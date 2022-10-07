يعمل حل "كابتر" من "سوليرا" على مساعدة عملاء "موتوري" في تسريع عملية التأمين على مركباتهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "سوليرا | أوداتيكس"، الشركة الرائدة عالمياً في البرمجيات كخدمة والبيانات والخدمات الخاصة بإدارة دورة حياة المركبات، عن إبرام شراكة استراتيجية جديدة مع "موتوري"، وهي شركة فرعية تابعة لمجموعة "سايف سيتي" التي تقدّم منظومة من شأنها تحقيق التحول الرقمي في قطاع التأمين على السيارات. سوف يعود هذا التعاون بالفائدة على السائقين في دولة الإمارات العربية المتحدة فهو يهدف إلى تسريع بعض جوانب عملية التأمين على السيارات وتقصيرها من أيام إلى دقائق معدودة.

بموجب هذه الشراكة، ستزود "موتوري" عملائها بحل "كابتر" من "سوليرا" للمساعدة في جعل مطالبات التأمين على السيارات أسرع وأكثر كفاءة. يعد "كابتر" حلاً مبتكراً من "سوليرا" قائماً على الذكاء الاصطناعي ويُعنى بسير عمل مطالبات التأمين على السيارات. يهدف "كابتر" إلى زيادة الإنتاجية وتقليص إمكانية حدوث أخطاء بشرية بفضل تجربة رقمية غير تلامسية. يتعلّم الحل باستمرار من قاعدة بيانات المطالبات العالمية الخاصة بشركة "سوليرا" لتقييم الأضرار اللاحقة بالسيارة بدقة باستخدام الصور المقدمة من حامل البوليصة عند بدء سريانها أو لدى أول إشعار بالخسارة.

توفر "موتوري" حلولاً فريدة ومبتكرة لكل من شركات التأمين وخبراء المطالبات في شركات التأمين. تعمل مجموعة إدارة المطالبات التابعة لـ"موتوري" على ربط جميع أصحاب المصلحة في مجال مطالبات التأمين على السيارات، مما يعزز مستوى خدمة شركات التأمين من خلال تزويد العملاء بتحديث في الوقت الفعلي عن حالة مطالباتهم وعملية إصلاح سياراتهم. توفر "موتوري" أيضًا أداة ذكية قيّمة لتقييم المخاطر تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات الواردة في المطالبات والظروف المحيطة بالحوادث، مما يمكّن من اكتشاف الاحتيال أثناء عملية الإشعار بالخسارة والإبلاغ عن طلبات بوالص التأمين العالية المخاطر. علاوة على ذلك، تعتبر منصة "موتوري" لتعويض الخسائر حلاً شاملاً يغطي دورة التعويض برمّتها انطلاقاً من الإبلاغ عن المطالبة وصولاً إلى التسوية المالية.

وفي معرض تعليقه، قال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لشركة "موتوري": “نحن نؤمن بالابتكار ونسعى جاهدين لسد جميع الفجوات القائمة في قطاع التأمين على المركبات، وهذا ما يدعونا للعمل معاً والتحالف مع روّاد القطاع لاكتشاف مجالات جديدة من الخدمات التي تعود بالمنفعة على جميع أصحاب المصلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمناطق برمّتها. يتمثل الدور

الرئيس لشركة "موتوري" في منح امتياز للتقنيات بهدف تمكين شركات التأمين وحاملي البوالص وورش العمل والخبراء في تسوية الخسائر ووكلاء المساعدة على الطرق وشركات أخرى، ضمن منصة واحدة متكاملة. ستعمل هذه المنصة على تمكين الشركات من زيادة أرباحها والقضاء على الاحتيال وتقديم تجربة متميزة للعملاء".

يعمل الذكاء الاصطناعي الذي يتميز به حل "كابتر" على اكتشاف الأجزاء المتضررة في غضون ثوانٍ فقط، مما يساعد شركات التأمين على تسجيل الظروف المحيطة بالسيارة ومنع الاحتيال في المطالبات. ويتم أيضًا تقدير الإصلاحات من قبل متخصص ومراجعتها والموافقة عليها في أقل من ثلاث دقائق، مما يسرّع إجراءات المطالبات ويخفض النفقات المتكبَّدة.

ومن جهته، قال ماهر الغيلاني، المدير الإداري لشركة "سوليرا-أوداتيكس" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "بدأنا منذ العام 1966 في تحقيق نقلة نوعية في قطاع التأمين من خلال المعالجة الرقمية للمطالبات. وبصفتنا شركة رائدة عالمياً في السوق، ومن خلال معالجة أكثر من مليون عملية يومية حول العالم، تمكنّا من تغيير الطريقة التي تقدم بها شركات التأمين على المركبات وشركات التصليح والوكلاء والأساطيل قيمة لعملائها". وأضاف: "أثبتت ’سوليرا‘، من خلال علامتها التجارية ’أوداتيكس‘، ريادتها في الشرق الأوسط، ولا سيّما من خلال حافظة حلولها التقديرية. سوف تسهم شراكتنا الجديدة مع ’موتوري‘ في الإمارات في تعزيز خططنا للبقاء في طليعة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر التعاون مع شركات التأمين، وشركات التصليح، ومصنعي المعدات الأصلية، والوكلاء، ومحلات تصنيع الهياكل، بفضل حلول ’كابتر" المبتكرة".

وتابع الغيلاني حديثه قائلاً: "تقود ’سوليرا‘ مستقبل الابتكار في المطالبات المدعومة ببيانات المركبات، والمنصات التي تعتمد على سير العمل، وحلول الذكاء الاصطناعي التي تتيح الكشف التلقائي عن الأضرار والتقدير الذكي للإصلاحات في الوقت الفعلي". وأضاف: "بفضل تقنية ’سوليرا‘ والتعاون مع ’موتوري‘، يمكن للشركات تعزيز الربحية في قسم مطالبات التأمين على السيارات من خلال تحسين متوسط التكاليف وتقليص الوقت الذي تستغرقه دورات المطالبات، مما يمكّنها من استبقاء عملائها الحاليين وجذب عملاء جدد وبالتالي ضمان استدامة الأعمال".

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لمحة عن "سوليرا"

تعد "سوليرا" الشركة الرائدة عالمياً في البرمجيات كخدمة والبيانات والخدمات الخاصة بإدارة دورة حياة المركبات. من خلال أربعة خطوط أعمال تشمل مطالبات التأمين على المركبات وإصلاح المركبات وحلول المركبات والأسطول، تعد "سوليرا" موطنًا للعديد من العلامات التجارية الرائدة في منظومة دورة حياة المركبات، من بينها "آيدنتيفيكس" و"أوداتيكس" و"ديلر سوكيت" و"أومنيتراكس" و"جو لاك" و"سبيريون" و"إي درايفنج/منتر" و"إكسبلور" و"كاب إتش بيه آي" و"أوتو داتا" وغيرها. تُمكِّن "سوليرا" عملاءها من النجاح في العصر الرقمي من خلال تزويدهم بحل شامل يعمل على تبسيط العمليات، وتقديم تحليلات قائمة على البيانات، وتعزيز مشاركة العملاء. وهو ما تعتقد "سوليرا" أنه يساعد العملاء على زيادة المبيعات، ورفع مستوى الاحتفاظ بالعملاء، وتحسين هوامش الربح. تقدّم "سوليرا" خدماتها لأكثر من 300 ألف عميل وشريك عالمي في أكثر من مائة دولة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.solera.com.

لمحة عن "موتوري"

تعد "موتوري"، التي تتمتع بخبرة تمتد على أكثر من 15 عاماً في سوق الإمارات العربية المتحدة، شركة فرعية تابعة لمجموعة "سايف سيتي"، التي تأسست في مدينة مصدر الإماراتية. وتهدف الشركة إلى توفير منظومة تمكّن من تحقيق التحول الرقمي في قطاع التأمين على السيارات. تفتح الشركة آفاقاً واسعة لمستقبل قطاع التأمين من خلال توفير خدمات وحلول مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وتسعى لتمكين شركات التأمين والوسطاء والمؤمن عليهم وورش العمل والوكالات وأصحاب المصلحة الآخرين في قطاع التأمين من تحقيق التحول الرقمي والأرباح، والقضاء على الاحتيال، والتكيف باستمرار.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20221006005120/en/

جهات الاتصال:

بولين جولي

"سوليرا"

البريد الإلكتروني: Pauline.joly@sidexa.fr