أبوظبي وأتلانتا ونيويورك: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي يعد أحد أكبر الأسواق المالية في الشرق الأوسط، اليوم عن اختياره شبكة آيس، مشغل البورصات العالمية الرائدة في مجال بيانات سوق المال والتكنولوجيا والبنية التحتية، التابعة لبورصة إنتركونتيننتال إكستشينج (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز ICE) من أجل توفير الوصول الفوري إلى السوق للمستثمرين المؤسساتيين العالميين في مبادرة هي الأولى من نوعها لسوق مالي في الشرق الأوسط. كما تمكن هذه المبادرة سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي يعد ثاني أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط، من تعزيز قاعدة المستثمرين العالميين من خلال دعم الوصول المباشر إلى السوق وتسهيل عمليات الوصول لبيانات السوق المحلية ووضع الطلبات على الأسهم.

تقدم شبكة آيس، من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء العالم، محتوى عالي الجودة وتقدم خدمات إيصال وتنفيذ طلبات التداول من خلال شبكات الألياف الضوئية والشبكات اللاسلكية فائقة الأمان والمرونة. وسوف تعزز إضافة سوق أبوظبي للأوراق المالية تواجد شبكة آيس العالمية في المنطقة، حيث تعاونت الشبكة سابقًا مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لإنشاء بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة، ودعم وصول سهل للمستثمرين العالميين إلى السوق المحلية في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: ’’يدعم تعاوننا مع شبكة آيس العالمية، المستخدمة على نطاق واسع من قبل المؤسسات المالية وشركات التداول في جميع أنحاء العالم، هدفنا الاستراتيجي لتعزيز الربط بين الأسواق العالمية، كما تعكس التزامنا بتسهيل وصول المستثمرين العالميين من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية باعتباره أحد أسرع الأسواق نموًا في العالم.‘‘

وأضاف ’’إن دعمنا لتطوير سوق رأس المال في أبوظبي يعزز مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل، ونحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية ملتزمون بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم تعزيز الاتصال الاقليمي والعالمي، وتعميق الأنشطة في السوق المالي، وزيادة تدفق السيولة.‘‘

توفر شبكة آيس العالمية للبنوك ومديري الأصول وصناديق التحوط والمشاركين الآخرين في السوق إمكانية الدخول المباشر إلى السوق والوصول للبيانات وخدمات تنفيذ طلبات التداول في أكثر من 150 سوق مالي وبورصة حول العالم. كما توفر خدمات للعملاء تشمل الاستضافة وتوصيل المستخدم لعمليات التداول وخدمات شراء الأجهزة وخدمات الاتصال والدعم من خلال حلول متخصصة توفرها شبكة آيس العالمية، بالإضافة إلى الخدمات السحابية التي توفر طرقًا جديدة ومرنة للوصول إلى البيانات بسهولة في أي مكان في العالم.

مارغريت نيش، رئيسة شبكة آيس العالمية قالت: ’’تم تصميم شبكتنا لربط المستثمرين بالأسواق المالية حول العالم وتزويدهم بالفرص الاستثمارية المناسبة، ويعد عملنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية خير مثال على التزامنا بهدفنا هذا.‘‘

وأضافت: ’’توفر شبكة آيس العالمية مجموعة من الحلول لتوصيل البيانات ذات زمن الوصول المنخفض التي تربط الشركات في جميع أنحاء العالم وهي جزء من عملنا في مجال توفير بيانات وتحليلات السوق حول الأصول الاستثمارية المختلفة، بالإضافة إلى ما نوفره من حلول رقمية وخدمات الاستضافة والاتصال التي توفر قدرًا أكبر من الشفافية في السوق وتساعد عملاءنا على إدارة المخاطر في الأسواق التي تشهد تقدمًا.‘‘

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخرًا نشاطًا كبيرًا ومشاركة متزايدة من المستثمرين العالميين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية والإدراجات وإطلاق المنتجات الجديدة. وخلال عام 2023، أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية 13 ورقة مالية جديدة، لتشمل ثلاثة اكتتابات عامة أولية استقطبت طلبًا عالميًا كبيرًا نتج عنه تدفق استثمارات تخطت 5.4 مليار دولار. وقد ساهمت هذه الإدراجات الأخيرة لشركة أدنوك للغاز (بقيمة 2.5 مليار دولار)، وشركة "بريسايت إيه آي (بقيمة 500 مليون دولار)، وأدنوك للإمداد والخدمات (بقيمة 769 مليون دولار)، في تعزيز مكانة سوق أبوظبي المالية الرائدة في قيادة نشاط سوق الإدراجات الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023.

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نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.