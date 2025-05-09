الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت سوإيست عن الإطلاق الرسمي لفرعها في المملكة العربية السعودية. وفي اليوم نفسه، تم افتتاح مركز سوإيست لقطع الغيار في السعودية رسمياً، إضافةً إلى توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ستارلينكس لتشغيل المركز.يمثل هذا الإنجاز خطوة مفصلية في مسيرة توسع العلامة التجارية عبر منطقة الشرق الأوسط، ويعزز استراتيجيتها للتوطين من خلال تقديم خدمات عملاء محسّنة، وتسريع العمليات اللوجستية، وترسيخ حضورها في السوق السعودي.

توسع استراتيجي: المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي

تُعد المملكة العربية السعودية، باعتبارها أكبر سوق للسيارات في المنطقة، عنصراً محورياً لتوسع سوإيست في الشرق الأوسط. ومن خلال تأسيس مراكز محلية، تهدف الشركة إلى تطوير طرازات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء السعوديين، وضمان موثوقيتها في ظروف القيادة المحلية.

وقال السيد تشانغ يوانوي، المدير العام لشركة سوإيست موتور السعودية:

"تحتل المملكة العربية السعودية موقعاً محورياً في رؤيتنا طويلة المدى. ومن خلال تأسيس فرعنا المحلي، أصبح بإمكاننا العمل عن قرب مع شركائنا في السوق السعودي لضمان توافق طرازاتنا وخدماتنا مع احتياجات عملائنا."

مركز قطع غيار بمساحة 10,000 متر مربع: معيار جديد للخدمة

لتحسين خدمات ما بعد البيع، استثمرت سوإيست في إنشاء أكبر مركز لقطع غيار السيارات في الشرق الأوسط، والذي يقع في مدينة جدة. ويمتد المركز على مساحة 10,000 متر مربع، مما يضمن توفير قطع الغيار بنسبة 100% وتقليل أوقات الانتظار بشكل كبير لعملاء السعودية. وقد تم تجهيز المركز بنظام ذكي لإدارة المخزون، مما يتيح تسليم القطع خلال 24 ساعة، مع ضمان معالجة جميع الحالات الطارئة خلال 48 ساعة في مختلف أنحاء المملكة. وأضاف السيد تشانغ: "نحن نلغي التأخيرات ونضع معياراً جديداً لخدمات ما بعد البيع في المنطقة."

التكامل الرقمي الموجه نحو المستخدم

سيعمل فرع سوإيست في السعودية عبر فريق خدمة محلي مدرّب بالكامل، لضمان تقديم خدمات صيانة سريعة واستجابة شفافة لدعم العملاء. كما تقوم سوإيست بدمج أدوات رقمية متطورة لتحسين تجربة العملاء وزيادة مستوى الراحة والسهولة في جميع مراحل الخدمة.

مستقبل التنقل في المملكة العربية السعودية

من خلال فرعها الجديد ومركز قطع الغيار المتطور، تعزز سوإيست التزامها بالجودة والكفاءة ورضا العملاء. وتهدف استثمارات العلامة التجارية المستمرة في مجالات التوطين والخدمات اللوجستية والابتكار في خدمات ما بعد البيع إلى ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز العلامات الرائدة في سوق السيارات السعودي.

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