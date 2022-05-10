· توسيع انتشار "سويڤل" عالمياً لتشمل 146 مدينة في 21 دولة في 5 قارات من خلال عقود مع أكثر من 490 من العملاء من المؤسسات والشركات ولخدمة الحافلات اليومية للعاملين في الخطوط الأمامية والركاب العاملين في المكاتب والطلاب

· تقديم مزايا مالية مجدية من خلال عمليات مربحة

· يوفّر العقد دخولاً فورياً إلى سوقين استراتيجيين متقدمين وهما جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية ويستند إلى عمليات الاستحواذ الأخيرة على "شوتل" و"فيابول"، بالإضافة إلى الاستحواذات المعلنة على "فولت لاينز" و"دور تو دور" والتي تركز على توسع "سويڤل" عبر الأسواق القائمة والجديدة

· تشترك "سويڤل" و"زيلو" في مهمة واحدة من أجل تحديث الطريقة التي يتحرك بها الأشخاص من خلال تقديم تكنولوجيا التنقل المشترك للنقل الجماعي الذي يتيح الفرص الاقتصادية ويقلل من الانبعاثات الكربونية ويوفر للركاب يومياً حلول نقل جماعية أسرع وأكثر أماناً وبأسعار معقولة وأكثر صداقة للبيئة

دبي: أعلنت شركة "سويڤل" (SWVL) المدرجة في بورصة "ناسداك" تحت الرمز "SWVL"، المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي والتنقل المشترك القائمة على التكنولوجيا، اليوم، عن عقد اتفاق نهائي للاستحواذ على "زيلو" (Zeelo)، أكبر منصة ذكية للحافلات في المملكة المتحدة وتوسيع نطاق التكنولوجيا القائمة على الحجوزات. ويعتمد توحيد الجهود مع "زيلو" على عمليات الاستحواذ الناجحة الأخيرة لـ"سويڤل" على "فيابول" (Viapool) و"شوتل" (Shotl)، في حين أن الإعلان عن الاستحواذ على "فولت لاينز" (Volt Lines) و"دور تو دور" (door2door) يوفر نقطة انطلاق من أجل تسيير العمليات التجارية وتعزيزها بسرعة في ثلاثة أسواق استراتيجية متطورة بما في ذلك المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع فريق عمل "زيلو" المتمرّس المكوّن من أكثر 160 موظفاً في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك 29 مهندس برمجيات انطلاقاً من مقرّ "زيلو" للبحث والتطوير في مدينة برشلونة.

وتماشياً مع طموحات "سويڤل"، فإن "زيلو" تشتهر بالتزامها في قيادة التحوّل من استخدام المركبات ذات الإشغال الفردي إلى النقل الجماعي الخالي من الانبعاثات وتوسيع رقعة انتشار ربط المزيد من الأشخاص بمواقع عملهم وتوفير فرص التعليم. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في مايو 2022.

وقال مصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سويڤل": "إن ’سويڤل‘ قد قامت على مبدأ القناعة بأن وسائل النقل التي يمكن الوصول إليها ضرورية من أجل إتاحة الفرص الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، فإن ’سويڤل‘ و’زيلو‘ تمتلكان رؤية مشتركة ومهمة بهدف توفير وسيلة نقل موثوقة تسهم في انتقال الركاب إلى حيث يرغبون بطريقة قليلة التكلفة وآمنة وصديقة للبيئة. ومن خلال مجموعة الحلول المذهلة من عروض خدمة النقل ’TaaS‘ والبرمجيات كخدمة ’SaaS‘ والبصمة الراسخة في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، فإن ’زيلو" سوف تعزز بسرعة مكانتنا الرائدة في السوق كمزود لحلول النقل الجماعي القائمة على التكنولوجيا على نطاق عالمي".

أبرز مزايا الصفقة:

سوف تعزز هذه الصفقة مكانة "سويڤل" وتصقل قدراتها وتخلق قيمة مضافة كبيرة للمساهمين:

· قيادة التوسع العالمي المتواصل: تعمّق هذه الصفقة الولوج إلى أسواق المملكة المتحدة الجذّابة وتوفر مدخلاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا.

· توفر هذه الصفقة مجموعة متكاملة من حلول التنقل في التعامل بين الشركات (B2B)مع قدرة حقيقية على خفض التكاليف العامة للمؤسسات:

o تعمل المنصة المُدارة بالكامل بعروض خدمة النقل (TaaS)على ربط الركاب عبر أصحاب العمل والمدارس بالمشغلين والسائقين.

o تتيح منصة البرمجيات كخدمة (SaaS) لمشغّلي أساطيل الطرف الثالث، إدارة البرامج الخاصة.

o يتضمن تسليم الأصول من خلال الشراكة مع شركاء الأسطول الحاليين أكثر من 200 مشغل حافلات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

· توفير الوصول إلى قاعدة عملاء الشركات الممتازة:

o العقود المبرمة مع كبار أرباب العمل والمدارس عبر أكثر من 100 موقع.

o سجل حافل بتوسيع عمليات نشر العملاء مع عملاء متعددي المواقع قيد العمل بالفعل.

من جهته، قال سام رايان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "زيلو": "إن ’سويڤل‘ تُحدث ثورة في صناعة النقل الجماعي، ويسعدنا أن نوحّد جهودنا في هذه المرحلة التالية من رحلة ’زيلو‘ بهدف ترسيخ حلول النقل الذكي بالحافلات باعتبارها أفضل حل تنقل مشترك في فئتها تأخذ في الاعتبار جميع مستويات الدخل والاحتياجات للمسافرين العاديين كل يوم. ومن هذا المنطلق، يمكن أن يأخذنا النقل بالحافلات بشكل جيد مع التكنولوجيا إلى أبعد من اعتمادنا على السيارات وسيارات الأجرة غير المناسبة للتنقل من المناطق غير الحضرية. ونتطلع إلى تقديم رؤى’سويفل‘ من وجهة النظر الاستراتيجية التي اعتمدتها ’زيلو‘ خلال الجائحة العالمية، وقد أعجبنا بالنمو السريع لشركة ’سويڤل‘ في الأسواق الصعبة. نحن متحمسون للاستفادة من تجربتها العالمية بينما نبدأ في رحلة مشتركة لتطوير خيارات نقل جماعي آمنة، وبأسعار معقولة، ومنخفضة الانبعاثات، وتوسيع الفرص الاقتصادية للناس الذين هم في أمس الحاجة إليها من خلال حل التنقل الخاص بنا، وخصوصاً تلك المتعلقة بعمال المناوبة والمهنيين والطلاب الذين يعيشون في مناطق تفتقر إلى وسائل النقل في الأسواق المتقدمة".

إلى ذلك، قال يوسف سالم، المدير المالي لـ"سويڤل": "إن الاستحواذ على ’زيلو‘ يوفر لـ’سويڤل‘ نقطة دخول رائعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا، وبالتالي ترسيخ مكانتنا في المملكة المتحدة، ويوفر مجموعة متكاملة من منتجات التنقل الحديثة. وإلى جانب عمليات الاستحواذ السابقة وعمليات الاستحواذ المُعلنة، فإن الكشف عن هذه الخطوة اليوم، يؤكد قدرتنا على استخدام رأس المال النامي والاكتتاب العام من أجل متابعة المبادرات الإستراتيجية العضوية وغير العضوية. ونتطلع إلى الاستفادة من الفرص العديدة التي توفرها هذه الصفقة بهدف تعزيز مكانتنا في السوق كمزود لحلول النقل الجماعي القائمة على التكنولوجيا على نطاق عالمي".

إن "زيلو" هي شركة تكنولوجيا الأصول الخفيفة تقوم بتحديث خطوط سير الحافلات اليومية من أجل تلبية احتياجات العاملين في الخطوط الأمامية والطلاب من خلال عقود التعامل بين الشركات (B2B) مع هيئات وشبكات مشغلي الحافلات التي تديرها العائلة. يتم استخدام نظام ’زيلو‘ من قبل الشركات الكبيرة ووكالات التوظيف والمدارس المستقلة والجامعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية التي تحتاج إلى توفير حل تنقل خاص للأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات وسائل نقل ضعيفة. ويشتمل نموذج خدماتها على مدرسة لاعتماد القيادة، وأساطيل متعاقد عليها، وتكنولوجيا مملوكة بما في ذلك منصة SaaS وتطبيقات عملاء متعددة، والتي تستفيد من تحسين مسار نظام التموضع العالمي (GPS) الذكي وبرامج مشاركة الركوب.

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نبذة حول "سويڤل"

"سويڤل" هي شركة تقنية عالمية تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها توفر بديلاً شبه خاص لوسائل النقل العام للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة التنقل عبر وسائل النقل الخاصة البديلة بالكامل. وقامت الشركة بإنشاء نظام نقل جماعي مواز يوفر وسائل التنقل بين المدن وفي داخلها والتعامل بين الشركات (B2B) والأعمال الموجّهة للحكومات (B2G)في 10 مدن عبر أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وتجعل "سويڤل" مسألة التنقل أكثر أماناً وكفاءة وأكثر صداقة للبيئة، مع ضمان إمكانية الوصول إلى تلك الخدمات وبأسعار معقولة للجميع. وبإمكان العملاء حجز رحلاتهم عبر تطبيق سهل الاستخدام مع خيارات دفع متنوعة، والوصول إلى حافلات الركاب والباصات الخاصة التي تتصف بالجودة العالية والتي تعمل وفق مسارات ومحطات وأوقات وأسعار ثابتة.

شارك في تأسيس "سويڤل" مصطفى قنديل الذي بدأ حياته المهنية في "روكيت إنترنت"، حيث أطلق منصة مبيعات السيارات Carmudi في الفلبين والتي سرعان ما أصبحت أكبر شركة إعلانات مبوبة للسيارات في البلاد في غضون ستة أشهر فقط. ومن ثم شغل مصطفى منصب رئيس العمليات في "روكيت إنترنت". وفي العام 2016، انضم قنديل إلى "كريم"، وهي أول شركة متخصصة في النقل في منطقة الشرق الأوسط. وأسهم قنديل في دعم توسع منصتها في أسواق جديدة متعددة.

للمزيد من المعلومات حول "سويڤل" يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.swvl.com

نبذة حول "زيلو"

إن "زيلو" (Zeelo) هي عبارة عن منصة حافلات ذكية لخدمة الشركات والمؤسسات. تعمل شركة التكنولوجيا العالمية على تحديث تنقلات الحافلات اليومية للعاملين في الخطوط الأمامية والطلاب حتى يتمكنوا من الوصول إلى العمل والمدرسة بطريقة أسرع وأكثر ذكاءً وأكثر مراعاة للبيئة. توفر "زيلو" خدمات للشركات الكبيرة والمدارس المستقلة وتنقل ما يقرب من 150 ألف راكب شهرياً في جميع أنحاء العالم. لا تقلل خطوط حافلات "زيلو" المحسّنة تقنياً انبعاثات الكربون بنسبة 78% فحسب من خلال استبدال 30 سيارة بكل رحلة بالحافلة، ولكن يتم أيضاً تعويض ما نسبته 100% من كل رحلة حافلة "زيلو". يشتمل نظام برمجيات إدارة النقل المبتكر الخاص بها على منصة SaaS وخوارزميات توجيه مملوكة وتطبيقات متعددة للمستهلكين، والتي تستفيد من تحسين مسار نظام التموضع العالمي (GPS) الذكي وبرامج مشاركة الركوب ودعم خدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع الذي يضمن للأشخاص أجور نقل منتظمة والحصول على خدمة الحافلات المستدامة لتنقلاتهم اليومية، أينما كانوا (تصنيف Trustpilot 4.8 / 5).

يقع المقر الرئيسي لـ"زيلو" في لندن ويعمل لديها أكثر من 160 موظفاً، بالإضافة إلى فريق البحث والتطوير في إسبانيا والعمليات المباشرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة، وقد تم تأسيسها في العام 2016 على يد سام رايان وبارني ويليامز وداني رويز. أغلقت مجموعتها من الفئة "A" في العام 2018 وحققت ما يقرب من 20 مليون دولار أمريكي في استثمارات مدعومة من رؤوس أموال استثمارية من ETF Partners و InMotion Ventures وDynamo. قام المؤسسون المشاركون سابقاً ببيع تطبيقهم الرائد لمشاركة الركوب JumpIn إلى Addison Lee في العام 2014.

بيانات استشرافية

إن البيانات الواردة هنا ليست مبنيّة على حقائق تاريخية بل هي بيانات استشرافية. إن البيانات الاستشرافية مترافقة بشكل عام مع كلمات مثل "يُعتقد"، "ربما"، "سوف"، "تُقدر"، "تواصل"، "توقع"، "تنوي"، "تأمل"، "ينبغي"، "من شأنه"، "تخطيط"، "من المُتوقع"، "من المحتمل"، "يبدو"، "يسعى"، "المستقبل"، "مرتقب"، بالإضافة إلى العبارات المماثلة التي تتكهن أو تشير إلى الأحداث أو التوجهات المستقبلية أو أن هذه البيانات لا تتعلق بالمسائل التاريخية. تتضمن هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالأحداث المستقبلية ودمج الأعمال بين "سويڤل" و"شركة بيفوتال القابضة" (Pivotal Holding Corp) ("الشركة القابضة") و"كوينز جامبيت" (Queen’s Gambit)، والنتائج والفوائد المستقبلية المُقدرة أو المُتوقعة للشركة المندمجة بعد اندماج الأعمال والفرص المستقبلية للشركة المُندمجة والبيانات الأخرى التي لا تشكل حقائق تاريخية.

إن هذه البيانات تستند إلى التوقعات الحالية لإدار "سويڤل" و/أو "كوينز جامبيت" وليست توقعات للأداء الفعلي. يتم توفير هذه البيانات الاستشترافية لأغراضٍ توضيحية فقط ولا يُقصد منها أن تكون بمثابة ضمان أو تأكيد أو توقع أو بيان قاطع بالحقيقة أو الاحتمال، ولا يجب الاعتماد عليها من قبل أي مستثمر. إنه من الصعب أو المستحيل التكهّن بالأحداث والظروف الفعلية وسوف تختلف عن الافتراضات. إن العديد من الأحداث والظروف الفعلية هي خارجة عن سيطرة "سويڤل" و"كوينز جامبيت". إن هذه البيانات تخضع لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال "سويڤل" ودمج الأعمال وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً. إن هذه المخاطر والشكوك تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الظروف الاقتصادية والسياسية والتجارية العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاضطرابات الاقتصادية والتشغيلية والآثار المترتبة عن وباء "كوفيد-19"؛ نتيجة أي إجراءات قانونية قد يتم رفعها ضد الأطراف بعد إتمام دمج الأعمال؛ الفشل في تحقيق الفوائد المتوقعة من إندماج الأعمال؛ بعض المخاطر التي قد تطرأ في وقت لاحق نتيجة للوقت المحدود الذي كان يتعيّن على "كوينز جامبيت" فيه بذل العناية الواجبة؛ خطر أن يؤدي اندماج الأعمال إلى تعطيل الخطط والعمليات الحالية نتيجة لاستكمال دمج الأعمال؛ قدرة الشركة المدمجة على تنفيذ استراتيجيتها للنمو وإدارة النمو بشكل مربح والاحتفاظ بموظفيها الرئيسيين؛ المنافسة مع الشركات الأخرى في قطاع التنقل؛ تاريخ التشغيل المحدود لـ"سويڤل" وافتقارها إلى الخبرة كشركة عامة؛ التطبيق الأخير لسياسات وإجراءات معيّنة من أجل ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك ما يتعلق بمحاربة الرشوة ومكافحة الفساد والحماية السيبرانية؛ خطر عدم قدرة "سويڤل" على تنفيذ خطتها المتعلقة بالنمو، والتي تعتمد على التوسع الدولي السريع؛ الخطر المتمثل في عدم قدرة "سويڤل" على استقطاب العملاء والسائقين المؤهلين والاحتفاظ بهم بالإضافة إلى الموظفين ذوي الكفاءات العالية؛ خطر عدم قدرة "سويڤل" على حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها؛ خطر عدم قدرة "سويڤل" على تحديد طلب الراكب لتطوير عروض جديدة على منصتها؛ صعوبة الحصول على التسجيلات أو التراخيص أو التصاريح أو الموافقات المطلوبة في الولايات القضائية التي تعمل فيها "سويڤل" حالياً أو قد تعمل فيها في المستقبل؛ حقيقة أن "سويڤل" تعمل حالياً وتنوي التوسع في ولايات قضائية تتميز أو كانت تتسم بعدم الاستقرار السياسي، وقد يكون لديها أطر تنظيمية وقانونية غير كافية أو محدودة، وقد يكون لديها معاهدات أو ترتيبات أخرى للحماية محدودة، إن وجدت، من أجل حماية الاستثمار الأجنبي أو المشاركة؛ خطر تصنيف سائقي "سويڤل" كموظفين أو عمال أو شبه موظفين في الولايات القضائية التي يعملون فيها؛ حقيقة أن "سويڤل" لديها عمليات في بلدان معروفة بأنها تعاني من مستويات عالية من الفساد وتخضع لقوانين مكافحة الفساد الإقليمية في هذه الولايات القضائية؛ قدرة المجموعة القابضة (Holdings) على الاحتفاظ بإدراج أوراقها المالية في بورصة الأوراق المالية الوطنية الأمريكية بعد دمج الأعمال؛ التكلفة المتعلقة بدمج الأعمال؛ قد لا يكون استحواذ "سويڤل" على الحصص المسيطرة في "Shotl Transportation" و"S.L." و "Viapool Inc. " و"door2doorGmbH" مفيدا لـ"سويڤل" نتيجة لتكلفة دمج العمليات المتباينة جغرافياً وتحويل انتباه الإدارة عن أعمالها الحالية، من بين أمور أخرى؛ والمخاطر الأخرى التي سيتم تفصيلها من وقت لآخر في ملفات مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. قائمة عوامل الخطر السابقة ليست شاملة.

قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها "سويڤل" حالياً أو تعتقد "سويڤل" حالياً أنها غير جوهرية والتي قد تؤدي أيضاً إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات الاستشرافية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات الاستشرافية توقعات "سويڤل" أو خططها أو تكهّناتها حول الأحداث والآراء المستقبلية اعتباراً من تاريخ هذا التواصل. تتوقع "سويڤل" أن الأحداث والتطورات اللاحقة سوف تؤدي إلى تغيير تقييماتها وتوقعاتها. ومع ذلك، بينما قد تختار "سويڤل" تحديث هذه البيانات الاستشرافية في المستقبل، فإنها لا تتحمل على وجه التحديد أي التزام للقيام بذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات الاستشرافية على أنها تمثل تقييمات "سويڤل" اعتباراً من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا التواصل. وبناءً على ذلك، لا ينبغي الاعتماد غير المبرر على البيانات الاستشرافية.

للاستفسارات الإعلامية يُرجى التواصل مع:

"سويڤل":

ساره منصور

هافاس الشرق الأوسط sarah.mansour@redhavasme.com

+971 50 225 9705

"زيلو"، في شركة " سويڤل":

صونيا أفضل

مديرة الاتصالات sonia@zeelo.co +44 (0) 7950 46 77 73

لاستفسارات المستثمرين، يُرجى التواصل مع:

يوسف سالم

المدير المالي في "سويڤل"

ations@swvl.comInvestor.rel