الشارقة: استقبل سوق الحراج بالشارقة، وفدًا رسميًا من جمعية تجار السيارات في مقاطعة قوانغدونغ الصينية (GADA)، بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك في قطاع تجارة السيارات بين الطرفين، وتوسيع شبكة الشراكات الدولية، وتعزيز مكانة سوق الحراج كأهم وأكبر سوق على مستوى الشرق الأوسط في تجارة السيارات .

وضم الوفد ممثلين عن أبرز مجموعات وكلاء السيارات في الصين، وشركات متخصصة في تجارة السيارات الجديدة والمستعملة، بالإضافة إلى منصات التجارة الإلكترونية، وشركات التمويل والتأمين والتأجير، ومؤسسات تقييم السيارات المستعملة، إلى جانب تجار قطع الغيار ومستلزمات المركبات.

وقال سعيد السويدي، مدير أول سوق الحراج: " تعتبر هذه الزيارة فرصة مهمة لتعزيز العلاقات مع واحدة من أكبر الأسواق العالمية في مجال تجارة السيارات، ونتطلع من خلال هذه الزيارة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع أسواق دولية كبرى مثل السوق الصيني، و نسعى باستمرار إلى تطوير علاقات استراتيجية تدعم تطلعاتنا ليكون سوق الحراج مركزًا إقليميًا رائدًا في هذا القطاع الحيوي، ويعزز جهودنا في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع السيارات".

وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة ميدانية في سوق الحراج، اطلع من خلالها على البنية التحتية المتطورة والتنظيم، وتنوع المعروض، وكفاءة العمليات التي يتميز بها السوق، والخدمات المتكاملة التي يوفرها للمتعاملين والتجار، مما جعله أحد أبرز وأكبر أسواق السيارات على مستوى الشرق الأوسط.

ومن الجدير بالذكر أن سوق الحراج بالشارقة، إحدى المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

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