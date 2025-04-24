أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكبر سوق مالي في دولة الإمارات وثاني أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية مع كلٍ من سوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية العراقية، تهدف إلى انضمام سوق العراق إلى منصة "تبادل" للتداول الرقمي لتصبح بذلك العضو التاسع في المنصة. وأُقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في 22 أبريل الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، استنادًا إلى الاتفاق المبدئي الذي تم الإعلان عنه بين هيئة الأوراق المالية العراقية وسوق أبوظبي للأوراق المالية في يناير 2025، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين أسواق رأس المال في البلدين. كما تهدف الاتفاقية إلى توطيد أطر التعاون في مجالات متعددة تشمل التكنولوجيا والابتكار، وتطوير أنظمة التداول وما بعد التداول، وتبادل أفضل الممارسات والتقنيات في مجالات التداول.

وستساهم هذه الاتفاقية في تمهيد الطريق أمام المستثمرين وشركات الوساطة للتداول المباشر والسلس بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية، حيث تتيح منصة "تبادل" لشركات الوساطة في كلا السوقين إمكانية الوصول إلى الأسواق الأخرى عن بُعد، بما يسهم في تعزيز الترابط بين الأسواق، وتمكين المستثمرين العراقيين من الوصول إلى فرص استثمارية إقليمية وعالمية. ومن خلال الاستفادة من منصة "تبادل"، سيتمكن المستثمرون في الأسواق الأعضاء من المشاركة في عروض الطرح العام الأولي فيما بينها، ما يساهم في إبراز مزايا التداول عبر الحدود وتوسيع آفاق الاستثمار.

وأشاد معالي رئيس هيأة الأوراق المالية العراقية السيد فيصل الهيمص بهذه الخطوة، مؤكدًا أن انضمام السوق العراقي إلى منصة ’تبادل‘ يُعد نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التحتية للسوق المالي في العراق، ويعزز من فرص الشراكة الإقليمية والتكامل الاقتصادي مع أسواق المال العربية، بما يسهم في فتح آفاق أوسع أمام المستثمرين ويعكس التزام الهيأة بدعم التحول الرقمي في السوق المالي العراقي.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "تشكل هذه الاتفاقية علامة فارقة في مسيرة التعاون بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية. هذا التعاون يُعزز من مكانة سوق العراق ضمن المنظومة الإقليمية، عبر زيادة نشاط السوق، وتوفير مجموعة أوسع من الفرص للمستثمرين من خلال إتاحة الوصول إلى خيارات استثمارية متنوعة في الشركات المدرجة في كلا السوقين. وتتيح المنصة إمكانية الوصول إلى أكثر من 7.5 مليون مستثمر للبورصات الأعضاء، وتضم أكثر من 490 شركة مدرجة. وشهد عام 2025 مضاعفة أنشطة التداول بين الأسواق المالية الأعضاء مقارنةً مع عام 2024، ما يعكس مكانة المنصة في المشهد المالي الإقليمي."

ومن جانبها، قالت جيمي افهم توما، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية: "نحن فخورون لإنضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة "تبادل" للتداول الرقمي، حيث يمثل ذلك خطوة مهمة نحو تطوير السوق المالي العراقي وتعزيز انضمامه مع الأسواق الإقليمية. ويأتي تعاوننا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية انسجاماً مع جهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار، ما يدعم أهداف الحكومة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية المالية."

وإلى جانب سوق أبوظبي للأوراق المالية، تضم منصة "تبادل" حاليًا مجموعة من أبرز البورصات في المنطقة، بما في ذلك من بورصة البحرين، وبورصة مسقط، وبورصة أستانا الدولية، وبورصة كازاخستان، وبورصة آسيا الوسطى، وبورصة أرمينيا، وبورصة عمّان، فيما تُجرى حالياً محادثات مع عدد من الأسواق المالية الأخرى للانضمام إلى المنصة. وتوفر "تبادل" مجموعة متكاملة من فرص التداول للمستثمرين في الأسواق الأعضاء، عبر حلول سلسة ومرنة تدعم تنمية الأعمال وتوسيع نطاق الاستثمار، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتؤكد منصة "تبادل" التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتطوير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، وتوسيع نطاق وصول المستثمرين إلى الأسواق، من خلال شراكات استراتيجية مع أسواق مالية رائدة، لا سيما في الدول العربية مثل العراق. كما يسهم ذلك في تعزيز السيولة، وتوفير حلول مبتكرة للتداول، ودعم تكامل الأسواق المالية على المستويين الإقليمي والدولي.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي من مؤسسة عاملة إلى شركة مساهمة عامة استنادا إلى القانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوّع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوّع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

عبدالرحمن صالح الخطيب - مدير الاتصال المؤسسي

رقم الهاتف: +971 (50) 668 9733

البريد الإلكتروني: ALKhateebA@adx.ae

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