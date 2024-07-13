أكملت شركة سيتا، مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، الإجراءات التنظيمية والقانونية للاستحواذ على "ماتيرنا آي بي إس"، وستسهم هذه الخطوة الاستراتيجية في إعادة رسم ملامح قطاع الطيران بأكمله، وتوفير أقوى محفظة خدمات للمسافرين في مجال المطارات والسفر الرقمي على مستوى العالم.

ويمثل هذا الاستحواذ تسارعًا غير مسبوق على صعيد التحول الرقمي في قطاع الطيران العالمي، وتبسيط إجراءات تسجيل الوصول، ومناولة الأمتعة، والعمليات الأمنية. وهذا بدوره سيسهم في تقليل أوقات الانتظار، وتوفير رحلات أكثر سلاسة، وعصرٍ جديدٍ من الخدمات الرقمية المخصصة.

وقال ديفيد لافوريل، الرئيس التنفيذي لشركة سيتا: "بينما نستكمل الخطوات النهائية، فإننا نتطلع إلى انضمام 'ماتيرنا آي بي إس' إلى مجموعة سيتا. تركيزنا خلا الفترة القادمة سيكون على توحيد جهود فرقنا لدمج حلولنا وخبراتنا، الأمر الذي يسمح لنا بإنشاء مجموعة فريدة من الحلول الرائدة على مستوى القطاع، وسيعيد هذا التكامل تشكيل مستقبل السفر، ويسهم في تحقيق رؤيتنا لتوفير تجربة سفر أسهل وأكثر سلاسة للمسافرين حول العالم."

ويجعل استكمال هذه الخطوة الاستراتيجية من سيتا الشركة الرائدة بلا منازع في السوق في تقديم حلول مثل خدمة تسليم الأمتعة الذاتي (Self Bag-Drop)، بينما تعزز ريادتها في مجالات مثل القياسات الحيوية والتي يستخدمها 85% من المسافرين الدوليين جواً على مستوى العالم، بالإضافة إلى خدمات الأمتعة والمعدات الطرفية المشتركة (CUTE)، وأكشاك الخدمة الذاتية للاستخدام المشترك (CUSS). كل هذا سيؤثر على صناعة السفر بأكملها بطريقة إيجابية للغاية حيث تعالج التحديات لتلبية متطلبات الصناعة الملحة لزيادة سعة المحطات الطرفية، والحلول الآمنة الأفضل لتسهيل السفر لجميع المسافرين، ويسمح للصناعة بتحويل المطارات من مراكز عبور بسيطة إلى تجارب رقمية مخصصة للمسافرين في جميع أنحاء العالم.

وستسمح مجموعة الحلول المتكاملة للمطارات بمعالجة المزيد من الركاب، وتحسين الموارد لتقدم للمسافرين تجربة أفضل، حيث يستخدم أنظمة سيتا أكثر من 13 مليار مسافر جوا، مما يجعلها تتصدر مجال حلول الخدمة الذاتية للمسافرين في المطارات.

ومع وجود بصمة عالمية في 120 مطاراً حول العالم، فإن تكامل الخدمات التي تقدمها سيتا مع "ماتيرنا آي بي إس"، يضع سيتا كشركة رائدة في السوق بلا منازع من حيث تقديم الحلول الشاملة في المطارات، ويعزز الحلول الحالية مثل Self Bag-Drop. في الوقت الذي تقدم فيه "ماتيرنا آي بي إس" أفضل الحلول الآمنة في فئتها لجميع نقاط اتصال الركاب، بدءاً من تسجيل الوصول، وحتى استلام الأمتعة والصعود إلى الطائرة، وهو ما يضيف إلى ما تقدمه سيتا، بالإضافة إلى مجموعة مخصصة من الحلول، والدعم السريع والمخصص، وعدد كبير من الخدمات.

ويعتمد التكامل مع حلول "ماتيرنا آي بي إس" المتقدمة في تسجيل الوصول، كما تقدم خيارات متعددة لتسليم الأمتعة بطريقة سهلة وآمنة، الأمر الذي يعزز محفظة حلول سيتا بشكل كبير، بما في ذلك القياسات الحيوية، والرؤية الحاسوبية، والسفر الرقمي، وإدارة عمليات المطارات.

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