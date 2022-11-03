دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سوني ميوزيك ماسترووركس، أحد فروع سوني ميوزيك إنترتينمنت للترفيه الموسيقي، عن استحواذها على حصة الأغلبية في ماك جلوبال، الشركة الإقليمية لترويج الحفلات الموسيقية وإدارة المواهب والفعاليات والإنتاج الحائزة على جوائز والتي تتخذ من دبي مقراً لها.

وتُعد ماك جلوبال التي أنشأها روب ماكنتوش ودانييل جولدبرج عام 2014، شركًة رائدةً في مجال صناعة الترفيه والموسيقى الحية في الشرق الأوسط، وتشتهر بتقديم جولات موسيقية في المنطقة لأبرز النجوم العالميين مثل إد شيران ومايكل بوبليه ودرايك وسِيا وغيرهم من الفنانين. وتقدم ماك جلوبال الحفلات الموسيقية في كثير من الوجهات المرموقة في الإمارات وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والهند، حيث توفر خدماتها لعملاء بارزين مثل أوبرا دبي وشركة أرامكو السعودية ومدرج الدانة وكوكاكولا أرينا.

ويواصل الشريكان المؤسسان ماكنتوش وجولدبرج الإشراف على العمليات اليومية في ماك جلوبال بحسب الاتفاقية الجديدة، كما سيعمل كل منهما بشكل مكثف مع مارك كافيل رئيس سوني ميوزيك ماسترووركس، وجوش ليرمان نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال في ماسترووركس، وأولي روزنبلات المدير الإداري في سينبلا.

وتوسع سوني ميوزيك ماسترووركس حضورها في مجال الموسيقا الحية وإنتاج الفعاليات إلى منطقة الشرق الأوسط بفضل الاستحواذ الجديد، حيث توفر المواهب المشتركة في فرق ماك جلوبال وسوني ميوزيك تجارب جديدة مشتركة للجمهور في المنطقة. كما تتوسع ماك جلوبال، الرائدة في مجال الترويج للحفلات وتنظيم الفعاليات والإنتاج الفني، في مجالات الكوميديا والرياضة والفعاليات الافتراضية والأوركسترالية وتجارب الأفلام.

ويأتي هذا الإعلان اليوم بالتزامن مع انطلاق موسم الحفلات الموسيقية الجديد من ماك جلوبال، حيث تم بيع كامل التذاكر لحضور عرض أسطورة الموسيقى الإلكترونية الراقصة تييستو وعرض جورج إيزرا، ولويس كابالدي الذي سيؤدي عروضاً في دبي والبحرين خلال الأسابيع القادمة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد مارك كافيل، رئيس سوني ميوزيك ماسترووركس: "نشعر بالحماس للعمل مع شركائنا ماكنتوش وجولدبرج من ماك جلوبال لتقديم أفضل العروض الترفيهية الحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أنه ستوفر تجربتهم الفريدة من نوعها في المنطقة فائدةً كبيرةً للفنانين وللمنتجين خلال جولاتهم الغنائية وللجمهور، فضلاً عن الخبرات والموارد والمحفظة الواسعة من فعاليات الترفيه الحي التي تقدمها سوني ميوزيك".

وبدورهما، قال كل من روب ماكنتوش ودانييل جولدبرج، المديران والشريكان المؤسسان في ماك جلوبال: "قمنا بتأسيس علامة ماك جلوبال وترسيخ مكانتها على مدى الأعوام الماضية، ونسعى للحفاظ على مركزها في مشهد الموسيقى الحية في الشرق الأوسط، لذا نشعر بالحماس للانتقال بشركتنا إلى المرحلة القادمة من التطوير والنمو من خلال الانضمام لعائلة سوني ميوزيك ماسترووركس. كما نتطلع للعمل مع مارك كافيل والفريق الكبير في ماسترووركس لتطوير أفكار مبتكرة لفعاليات جديدة تنسجم مع رؤيتنا الأساسية لتقديم أهم نجوم عالم الترفيه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومختلف أنحاء العالم".

وأسست سوني ميوزيك ماسترووركس مؤخراً مجموعةً من علاقات التعاون والاستحواذ كان آخرها مع ماك جلوبال، في إطار سعيها المستمر لتعزيز نموها العالمي في قطاع الترفيه بمختلف مجالاته. وشملت الاستثمارات مؤخراً ذا لونا سينما، التي تقدم تجارب سينمائية في الهواء الطلق وفعاليات سينمائية مؤقتة وسينما السيارات ومقرها المملكة المتحدة؛ وشركة سي فيو للإنتاج المسرحي؛ وشركة تيرابين ستيشن إنترتينمنت للإنتاج والإدارة الفنية؛ ووكالة رودكو إنترتينمنت للحجوزات؛ وباك يارد سينما لإنتاج تجارب الفعاليات السينمائية؛ وجي إي إيه لايف، وكالة الأعمال والترويج الدعائي ومقرها هولندا؛ وشركة سينبلا لإنتاج الحفلات الموسيقية والترويج لها ومقرها المملكة المتحدة؛ وشركة رايموند جوباي المحدودة (آر جي إل)، المختصة بالترويج للفعاليات الموسيقية والراقصة.

وتندرج العديد من الشركات تحت مظلة سوني ميوزيك ماسترووركس، بما فيها ماسترووركس وسوني كلاسيكال وميلان ريكوردز وإكس إكس آي إم ريكوردز وماسترووركس برودواي إمبرينتس. لمزيد من المعلومات والاطلاع على أحدث الأخبار، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: / www.sonymusicmasterworks.com.

لمزيد من المعلومات ومتابعة الإعلانات القادمة الخاصة بماك جلوبال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.macglobal.com ومتابعة ماك جلوبال على فيسبوك: MAC-Global@

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