر من مجرد اتفاقية أو شراكة، بل إنه رؤية مشتركة لعالم رقمي أكثر أمانا واستدامة".

نبذة عن شركة سيسكو

سيسكو هي شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا التي تربط الأطراف ببعضها بشكلٍ آمن لجعل كل شيء ممكناً. إن هدفنا هو توفير مستقبل شامل للجميع من خلال مساعدة عملائنا على إعادة صياغة تطبيقاتهم، وتعزيز أسلوب العمل المختلط لديهم، وتأمين مؤسساتهم، وتحويل بنيتهم التحتية، وتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم.

سيسكو وشعار سيسكو هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مُسجلتان لشركة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والدول الأخرى. يمكن العثور على قائمة العلامات التجارية الخاصة بشركة سيسكو على الرابط: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html.

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