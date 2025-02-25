إطلاق شركتين تابعتين مستقلتين هما "أبوظبي للمقاصة" و"أبوظبي للإيداع"

الإعلان عن حلول جديدة للتداول والاستثمار وخدمات مقاصة وتسوية أسرع وأكثر كفاءة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق "مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية" لتعزيز البنية التحتية للسوق، وشركتين جديدتين، هما: شركة أبوظبي للمقاصة ذ. م. م.، وشركة أبوظبي للإيداع ذ. م. م. ويتماشى هذا الإطلاق مع الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي، ويساهم في تعظيم جهود السوق ضمن خطواته الثابتة لتبني أبرز التطورات والتحديثات عالمية المستوى في قطاع الأسواق المالية.

وقد تم الإعلان عن البنية التحتية الجديدة للسوق خلال حفل أقيم في إمارة أبوظبي يوم الإثنين الموافق 24 فبراير 2025، بحضور أكثر من 500 مشارك من قطاع الأسواق المالية على المستويين الإقليمي والعالمي، ما يعكس التزام مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية بجذب عدد أكبر من المستثمرين إلى الإمارات وتعزيز سوق رأس المال في الدولة، إضافةً إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي دولي ورائد في مجال الاستثمار.

وقال سعادة غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "مع إطلاق مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، نحن لا نساهم في تطوير سوقًا ماليًا فحسب، بل نعمل على بلورة مستقبل الاستثمار في أبوظبي والمساهمة في التنمية الاقتصادية طويلة الأمد في الإمارات والمنطقة. كما نوفر للمستثمرين العالميين إمكانية الوصول السلس إلى أحد أسرع أسواق رأس المال نموًا في العالم، ونقدم فرصًا واعدة للتوسع في القطاعات المزدهرة في الإمارة. وسوف تستمر مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية في تبني أحدث الابتكارات لضمان وجود سوق دولية قوية وموثوقة لزيادة رأس المال، وتسهيل تدفق الاستثمارات، ودعم المرونة والاستقرار المالي".

ومن جانبه، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "تقود مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية المسيرة في تبني التقنيات الجديدة لتحويل المشهد الاستثماري في أبوظبي. يهدف نظام التداول المحدث لدينا إلى زيادة المرونة والأداء بنسبة 400%، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي. ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير من أعضاء التداول والمقاصة وأمناء الحفظ والبنوك وشركائنا في القطاع لدعمهم اللامتناهي وتعاونهم الفعال الذي ساهم بتحقيق تلك الإنجازات".

مجموعة أبوظبي للأوراق المالية، بوابة لفرص الغد والنمو المتجدد

ويهدف النموذج الجديد الذي أطلقته مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تحويل السوق وضمان استدامته في المستقبل، حيث تعتمد المجموعة على نظام تداول متطور، ومنصات جديدة للمقاصة والتسوية، إلى جانب تقديم خدمات ما بعد التداول، مما يساهم في تعزيز فرص الاستثمار وزيادة سيولة السوق، من خلال تمكين المستثمرين والمشاركين فيه من الوصول بشكل أسرع وأكثر كفاءة إلى الأنشطة والقطاعات المالية المزدهرة في أبوظبي.

وسوف تساهم هذه التطورات في تمكين مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية من تقديم تشكيلة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين المؤسساتيين والأفراد، وكذلك الجهات المصدرة والشركات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

تطوير سوق رأس المال في أبوظبي باستخدام أحدث التقنيات والبنية التحتية الاستثمارية

وتأتي شراكة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية الاستراتيجية مع ناسداك في صميم هذا التحول لتقديم المنصة الأساسية المحدثة (CPU)، والتي توفر قدرات متقدمة عبر خدمات التداول والمقاصة وما بعد التداول. وتضمن التحديثات الجهوزية التشغيلية للسوق لجذب فئات جديدة من المشاركين ، وزيادة أنشطة التداول. وتشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

تعمل المنصة الأساسية المحدثة ( CPU ) على تحسين البنية التحتية للتداول ودمج فئات أصول متعددة (بما في ذلك الأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) ، وأدوات الدين والمشتقات المالية) في منصة واحدة عالية الأداء.

) على تحسين البنية التحتية للتداول ودمج فئات أصول متعددة (بما في ذلك الأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة ، وأدوات الدين والمشتقات المالية) في منصة واحدة عالية الأداء. كما تم تحسين المنصة لدعم التداول عالي التردد (HFT) والاستراتيجيات الخوارزمية، ما يسهم في تسريع عمليات التداول وزيادة سيولة السوق .

والاستراتيجيات الخوارزمية، ما يسهم في تسريع عمليات التداول وزيادة سيولة السوق ومن خلال إدخال أنواع جديدة من الأوامر وميزات الصفقات التفاوضية، سوف يستفيد المستثمرون والأسواق المالية من مرونة وكفاءة أكبر في التداول، مع إمكانية تنفيذ استراتيجيات تداول متقدمة وأكثر تطورًا .

وأضاف ماغنوس هاغليند، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم تكنولوجيا السوق لدى برصة ناسداك: ”نتطلع قدمًا لترسيخ شراكتنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية والمساهمة في تحقيق الرؤية المستقبلية للسوق. وتعد أسواق رأس المال جزءًا لا يتجزأ من أسس الاقتصاد العالمي، ومن خلال تحديث البنى التحتية التي تشغلها، يمكننا إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة أوسع من المستثمرين ومساعدة الاقتصادات المحلية والوطنية على الازدهار. وبالتعاون مع منصة ناسداك المتكاملة للتداول والمقاصة والتسوية، سوف يتمكن سوق أبوظبي للأوراق المالية من تبني تكنولوجيا رائدة عالميًا، وجذب مصادر سيولة عالمية وتسريع مسيرة النمو في المنطقة.“

وفي إطار عملية تحسين التكامل الرقمي لدى المجموعة، تم اعتماد معيار المراسلات المالية الدولي (ISO 20022) بهدف تطوير معالجة المعاملات، وتعزيز شفافية البيانات، ودعم التكامل السلس مع المؤسسات المالية الدولية.

كما عملت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية على تطوير تجربة أفضل للمستخدمين، من خلال اعتماد مجموعة من الأدوات الرقمية المتطورة، ومن بينها إطلاق نظامًا قويًا لإدارة العملاء، وموقعًا إلكترونيًا جديدًا للشركة، وتطبيقًا للهواتف المحمولة، وذلك بهدف تمكين المستثمرين من الوصول المباشر إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي، وأدوات تحليل متقدمة، إلى جانب خدمات محسّنة لإدارة المحافظ الاستثمارية.

إرساء منظومة استثمارية شاملة، موثوقة وفعالة مع شركات ما بعد التداول الجديدة، "أبوظبي للمقاصة" و"أبوظبي للإيداع"

وتسعى مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال إنشاء قسم "خدمات ما بعد التداول" الجديد، والذي يضم تحت مظلته شركة أبوظبي للمقاصة ذ.م.م، وشركة أبوظبي للإيداع المركزي ذ.م.م، إلى تعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية وضمان توفر خدمات المقاصة، والتسوية، والإيداع، وإدارة المخاطر لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين بكل سلاسة وموثوقية. وسوف تساعد هذه الإضافات في تعزيز كفاءة السوق وتسهيل تدفق رؤوس الأموال لتعزيز النمو الاقتصادي.

وتعد "أبوظبي للمقاصة" شركة رائدة في مجال المقاصة المركزية، وانشأت حديثًا بهدف تعزيز كفاءة عمليات المقاصة والتسوية في السوق، إلى جانب التقليل من مخاطر الأطراف المقابلة، وضمان الامتثال المستمر للمعايير والممارسات العالمية. وهي شركة مستقلة ومملوكة بالكامل لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية،

شركة رائدة في مجال المقاصة المركزية، وانشأت حديثًا بهدف تعزيز كفاءة عمليات المقاصة والتسوية في السوق، إلى جانب التقليل من مخاطر الأطراف المقابلة، وضمان الامتثال المستمر للمعايير والممارسات العالمية. وهي شركة مستقلة ومملوكة بالكامل لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أما "أبوظبي للإيداع"، وهي شركة مستقلة ومملوكة بالكامل لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتعمل كجهة الإيداع المركزي للأوراق المالية في أبوظبي. وتشكل الشركة عنصرًا أساسيًا في تعزيز مرونة واستقرار وكفاءة أسواق رأس المال . كما تتولى مسؤولية حفظ الأوراق المالية للمستثمرين، وتسهيل عمليات المقاصة والتسوية بشكل آمن وفعال، إلى جانب نقل الأسهم، وتنفيذ إجراءات الشركات وغيرها من الخدمات الحيوية .

نمو مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر السنين

يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية، منذ عام 2020 تفوقه على مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، وشهد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية العام ارتفاعًا بنسبة 86% خلال السنوات الخمس الماضية، ليصبح من أكبر الأسواق المالية عالميًا، حيث يحظى السوق بالمركز السابع من حيث القيمة السوقية بين أسواق المال الناشئة.

وباعتباره أكبر سوق رأس مال في الإمارات العربية المتحدة، يوفر سوق أبوظبي للأوراق المالية للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكبر الشركات المدرجة قيمةً في الدولة، كما استحوذ السوق لمدة عامين متتاليين على المركز العاشر عالميًا من حيث عائدات الطروحات العامة الأولية (IPO)، والتي تمثل 27% من عائدات الطروحات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط في عام 2024. ويخدم سوق أبوظبي للأوراق المالية مجتمعًا استثماريًا حيويًا ومتنوعًا يشمل أكثر من 200 جنسية يستثمرون في 188 ورقة مالية مدرجة، بما في ذلك الأسهم وصناديق الإستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) والسندات والصكوك والمشتقات المالية.

صممت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية برؤية مستقبلية طموحة، تلبي من خلالها متطلبات الجهات المصدرة والوسطاء والمستثمرين المؤسساتيين والشركات المدرجة والصناعات وكافة المشاركين في السوق على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركاتها التابعة الجديدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adx.ae.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي من مؤسسة عاملة إلى شركة مساهمة عامة استنادا إلى القانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوّع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوّع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

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