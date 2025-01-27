أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية، مذكرة تفاهم مع هيئة الاوراق المالية العراقية في القصر الحكومي في بغداد برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوادني وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجموعة من المبادرات الرئيسية. وتسلط مذكرة التفاهم الضوء على التزام السوقين الماليين بتعزيز العلاقات بين أسواق رأس المال في كل من البلدين والتعاون في المبادرات التي تهدف إلى تعزيز فرص التجارة والاستثمار في اقتصاد كل منهما.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، يمكن لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية استكشاف سبل التعاون في مجالات تشمل التكنولوجيا، وتبادل أفضل ممارسات التداول، ومبادرات التعليم والتدريب للمستثمرين، وتعزيز مجالات تطوير السوق ومجالات الابتكار. كما ستمهد مذكرة التفاهم الطريق لانضمام سوق العراق للأوراق المالية كعضو في منصة تبادل للتداول الرقمي، أول منصة تبادل رقمية في المنطقة تعتمد على آلية الوصول المتبادل للأسواق، وتعزيز الاتصال وفتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار عبر الحدود.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أطلق منصة تبادل في يوليو 2022، وتُعدّ أوّل مركز للتداول الرقمي في الشرق الأوسط، وهي قائمة على آلية الوصول المتبادل للأسواق، حيث تسهّل المنصة التبادل عبر الحدود، وتربط ما بين الأسواق المالية الأعضاء، كما تمكّن شركات الوساطة من الوصول بسلاسة إلى الأسواق داخل شبكة تبادل، مّا يوفّر المزيد من الفرص للمستثمرين للاستثمار عبر مختلف الأسواق. ومع سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن المنصة تضم بورصة البحرين، بورصة مسقط، بورصة أستانا الدولية، بورصة كازاخستان، بورصة آسيا الوسطى، وبورصة أرمينيا، وبورصة عمّان. كما أن هنالك مباحثات مع 10 أسواق مالية للانضمام إلى المنصة وتوفر المنصة مجموعة واسعة من فرص التداول للمستثمرين في جميع الأسواق المشاركة بشكل مباشر وسهل، مما يتيح لجميع المشاركين تطوير وتحقيق مصالحهم، وهو أمر بالغ الأهمية في تسريع عملية النمو الاقتصادي في الأسواق المالية في الدول الأعضاء.

ووفقاً للمذكرة، سوف يعمل السوقان الماليين معًا لتحسين أنظمة التداول الإلكتروني وما بعد التداول، وتبادل ممارسات وتقنيات التداول الحديثة، إلى جانب إطلاق مجموعة من المبادرات التعليمية والتدريبية التي تساهم في تطوير السوق والابتكار.

وفي هذا السياق، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "تمثل اتفاقيتنا مع سوق العراق للأوراق المالية خطوة هامة في مسيرتنا الساعية لتعزيز التواصل و تبادل الخبرات بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والأسواق العربية والاقليمية الأخرى، حيث يساهم هذا التعاون في توسيع حضورنا اقليمياً، بما يتماشى مع أهدافنا الرامية إلى زيادة نشاط السوق عبر الحدود، وإتاحة المزيد من الفرص أمام المستثمرين. ونتطلع إلى الترحيب بسوق العراق كعضو جديد ينضم لمنصة "تبادل" الرقمية متسارعة النمو، توفر منصة تبادل للمستثمرين بوابة استثمارية جديدة وفرصة مميزة توفر وصولاً سلسًا إلى أسواق نمو جديدة وخيارات الاستثمار في الشركات المدرجة في كلا السوقين. بالإضافة إلى ذلك، نرحب بالمستثمرين من العراق في سوق أبوظبي للأوراق المالية ونوفر لهم فرصة التعرف على السوق بشكل أفضل والاستفادة من نجاح ونمو الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية."

من جهته، أضاف رئيس هيئة الاوراق المالية السيد فيصل الهيمص نحن سعداء بانضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة 'تبادل'، حيث تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار تطوير السوق المالي العراقي وتعزيز التكامل مع الأسواق الإقليمية. يأتي هذا التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية في إطار رؤية الحكومة العراقية لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بما يتماشى مع البرنامج الحكومي الرامي إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية المالية.

إن انضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة 'تبادل' يعزز فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين، ويوفر منصة متطورة لربط المستثمرين العراقيين بالفرص الاستثمارية الإقليمية والدولية. كما يعكس التزامنا المستمر بتطوير سوق الأوراق المالية العراقي بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة

ويتمسّك سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتزامه في توسيع نطاق منصة "تبادل" من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الأسواق المالية الرائدة عالميًا، وذلك لتعزيز الترابط بين الأسواق المختلفة وزيادة السيولة، وتوفير حلول تداول مبتكرة للمستثمرين.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي من مؤسسة عاملة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا إلى القانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوّع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوّع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

عبدالرحمن صالح الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي

رقم الهاتف: +971 (50) 668 9733

البريد الإلكتروني: ALKhateebA@adx.ae

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