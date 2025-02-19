أكبر زجاج سيارات أمامي في العالم، مطور ليناسب الظروف المناخية في الخليج العربي، مما يعزز أداء القيادة، ويوفر رؤية استثنائية، وتحكمًا متقدمًا في حرارة الشمس، وسرعة في إزالة الضباب، وعزلًا فعالًا للضوضاء.

الشراكة الجديدة تعكس التزام "سير" بالتعاون مع نخبة الشركاء العالميين لتقديم سيارات كهربائية بأداء عالمي متميز.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "سير"، العلامة التجارية السعودية الأولى لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "إيزوكليما"، الشركة الرائدة في حلول الزجاج عالية الأداء والتي تحظى بثقة أبرز العلامات التجارية الفاخرة في قطاع السيارات، بهدف تطوير وصناعة أكبر زجاج أمامي في العالم، والذي يعدّ عنصرًا أساسيًا في التصميم المتميز لسيارات "سير" من طراز السيدان والدفع الرباعي.

وأُقيمت مراسم التوقيع بمقر شركة "إيزوكليما" في إيطاليا، حيث يتم تطوير حلول عالية الأداء لمجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك صناعة السيارات، الطيران، الدفاع، اليخوت، وغيرها. وتعزز هذه الشراكة رؤية "سير" في التعاون مع أبرز الشركاء العالميين لإعادة تعريف صناعة السيارات في المملكة، حيث ستسهم في وضع معايير جديدة لتقنيات زجاج السيارات.

وصرّح "جيم دي لوكا"، الرئيس التنفيذي لشركة "سير"، قائلًا: "نحن سعداء بشراكتنا مع إيزوكليما، الرائدة في تقنيات الزجاج المتقدمة. مما يؤكد التزامنا بالعمل مع نخبة الشركات العالمية، وتقديم سيارات كهربائية وفق أعلى معايير الجودة والتقنيات الهندسية المتقدمة. حيث نطمح إلى منح عملائنا تجربة قيادة تفوق جميع توقعاتهم، من خلال زجاج أمامي فريد يتميز بحجم ورؤية استثنائية، من شأنها تحسين تجربة القيادة، وإضافة المزيد من شعور الراحة في المقصورة".

من جانبها، قالت "ليفانا فورزا"، الرئيس التنفيذي لشركة "إيزوكليما": "تؤكد هذه الاتفاقية مع سير على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لتشكيل مستقبل التقنية والتنقل. ومن خلال الجمع بين قدراتنا التقنية ورؤية سير الطموحة والجريئة، سنقدم حلولًا تعزز السلامة والجمالية والأداء. كما أن هذه الشراكة تثبت كيف يمكن لجهتين رائدتين، يجمعهما التزام مشترك بالابتكار، تحقيق تقدم رائد في مستقبل التنقل العالمي".

وستوفر سيارات "سير" القادمة زجاجًا أماميًا متطورًا وفائق النحافة مع طلاء ثلاثي الطبقات من الفضة العاكسة للأشعة تحت الحمراء لتحسين عزل الحرارة الشمسية، وسرعة عالية في إزالة الضباب، وسيتم تركيبه بزاوية مائلة حادة لتحقيق أداء مثالي. كما سيتم تعزيز العزل الصوتي عبر طبقة داخلية خاصة، بالإضافة لاستخدام شريط تظليل في الجزء العلوي للحد من وهج الشمس.

نبذة عن شركة "سير" | www.ceermotors.com

أُطلقت "سير" في نوفمبر 2022، كأول علامة تجارية سعودية متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، وهي نتاج مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة (Hon Hai Precision Industry Co) - "فوكسكون".

تركز "سير" على تصميم وتصنيع السيارات السيدان والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات داخل المملكة، وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، وبيعها للمستهلكين محليًا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعتمد الشركة على ترخيص تقنيات مكونات السيارات من "بي إم دبليو" في عمليات التطوير، بينما تتولى "فوكسكون" تطوير البنية الكهربائية للسيارات، مما يمكّن "سير" من تقديم أحدث تقنيات الاتصال، وأنظمة المعلومات والترفيه، والقيادة الذاتية.

ومن المتوقع أن تستقطب الشركة أكثر من 150 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهم في توفير عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب مساهمة مباشرة تُقدر بـ 8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034.

نبذة عن شركة "إيزوكليما" | www.isoclimagroup.com

تعد "إيزوكليما" شركة عالمية رائدة في تصميم وتصنيع حلول الزجاج عالي الأداء، حيث توفر منتجاتها لمجموعة واسعة من القطاعات المتخصصة، بما في ذلك صناعة السيارات، الطيران، الدفاع، اليخوت، وغيرها. وتشتهر الشركة بالتزامها بالابتكار والجودة والاستدامة، حيث تطوّر حلولًا مصممة خصيصًا تجمع بين الأمان والتصميم العملي والأداء الوظيفي. من خلال تبني أحدث التقنيات والتصاميم، تواصل "إيزوكليما" تعزيز مكانتها كشريك موثوق في توفير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق العالمية المتغيرة.

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