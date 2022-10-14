أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع مركز الاختبارات والتأهيل في مجمع توازن الصناعي، المتخصص في مجال الاختبار والتأهيل والبنى التحتية، ومزود الخدمات في مجالات الدفاع، مذكرة تعاون مشترك، عبر مختبره «واثق» المتخصص بالأمن السيبراني، مع شركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني، لتوحيد إمكانات الشركتين المحليتين في مجال الأمن السيبراني، والعمل معاً على تزويد العملاء بمجموعة متكاملة من الخدمات التي تشمل جميع مستويات الأمن السيبراني.

وجرى توقيع مذكرة التعاون خلال المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2022»، وذلك بحضور خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس القابضة، والمهندس فايز صالح النهدي، الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي.

ويأتي هذا التعاون ليواكب المشهد الحالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أصبحت فيه تكنولوجيا المعلومات جزءاً في غاية الأهمية من البنية التحتية الحيوية ومشهد الأعمال. وبموجب هذا التعاون، سيعمل الطرفان على تعزيز الأمن السيبراني للعملاء من خلال تقديم مجموعة شاملة من القدرات والخدمات بشكل مشترك، وعلى شكل مزود خدمة واحد. وسيوحد كل من سيبكس ومختبر «واثق» المتخصص بالأمن السيبراني، التابع لمجمع توازن الصناعي، أنشطتهما في مجال اختبارات الأمن السيبراني والتحقق من صحة البيانات عبر البرامج والأجهزة والاتصالات.

وقال شريف هاشم الهاشمي، رئيس مجلس إدارة مجمع توازن الصناعي: "تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق المنفعة المتبادلة من خلال التعاون المستمر بين الطرفين اللذين يستطيعان معاً التحرك على نحو أسرع والحفاظ على مستوى أعلى من المرونة في معالجة الثغرات الأمنية السيبرانية، والتأكد من اللحاق بركب جميع التغييرات والمتطلبات التكنولوجية عند حدوثها ".

ويتطلع الطرفان من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بمنظومة الأمن السيبراني في دولة الإمارات عبر تطوير وتقديم إمكانات عالمية المستوى، تتسم بالمرونة في مواجهة مصادر التهديد، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الأشمل للدولة والقوانين الجديدة التي تعطي الأولوية لقدرات الأمن السيبراني.

من جانبه، قال خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس القابضة: "سيسهم دمج الاختبارات مع عمليات التحقق من صحة البيانات في مجال الأمن السيبراني في تمكين المؤسسات من بناء أنظمة أكثر أماناً يمكن الاعتماد عليها لاستخدامها في جميع أنحاء أقسام هذه المؤسسات. وتحرص سيبكس كشريك ذي قيمة مضافة على ابتكار طرق جديدة للارتقاء بحلول الأمن السيبراني وتقديم خدمات متطورة ومتكاملة."

وقال المهندس فايز صالح النهدي، الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي: "سيتيح هذا التعاون لكل من "واثق" وسيبكس تعزيز عروض الخدمات لعملائهم، ويضمن حصولهم على مجموعة أكبر وأكثر شمولاً من القدرات العالمية المستوى للحفاظ على أعلى مستويات الأمن السيبراني عبر المضي قدماً في الكشف عن التهديدات التي أصبحت أكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية. وتبدو الحاجة ملحة الآن إلى الحفاظ على مرونتنا وسرعة تحركنا، مع تعزيز أمن مشهد تكنولوجيا الأعمال في الدولة. وتشمل مذكرة التفاهم أيضاً قيام الطرفان باستكشاف آفاق التعاون، والعمل على تبادل الخبرات والمعارف المتممة لبعضهما البعض".

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عن شركة سيبكس القابضة

سيبكس القابضة هي شركة رائدة في توفير الحلول والخدمات الفورية والمتطورة في الأمن السيبراني ومقرها أبوظبي. تعمل سيبكس، والتي تأسست في 2022، على حماية الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة من خلال حلول متخصصة تسهم في الحد من مخاطر الهجمات السيبرانية المتطورة.

نزود عملاءنا وشركاءنا بإمكانات فعالة ومتطورة لضمان التزامهم بالمعايير الصارمة للأمن السيبراني وتسريع خطواتهم نحو تحقيق النضج السيبراني.

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نبذة عن مجمع توازن الصناعي

يعمل مجمع توازن الصناعي، الذراع الممكنة للتطوير الصناعي لـ «مجلس التوازن الاقتصادي»، على تعزيز التنمية الصناعية في القطاعات الاستراتيجية التي تشمل الدفاع، والأمن، والفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقدم المجمع حلولاً شاملة مخصصة للشركات، وبنى تحتية عالمية المستوى، ودعم مميز تقدمه مجموعة متنوعة من الشركات التي تم إنشاؤها في بيئة قائمة على مبدأ التكتل. كذلك يقدم المجمع في قطاع الدفاع مناطق مخصصة للذخائر تتمتع درجة عالية من الأمن، ومركز اختبار وتأهيل شامل للذخيرة والأسلحة.

ويوفر توازن، عبر موقعيه في العجبان ومجمع نبراس العين للطيران في مدينة العين، أرقى خدمات علاقات عملاء، وامتيازات شاملة، وحلول مصممة حسب الطلب، تتسم بالابتكار والتنافسية، لدعم المستثمرين ورجال الأعمال والمصنعين، وتشجيعهم على تأسيس أعمالهم وتنميتها بنجاح في بيئة المجمعات.