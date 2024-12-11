أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد الأسواق المالية الأسرع نموًا حول العالم، اتفاقية مع بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية الاردني للانضمام بموجبها إلى منصة "تبادل". وأُقيم حفل التوقيع في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال مؤتمر جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين (ميرا) 2024. وبناءً عليه، تصبح بورصة عمّان ثامن البورصات المشاركة في منصة تبادل، وذلك بعد انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية مؤخرًا إليها.

ويُعدّ انضمام بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية الاردني إلى منصة "تبادل" علامة فارقة في تاريخ المنطقة، لا سيّما من حيث تعزيز فرص التداول والاستثمار عبر الحدود بين مختلف دول المنطقة، وتبسيط عمليات التداول، وتشجيع التواصل بين مختلف الأطراف. وسيستفيد المستثمرون في البورصتين من إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من الأوراق المالية، والمشاركة في عروض الاكتتاب العام الأوّلي. وبالتالي، تواصل منصة تبادل ربط الأسواق وتعزيز النشاط في ما بينها، وتؤدي دورها كمنصة محورية للتكامل المالي والابتكار في منطقة الشرق الأوسط.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أطلق منصة تبادل في يوليو 2022، وتُعدّ أوّل مركز للتداول الرقمي في الشرق الأوسط، وهي قائمة على آلية الوصول المتبادل للأسواق، حيث تسهّل المنصة التداول عبر الحدود، وتربط ما بين الأسواق المالية الأعضاء، كما تمكّن شركات الوساطة من الوصول بسلاسة إلى الأسواق داخل شبكة تبادل في اطار الاتفاقيات المبرمة بين الأسواق، مّا يوفّر المزيد من الفرص للمستثمرين للاستثمار عبر مختلف الأسواق.

وفي هذا السياق، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسرنا أن نرحب ببورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية الاردني بوصفهما أحدث أعضاء منصة تبادل الرقمية، ويُعدّ انضمامهما إلى منصة تبادل خطوة هامة نحو تعزيز تكامل الأسواق المالية في جميع أنحاء المنطقة، وستساهم هذه الشراكة في تقوية العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، مّا يوفّر للمستثمرين مزيد من الفرص الاستثمارية المتنوّعة في أهمّ الأسواق النامية. ويحرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على تأكيد التزامه الدائم بتعزيز الابتكار من خلال التعاون الاستراتيجي الذي يدعم رؤيتنا لإنشاء منظومة مالية متكاملة عالميًا".

من جهته، أضاف مازن الوظائفي، المدير التنفيذي لبورصة عمان: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية بما يخدم مصلحة البلدين، كما تأتي تنفيذاً للأهداف الاستراتيجية التي تسعى البورصة إلى تحقيقها، وذلك بتعزيز الانفتاح على الأسواق المالية الإقليمية والعالمية وتبادل الخبرات، إضافة إلى تعزيز سيولة وعمق السوق المالي من خلال تسهيل عملية تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق".

وفي ذات السياق، أشارت سارة الطراونة، المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية أن توقيع هذه الاتفاقية يعزز من تنوع الفرص الاستثمارية ويتيح للمستثمرين إمكانية التداول بالأوراق المالية بين السوقين بكل سهولة ويسر ضمن اطار قانوني يضمن تحقيق هذه الغاية وبذات الوقت إتمام خدمات ما قبل وبعد التداول وما يرتبط بها من إجراءات فتح حسابات الأوراق المالية وإتمام عمليات تسوية أثمان الأوراق المالية ضمن ضوابط من شانها تعزيز موثوقية هذه التعاملات والحد من المخاطر المرتبطة بها.

ومن الجدير بالذكر، أن منصة "تبادل" تتيح إمكانية الوصول إلى أكثر من 6.5 مليون مستثمر للبورصات الأعضاء، وتضم أكثر من 330 شركة مدرجة. وشهد عام 2024 مضاعفة أنشطة التداول بين الأسواق المالية الأعضاء مقارنةً مع عام 2023، ما يعكس مكانة المنصة في المشهد المالي الإقليمي.

إضافةً إلى بورصة عمان، تضمّ منصة "تبادل" حاليًا سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة مسقط، وبورصة كازاخستان، وبورصة أستانا الدولية، وبورصة آسيا الوسطى، وسوق أرمينيا للأوراق المالية.

ويتمسّك سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتزامه في توسيع نطاق منصة "تبادل" من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الأسواق المالية الرائدة عالميًا، وذلك لتعزيز الترابط بين الأسواق المختلفة وزيادة السيولة، وتوفير حلول تداول مبتكرة للمستثمرين.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي من مؤسسة عاملة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا إلى القانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوّع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوّع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

عبدالرحمن صالح الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي

رقم الهاتف: +971 (50) 668 9733

البريد الإلكتروني: ALKhateebA@adx.ae

نبذة عن بورصة عمّان:

تأسست بورصة عمّان في 11 آذار 1999 بموجب قانون الأوراق المالية رقم (23) سنة 1997 كمؤسسة مستقلة وكجهة مصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة. وفي 20 شباط 2017 تم تحويل بورصة عمان من مؤسسة مستقلة إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، وتعتبر شركة بورصة عمان الخلف القانوني العام والواقعي لبورصة عمان.

تهدف شركة بورصة عمان الى ممارسة جميع أعمال أسواق الاوراق المالية والسلع والمشتقات وتشغيلها وادارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها، وتوفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل، ونشر ثقافة الاستثمار في الاسواق المالية وتنمية المعرفة المتعلقة بالاسواق المالية والخدمات التي تقدمها الشركة

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.exchange.jo أو التواصل مع:

بورصة عمان

أمجد القضاة

مدير دائرة الاتصال والإعلام

رقم الهاتف: +962 7 99000494

البريد الإلكتروني: aqudah@ase.com.jo

نبذة عن مركز إيداع الأوراق المالية:

أنشئ مركز إيداع الأوراق المالية في شهر أيار من العام 1999 كمؤسسة ذات نفع عام بموجب قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 الذي صدر ضمن توجه المملكة الاردنية الهاشمية نحو هيكلة سوق رأس المال الأردني بهدف خلق البيئة الاستثمارية الآمنة المستقرة الداعمة للاقتصاد الوطني والجاذبة للاستثمار وفصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي في سوق رأس المال الأردني تنفيذاً للمتطلبات والمعايير الدولية المطبق في الاسواق المالية.

يهدف الى مركز إيداع الأوراق المالية إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالأوراق المالية وتمكينهم من متابعة استثماراتهم بالأوراق المالية بسهولة ويسر والحد من المخاطر المتعلقة بتسوية عمليات التداول المنفذة في السوق، حيث يعتبر مركز ايداع الاوراق المالية الجهة الوحيدة المخولة في المملكة الأردنية الهاشمية بتسجيل وايداع وحفظ ونقل ملكية الاوراق المالية واجراء عمليات التقاص والتسوية لها وتثبيت قيود الملكية عليها وفق احكام قانون الاوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sdc.com.jo أو التواصل مع:

مركز إيداع الأوراق المالية

يحيى بزادوغ

مدير دائرة الابحاث

رقم الهاتف: +962 798795036

البريد الإلكتروني: ybazadough@sdc.com.jo

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