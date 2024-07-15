أبوظبي: حصلت "سيركل هيلث جروب"، أكبر مجموعة مستشفيات خاصة في بريطانيا، والتابعة لـ "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، على لقب مجموعة المستشفيات الخاصة الرائدة في بريطانيا بحسب مجلة "هيلث انفستور". وتكرّم الجائزة المؤسسات التي تتميز مستشفياتها بتقديم الرعاية والالتزام تجاه المجتمع والابتكار الصحي. وتم الإشادة بأداء "سيركل هيلث جروب" القوي، إلى جانب النتائج المتميزة التي حققتها للمرضى ورفع مستويات رضاهم في كل التخصصات الرئيسية.

وقد استحوذت "بيورهيلث" على "سيركل هيلث جروب" في أغسطس من عام 2023 عبر إحدى أكبر الصفقات في تاريخ القطاع الصحي البريطاني. ويمثل الإنجاز خطوة نوعية نحو تعزيز سمعة "سيركل هيلث جروب" المتمحورة حول التميز السريري، بينما تواصل "بيورهيلث" جهودها بتعزيز عمليات "سيركل هيلث جروب" بما يتماشى مع رؤيتها.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "نعتز بإنجاز "سيركل هيلث جروب" والاعتراف بها كأفضل مجموعة مستشفيات خاصة في بريطانيا. ويعكس ذلك الإنجاز التزامنا بتحقيق أعلى معايير التميز في الرعاية الصحية، ويجسد رؤيتنا الإستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتجارب المرضى. ونحن في "بيورهيلث" نضع تجربة المريض على رأس أولوياتنا، وفي محور جهودنا ومساعينا. ومن خلال توسعنا الدولي، بما في ذلك استثماراتنا الهائلة في الأصول عالية الجودة مثل "سيركل هيلث جروب"، نحرص على توفير أفضل خدمات الرعاية السريرية عالمية المستوى في دولة الإمارات، ونواصل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المحلية التي نقدمها عن طريق دمج القدرات وتبادل المعرفة والاطلاع على الابتكارات المتقدمة الراسخة في مجموعة من أنظمة الرعاية الصحية الرائدة حول العالم. وبالنسبة لمرضانا في أبوظبي وخارجها، ينعكس ذلك في إتاحة الوصول إلى العلاجات المتقدمة ومستويات عالية من الرعاية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يضمن تسخير قدراتنا وإمكاناتنا لخدمة الأفراد في دولة الإمارات".

وقال باولو بييري، الرئيس التنفيذي لـ "سيركل هيلث جروب": "يعكس التكريم جهود فرقنا، التي تواصل سعيها لتقديم أفضل رعاية في كافة مرافقنا. وقد خصصنا استثمارات هائلة لتكنولوجيا الروبوتات والعيادات الجديدة وأحدث معدات التشخيص، وأثمر كل ذلك عن تحقيق نتائج سريرية صُنفت ضمن الأفضل في القطاع، إلى جانب وصول مستويات رضا طاقم العمل والمرضى إلى معايير لا تضاهى. ويسعدنا تصنيفنا كإحدى أفضل 5 مؤسسات كبرى في بريطانيا عبر كل القطاعات، وحصولنا على جائزة "أفضل شركة" ضمن فئة الرعاية الصحية عموماً".

وركز الحكام على أن "سيركل هيلث جروب" تعد حالياً أكبر مزودة لعمليات جراحة العظام ضمن القطاع الخاص في إنكلترا، مع تفوق نموها على معدلات القطاع. كما بلغت النتائج السريرية ورضا المرضى مستويات قياسية، حيث وصف 92% من المرضى تجربتهم بالـ "جيدة جداً".

نبذة عن "سيركل هيلث جروب":

تعد "سيركل هيلث جروب"، وهي أحد الأصول المملوكة بالكامل لمجموعة "بيورهيلث" التي يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة، شركة رعاية صحية رائدة حائزة على العديد من الجوائز المرموقة، وتدير أكبر شبكة من المستشفيات المستقلة في بريطانيا. وتهدف "سيركل هيلث جروب" إلى أن تكون مؤسسة الرعاية الصحية الأكثر ابتكاراً في مجال الخدمات التي تركز على المرضى، ومن خلال تسخير أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة، تقدم المجموعة أعلى مستويات الجودة في رعاية المرضى، وتعمل على دعم المرضى سواء على نفقتهم الخاصة أو المدعومين من تأمين الرعاية الصحية الخاص بهم، بالشراكة مع هيئة الخدمات الصحية المحلية. واستحوذت "سيركل هيلث جروب" على شركة "بي أم آي هيلثكير" (BMI Healthcare) في يناير 2020. وتدير المجموعة مستشفيات مستقلة، وبرامج رعاية صحية متكاملة وخدمات شاملة لإعادة التأهيل، كما لديها فرع خارجي يعمل في شنغهاي، في الصين.

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نبذة عن "بيورهيلث":

من خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم. وتعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

·"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

·الخدمات العلاجية الخارجية - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

·الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

·المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

·رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

·بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

·وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

·ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

·أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

·سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

·"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

·مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.purehealth.ae

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