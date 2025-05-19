دبي، الإمارات العربية المتحدة –أعلنت سوفوس، الشركة الرائدة عالميًا في ابتكار حلول الأمن السيبراني للتصدي للهجمات الرقمية، عن خططها لإطلاق مركز جديد للبيانات في دولة الإمارات قبل نهاية العام الحالي، في خطوة ضمن استراتيجية توسع الشركة بالمنطقة، وتؤكد التزامها بدعم رؤية دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز رقمي عالمي، فضلًا عن تمكين المؤسسات المحلية من الاستفادة من تحسين الأداء محسن وسيادة البيانات، والامتثال الرفيع للأنظمة والقوانين.

تتم استضافة مركز البيانات في بنية "أمازون ويب سيرفيسز بدولة الإمارات، ليدعم حلول سوفوس السحابية المتقدمة ويحقق أداءً أفضل ويعزز الامتثال التنظيمي وسيادة البيانات التامة للمؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة.

وفي هذا السياق قال جيرارد أليسون، نائب الرئيس الأول للمبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى سوفوس: "يمثل إطلاق مركز البيانات الجديد تجسيدًا لمهمتنا في حماية المؤسسات من مختلف الأحجام ضد الهجمات السيبرانية الحتمية، من خلال خبرة لا تضاهى ودفاعات متميزة قابلة للتكيف. ومن خلال توفير البنية التحتية المحلية داخل دولة الإمارات، فإننا نتخذ خطوة جديدة نحو تحقيق رؤيتنا الرامية لتمكين كافة المؤسسات من تحقيق نتائج متقدمة في مجال الأمن السيبراني. كما إن هذا التوسع يعزز استراتيجيتنا الرامية إلى إتاحة الحلول للجميع، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتمكين شركائنا من توسعة أعمالهم بشكل آمن."

أهم المزايا المتحققة للعملاء المحليين:

تعزيز سيادة البيانات: حيث تضمن الاستضافة المحلية الالتزام بالتشريعات الوطنية والقطاعية – وهو أمر بالغ الأهمية لقطاعات حيوية مثل الحكومة والرعاية الصحية والتمويل.

تحسين الأداء: عبر تقليل الزمن اللازم للاستجابة وتحسين سرعة الخدمات السحابية، بما في ذلك منصة سوفوس سنترال.

جاهزية العمل في القطاعين العام والخاص: إذ إن المركز مصمم لتلبية المتطلبات الصارمة للبيئات الحساسة من حيث الأمن والمرونة التشغيلية.

تمكين الشركاء في المنطقة

يتيح مركز البيانات الجديد لشركاء سوفوس في المنطقة إمكانية تقديم خدمات استضافة البيانات محليًا لعملائهم، مما يساعدهم على الامتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية وتحسين جودة الخدمات. كما يعكس هذا التوسع التزام سوفوس المستمر بتمكين شركائها من خلال الأداء الرفيع والابتكار وتوفير الأدوات التي يحتاجون إليها للنجاح في ظل التطور المستمر في مشهد التهديدات.

سوفوس في الشرق الأوسط: إرث راسخ

أكثر من 15 عامًا من الحضور المحلي :تحظى الشركة بثقة قبل آلاف المؤسسات في المنطقة، تتضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الوطنية.

فريق إقليمي متخصص يدعمه خبراء الأمن السيبراني ومركز استقصاء التهديدات Sophos X-Ops الذي يعمل على مدار الساعة.

ابتكار قائم على البنية السحابة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي: حماية متقدمة تعتمد على البنية التحتية المحلية لتلبي متطلبات التحول الرقمي المتسارعة .

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