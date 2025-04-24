أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي، عن مشاركتها في "معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات -جيسيك 2025" للعام الثالث على التوالي، مسجلة بذلك أكبر حضور لها حتى الآن في فعالية الأمن السيبراني الأهم في المنطقة.

ويمثل معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال، الذي يقام في الفترة من 6 إلى 8 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، منصة تجمع تحت سقفها أصحاب المصلحة في مجال الأمن السيبراني من مختلف أرجاء العالم، للتصدي لمشهد التهديدات المتطور، وتقديم فرص جديدة للصمود السيبراني والابتكار.

وفي معرض تعليقه على هذا الحدث، قال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس: "أصبح معرض ومؤتمر جيسيك منصة عالمية رئيسية لصياغة مستقبل الأمن السيبراني. ويمثل المعرض في هذا العام بالنسبة لنا في سيبكس فرصة مهمة للغاية لتسليط الضوء على أهمية وقوة شراكاتنا، وعمق خبرتنا، ودورنا المتنامي في حماية المنظومات الرقمية في دولة الإمارات وخارجها. وسنقوم خلال المعرض بالإعلان عن العديد من منجزاتنا الرئيسية التي تعكس التزامنا الدائم والقوي ببناء مستقبل رقمي آمن وشامل ومدعوم بالذكاء الاصطناعي للمنطقة بأكملها. ونحن سعداء جداً بالمشاركة في هذا المعرض للعام الثالث على التوالي، ليس فقط لعرض ابتكاراتنا، بل أيضاً للمشاركة في حوارات هادفة حول الأمن والجاهزية والتعاون".

وتأتي مشاركة سيبكس في نسخة هذا العام من المعرض الدولي الرائد تحت عنوان "اختبر قوة الابتكار السيبراني"، لتعكس جهودها الرامية إلى تمكين المؤسسات عبر حلول أمن سيبراني متطورة وشاملة، مصممة لمواجهة أكثر التهديدات تعقيداً وتطوراً في يومنا هذا. وتستعرض سيبكس محفظتها الشاملة من حلول الأمن السيبراني المصممة لحماية البيئات الرقمية في القطاعين العام والخاص، في الجناح A30، الذي يقع بين القاعتين 7 و8، حيث تستضيف مجموعة من شركائها الدوليين في مجال التكنولوجيا. وتأتي مشاركة سيبكس هذا العام في معرض جيسيك جلوبال بالتزامن مع تكثيف جهودها لتسريع توسعها الدولي، وتعزيز دورها كمؤسسة وطنية موثوقة ذات تأثير عالمي متزايد.

وسيستضيف جناح شركة سيبكس منصات عرض لبعض الشركاء، مثل Palo Alto، وRilian Technologies، وCorelight، وFortinet، وThales، وGoteleport، وMindflow، وSplunk، وCribl. ويمكن لزوار المعرض التوجه إلى الجناح لمعرفة المزيد عن عروض الأمن السيبراني التي يقدمها الشركاء، واختبار التقنيات والحلول بشكل مباشر، والاستماع إلى خبراء متخصصين بشأن مستقبل التحول الرقمي الآمن.

إلى ذلك، تشارك سيبكس أيضاً في العديد من جلسات النقاش الرئيسية ضمن مسار الأمن الحكومي في معرض جيسيك. وستقوم الشركة خلال مشاركتها في جلسة نقاش بعنوان "المرونة السيبرانية وحماية البيانات في عصر السحابة"، باستكشاف كيفية تعزيز المؤسسات لدفاعاتها السحابية في ظل التهديدات المتزايدة، لا سيما وأنه من المتوقع أن تصل نسبة أحمال العمل التي تدار عبر السحابة إلى 83% في عام 2025.

عن شركة سيبكس القابضة (CPX Holding)

سيبكس القابضة، التابعة لمجموعة جي 42، هي شركة رائدة في توفير حلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي الشاملة. تأسست شركة سيبكس في عام 2022 ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، ويعمل بها أكثر من 500 متخصص في الأمن السيبراني يوفرون الخدمات للشركات والحكومات وقطاعات البنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وبفضل تركيزها القوي على توفير أعلى مستويات الأمن عبر منظومة الذكاء الاصطناعي، تعمل سيبكس على تمكين المؤسسات من تقييم المخاطر وحماية أصولها ومواصلة العمل بثقة واطمئنان.

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