أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي، عن انضمامها إلى رابطة الأمان الذكي (MISA)، وهي منظومة مرموقة تضم نخبة من موردي البرامج المستقلين ومقدمي خدمات الأمن المُدارة، ممن قاموا بدمج حلولهم مع تقنيات الأمان التي توفرها شركة مايكروسوفت.

وتؤكد هذه الخطوة على التزام سيبكس المتواصل بتقديم حلول أمن سيبراني متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لحماية البنية التحتية الرقمية في مختلف قطاعات البنية التحتية الحيوية. وسوف تتمكن سيبكس من خلال انضمامها إلى هذه الرابطة من الحصول على موارد تقنية حصرية، وفرص تعاون، ومبادرات تسويقية مشتركة مع مايكروسوفت، ما يُسهم في تعزيز مرونة الأمن العالمي.

وفضلاً عن تأكيد جودة وموثوقية حلول الأمن السيبراني التي تقدمها سيبكس، تساهم عضوية الشركة في رابطة الأمان الذكي في تعزيز القيمة التي توفرها لعملائها. ويشمل ذلك تحسين تكامل الحلول لتسهيل عمليات نشرها، والوصول المبكر إلى قدرات مايكروسوفت الأمنية المتطورة لمواجهة التهديدات المستقبلية بشكل استباقي، ومواءمة أوثق مع أفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى معايير الحماية.

وفي تعليقٍ له، قال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس: "يُمثل انضمامنا إلى رابطة الأمان الذكي خطوةً هامةً في سياق سعينا لبناء عالم رقمي أكثر أماناً ومرونة. وبما أننا شركةٌ وطنيةٌ رائدة ذات حضور دولي واسع، فإنا نفخر بالتعاون مع مايكروسوفت لتقديم حلول أمن سيبراني متكاملة وجاهزة للمستقبل. وسوف تُعزز هذه الشراكة نطاق تأثيرنا، وتُسرّع الابتكار، وتُمكّننا من تقديم خدمات أفضل للشركات والمؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها".

من جانبه، قال أحمد حمزاوي، الرئيس التنفيذي للشراكات في مايكروسوفت الإمارات العربية المتحدة: "في إطار ردنا على تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية وانتشارها، فإننا نجمع تحت مظلة رابطة الأمان الذكي خبرات جهات رائدة وموثوقة في الأمن السيبراني. ونحن سعداء جداً بالإعلان عن انضمام شركة سيبكس كعضو جديد في رابطتنا هذه، حيث يمكننا من خلال العمل معاً، مساعدة العملاء في التصدي لهجمات اليوم المعقدة بسرعة وتكامل وثقة أكبر".

جدير بالذكر أن الانضمام إلى عضوية رابطة الأمان الذكي من مايكروسوفت يتم بناءً على عملية ترشيح دقيقة تُجريها جهات معنية بأمن مايكروسوفت. ويُشترط للتأهل للعضوية إثبات تكامل العضو المرشح مع منتجات مايكروسوفت الأمنية المؤهلة من رابطة الأمان الذكي، وتمتعه بتوافقٍ فنيٍّ قوي، ووجود مراجع عملاء متعددة. ويتم منح الموافقة النهائية من قِبل مجلس حوكمة رابطة الأمان الذكي. إلى ذلك، تُعزز عضوية سيبكس في هذه الرابطة دورها كمزود موثوق لحلول أمن متكاملة، ما يساعد المؤسسات في تعزيز مرونتها الأمنية.

عن شركة سيبكس القابضة CPX Holding

سيبكس القابضة، التابعة لمجموعة جي 42، هي شركة رائدة في توفير حلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي الشاملة. تأسست شركة سيبكس في عام 2022 ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، ويعمل بها أكثر من 600 متخصص في الأمن السيبراني والأمن المادي، يوفرون الخدمات للشركات والحكومات وقطاعات البنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وبفضل تركيزها القوي على توفير أعلى مستويات الأمن عبر منظومة الذكاء الاصطناعي، تعمل سيبكس على تمكين المؤسسات من تقييم المخاطر وحماية أصولها ومواصلة العمل بثقة واطمئنان.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.cpx.net

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