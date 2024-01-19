الرياض: أعلنت شركة رأس المال القَيِّم المالية (VCFC)، وهي شركة وساطة مرخصة من هيئة السوق المالية (بموجب ترخيص رقم 22251-25)؛ عن الإطلاق الرسمي لتطبيق التداول عبر الإنترنت 'سهم'، المُصمَّم والمُطوَّر خصيصًا للمستثمرين في المملكة العربية السعودية. إن تطبيق'سهم' هو الأول من نوعه في المملكة، حيث يوفر لمستخدميه فرصة التداول في كل من الأسواق السعودية والأمريكية من خلال تطبيق واحد، كما يوفر قائمة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق الأمريكية، إلى جانب مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية والتي تناسب موضوعاتها الطابع العربي.

يتميز تطبيق "سهم" بإمكانية الفتح السريع للحساب، كما يتيح التنقل الفوري بين حسابات الأسهم السعودية والأمريكية بضغطة زر واحدة، سواء كان ذلك عند التداول أو تحويل العملات. ولتلبية متطلبات المتداولين المحترفين، يوفر التطبيق لمستخدميه إمكانية وضع أوامر تداول مشروطة، وهي أداة اصطناعية قوية لم تتوفر من قبل سوى على منصات التداول الاحترافية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي كان قد انعقد في الرياض وقت إطلاق التطبيق، صرَّحت "هديل بديري"، المدير العام لشركة رأس المال القَيِّم المالية (VCFC) بقولها: " لطالما اعتمد مبدأ منتجنا منذ البداية على تصميم منصة تداول شاملة وسهلة الاستخدام، مصممة خصيصًا للمستثمرين المحليين. والآن، أصبح "سهم" تجسيدًا رائعًا لدمج كل ما يحتاجه المستثمر في تطبيق واحد."

تنعكس شمولية تطبيق "سهم" فيما يقدمه من مزايا شاملة ومتكاملة، بما في ذلك أسعار السوق، وبيانات الشركات، والأخبار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والمواد التعليمية للمستثمرين، وأدوات التحليل. وهذا التكامل هو ما يميز التطبيق عن منصات التداول الأخرى، والتي غالبًا ما تتطلب من المستخدمين التنقل بين عدة تطبيقات عند اتخاذ قرارات استثمارية.

ووفقًا لشركة رأس المال القَيِّم المالية (VCFC)، فإن تطبيق "سهم" يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، ويتميز بواجهة أنيقة وسهلة الاستخدام، مدمجة مع مجموعة من الخصائص، مثل مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يُبرِز مدى الالتزام باحتياجات السوق المحلي. علاوة على ذلك، تصل وظائف التطبيق المتعلقة بمعلومات السوق إلى مستويات أكثر عمقًا مثل توفير ملفات تعريف تفصيلية للشركات المُدرجَة، وتقويم الأحداث المالية، وتحليل ديناميكية الرسم البياني، والإحصائيات الرئيسية للسوق.

وقد صرَّح جيس تشيونج، الشريك المُؤسِس والرئيس التنفيذي لمجموعة رأس المال القيم المحدودة (VCGL)، الشركة الأم لشركة رأس المال القَيِّم المالية (VCFC)، بقوله: "إن تطبيق سهم يمثل تطبيقًا قويًا وسهل الاستخدام حقًا. وهدفنا هو تزويد المستخدمين السعوديين بتجربة استثمارية سلسة ومصممة خصيصًا لهم، مما يجعل من الاستثمار عملية في غاية البساطة". وأضاف: "نأمل أن يمهد إطلاق تطبيق سهم الطريق أمامنا لنصبح شركة الوساطة الأفضل عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، مع التزامنا بتمكين المستثمرين السعوديين من دخول سهل وسريع ومتكامل عالميًا للسوق المالي".

يتم استثمار شركة رأس المال القَيِّم المالية (VCFC)، المسجلة في الرياض، بشكل إستراتيجي من قبل شركة "مجموعة رأس المال القيم المحدودة"Valuable Capital Group Ltd (VCGL)، وشركة eWTP Arabia Capital. وتمتلك شركة VCGL - وهي مجموعة مالية عالمية رائدة - كيانات مرخصة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، كما أنها تحظى باعتراف عالمي من ملايين المستخدمين.

وفي أكتوبر 2023، حصلت شركة رأس المال القَيِّم المالية (VCFC) على تراخيص من هيئة السوق المالية (CMA) لممارسة العمل في أنشطة التعامل، والحفظ، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها أول شركة وساطة دولية عبر الإنترنت تقدم خدمات الوساطة عبر الإنترنت في المملكة. كما أن الشركة عضوًا مسجلاً في البورصة السعودية، تداول، بالإضافة إلى شركاتها التابعة، المتمثلة في شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة).

وقد أكدت شركة رأس المال القَيِّم المالية (VCFC) خلال هذه المناسبة أيضًا على أنها تتقدم حاليًا بطلب سعيًا للحصول على تراخيص أعمال "الترتيب" و"الإدارة" من هيئة السوق المالية لتوسيع خدماتها المالية الشاملة على كافة الأصعدة.

تطبيق "سهم" متاح للتحميل الآن على متجر تطبيقات آب ستور (iOS) ومتجر جوجل بلاي (Google Play)، ومتجر تطبيقات هواوي (.Huawei AppGallery). وللمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.alsahm.com

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