أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم كل من شركة "كيندريل" (رمزها في بورصة نيويورك: KD)، أكبر مزود لخدمات البنية التحتية في مجال تقنية المعلومات في العالم، وشركة "سيبكس" الإماراتية، مقدّم أبرز الحلول والخدمات في مجال الأمن الرقمي، عن تعاون استراتيجي يهدف إلى تعزيز المرونة الإلكترونية للعملاء في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط.

وفي إطار هذا التعاون، وتهدف الشركتان إلى مساعدة العملاء على حماية اعملهم ودعم تحولهم الرقمي بالاستفادة من ريادة "كيندريل" العالمية في خدمات البنية التحتية التقنية، وقدرات "سيبكس" في مجال الأمن الرقمي. وبالإضافة الى كذلك، سيستفيد عملاء "سيبكس" من خبرة "كيندريل" في نقل مهام العمل الحيوية المعقدة وإدارتها وتحديثها، فيما سيتمكن عملاء "كيندريل" بدورهم من الاستفادة من أحدث حلول "سيبكس" وخدماتها.

وبهذه المناسبة، أعرب خالد الملحي الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس، عن فخره بالتعاون مع شركة عالمية متفوقة مثل "كيندريل" في سبيل مساعدة الجهات الحكومية والشركات في مسيرتها نحو "النضج الرقمي" وضمان حماية أنظمتها وعملياتها. وقال: "بصفتنا شركة حديثة التأسيس في دولة الإمارات، فإن طموحنا يتمثل في بناء منظومة حيوية للأمن الرقمي، وما تعاوننا مع "كيندريل" إلّا جزء من استراتيجيتنا الرامية لتعزيز مشهد الأمن الرقمي في المنطقة".

من جهته، قال فيكرم ناجي، المدير التنفيذي لشركة كيندريل الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا"، إن التهديدات الرقمية تتزايد حجمًا وتعقيدًا، ما يستدعي اهتمامًا أكبر من أي وقت مضى بأمن البيانات. وأضاف: "نسعى من خلال التعاون مع " سيبكس القابضة " إلى مساعدة العملاء على حماية وضمان استمرارية أعمالهم ومنع تعطّلها".

ووقّع على الاتفاقية خلال حفل رسمي أقيم لهذه المناسبة في دبي، كل من خالد الملحي وفيكرم ناجي وبورشاك سويدان المدير التنفيذي لشركة "كيندريل" في الخليج والمشرق العربي وباكستان.

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عن سيبكس القابضة

سيبكس القابضة هي شركة رائدة في توفير الحلول والخدمات الفورية والمتقدمة للأمن السيبراني ومقرها أبوظبي. وتعمل سيبكس، والتي تأسست في 2022، على حماية الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة من خلال حلول متخصصة تساهم في الحد من مخاطر الهجمات السيبرانية المتطورة.

نزود عملائنا وشركائنا بقدرات فعالة ومتطورة لضمان التزامهم بالمعايير الصارمة للأمن السيبراني وتسريع خطواتهم نحو تحقيق النضج السيبراني.

مزيد من المعلومات على: www.cpx.net

نبذة عن "كيندريل"

تُعدّ "كيندريل" (رمزها في بورصة نيويورك: KD) أكبر مقدّم لخدمات البنية التحتية لتقنية المعلومات في العالم. تصمّم الشركة وتبني وتدير وتحدّث أنظمة تقنية المعلومات المتقدمة ذات المهام الحرجة التي يعتمد عليها العالم في عمله كل يوم. ويخدم زهاء اكثر من 90,000 موظف في الشركة أكثر من 4,000 عميل موزعين بين ما يزيد على 60 دولة حول العالم، بينهم 75 من الشركات المئة الكبرى المدرجة على قائمة "فورتشن 100". مزيد من المعلومات في الموقع www.kyndryl.com.