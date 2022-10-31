أبوظبي: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج شركة "بيانات ايه أي بي ال سي"، الشركة الرائدة في الحلول الجغرافية المكانية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ذات النمو العالي في المنطقة، وهي تعد أول شركة ناشطة في قطاع التكنولوجيا يتم إدراجها في السوق المالي عقب اكتمال طرحها العام الأولي بنجاح. ويجري تداول أسهم الشركة تحت رمز التداول BAYANAT.

وسيدعم الطرح العام الأولي جهود شركة "بيانات"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير المُتقدِّمة واستكشاف فرص النمو غير العضوي لتعزيز مكانتها لاعباً رائداً في مجال تقديم حلول الذكاء الاصطناعي والمعلومات الجيومكانية والعمليات الذكية والتنقل الذكي.

ويعود إرث شركة "بيانات" إلى إنشاء إدارة المساحة العسكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1974، وذلك قبل إطلاقها في عام 2008 لتنفصل عن المساحة العسكرية وتصبح شركة متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية، وتوسعت الشركة منذ ذلك الحين بشكل كبير لتشمل خدماتها تحليلات المعلومات والبيانات الجيومكانية. وفي أعقاب الاستحواذ عليها في عام 2020 من قبل مجموعة "جي 42"، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، شهدت "بيانات" تطوراً ملموساً لتتحول إلى شركة رائدة لديها نظام للمعلومات الجيومكانية التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يمنح مزايا غير مسبوقة لعدد متنامٍ من القطاعات.

وبلغ صافي دخل "بيانات" 366.7 مليون درهم إماراتي في عام 2021، مقارنةً مع 247.8 مليون درهم إماراتي في عام 2020. كما ارتفع إجمالي الأرباح لنفس الفترة من 113.9 مليون درهم إماراتي إلى 176.4 مليون درهم إماراتي. وقد حققت الشركة إيرادات وإجمالي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بقيمة 490.6 مليون درهم و225.9 مليون درهم على التوالي، مقارنةً مع 244.1 مليون درهم و110.6 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما

استقر صافي النقد لدى الشركة عند 114.8 مليون درهم بنهاية 30 سبتمبر 2022، مقارنةً مع 56.8 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2021 و12.1 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2021.

وبهذا الإدراج، يرتفع عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 88. ويُذكر أن القيمة السوقية للشركات المدرجة بلغت 2.38 تريليون درهم إماراتي بتاريخ 28 أكتوبر 2022.

وفي هذه المناسبة، قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "نرحب بانضمام شركة ’بيانات’ إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية كأول شركة يتم إدراجها في قطاع التكنولوجيا. ويؤكد إدراج الشركة على المكانة الرائدة التي يتمتع بها السوق في المنطقة كوجهة مفضلة للشركات الناجحة والطموحة، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص، ويسمح لهم بالمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي للإمارة. وتنسجم استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية تماماً مع طموحات الحكومة الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وجعل الإمارة وجهةً أكثر جاذبية لرأس المال الدولي".

ومن جانبه، قال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة "بيانات ايه اي": "يُشكّل إدراج بيانات في سوق أبوظبي للأوراق المالية المرحلة الأحدث من رحلة الشركة التي انطلقت منذ ما يقرب من 45 عاماً. تتمثل رؤيتنا اليوم توسيع نطاق محفظة حلولنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبينات الجيومكانية، بموازاة تعزيز حضورنا دولياً ومواصلة مسيرة النمو وبناء الشراكات والدخول في مشاريع مشتركة. ونثق بأن إدراج أسهم شركتنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية سيزيد قدرتنا على جذب المزيد من الاستثمارات والدعم ويعزز شهرتنا ومكانتنا، بما يساعدنا في تحقيق أهدافنا المنشودة وتأمين قيمة مستدامة للمساهمين على الأجل الطويل".

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نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يرجى التواصل مع:

عبدالرحمن الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي

+971 (50) 668 9733

ALKhateebA@adx.ae

مجموعة برنزويك

محمود قاسم

مساعد

+971 (56) 177 0899

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