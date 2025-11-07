القاهرة– أعلنت مجموعة سنمار، وهي مجموعة صناعية متنوعة الأنشطة في مجالات الكيماويات والشحن والهندسة والمسابك، عن توقيع اتفاقيتي بيع منتجات مع "تعزيز" (TA’ZIZ)، وهي منظومة عالمية للكيماويات والوقود الانتقالي في الإمارات العربية المتحدة، لتوريد مواد خام بتروكيماوية أساسية.

تم توقيع الاتفاقيتين خلال فعاليات معرض ومؤتمر (أديبك)، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، و نافديب سوري، رئيس مجلس إدارة شركة "تي سي آي سنمار" للكيماويات، وسفير جمهورية الهند السابق لدى دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وعضو مجلس إدارة مجموعة "سنمار".

وبموجب شروط هذه الاتفاقيات طويلة الأمد، ستقوم "تعزيز" بتوريد أكثر من 350 ألف طن سنوياً من المواد البتروكيماوية إلى مجموعة سنمار.

وسيتم إنتاج هذه المواد في موقع "تعزيز" بمدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وهي مواد خام أساسية في إنتاج مادة كلوريد البولي فينيل (PVC)، وهي مادة قابلة للتشكيل بالحرارة متعددة الاستخدامات تُستعمل على نطاق واسع في التطبيقات الصناعية والاستهلاكية. وستدعم هذه المواد إنتاج مجموعة سنمار من الـ PVC في بورسعيد (مصر) وكودالور (الهند).

وصرح فيجاي سانكار، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سنمار" قائلًا:"يسعدنا أن نبدأ شراكتنا الاستراتيجية مع "تعزيز". فهذه الاتفاقيات طويلة الأمد تعكس التزامنا المشترك بالتميز التشغيلي والاستدامة وتحقيق القيمة طويلة الأمد."

ومن جانبه قال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة "تعزيز": "تؤكد هذه الاتفاقيات التزام ’تعزيز‘ بأن تكون مورّداً موثوقاً للمنتجات البتروكيماوية عالية الجودة للأسواق العالمية. ويسعدنا التعاون مع مجموعة سنمار لدعم طموحاتها في النمو في كلٍّ من مصر والهند، في الوقت الذي نعمل فيه على تمكين التنمية الصناعية وتعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. كما تبني هذه الاتفاقيات على العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الإمارات والهند، وتوفر المزيد من فرص التعاون وإضافة القيمة بين الطرفين على المدى الطويل."

نبذة عن مجموعة سنمار

تُعد مجموعة سنمار مجموعة صناعية متنوعة الأنشطة تعمل في مجالات الكيماويات والشحن والهندسة والمسابك. تمتد خبرة المجموعة لأكثر من ستة عقود، ويغطي حضورها العالمي كلًّا من الهند، ومصر، وسنغافورة، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية. وتُعرف المجموعة بارتكازها على أسس أخلاقية قوية وتركيزها على تحقيق النمو من خلال الشراكات.

نبذة عن "تعزيز" (TA’ZIZ)

تُعد تعزيز ركيزة أساسية لتحقيق طموحات دولة الإمارات في التنمية الصناعية وتنويع الاقتصاد. تأسست في عام 2020 كمشروع مشترك بين أدنوك والقابضة (ADQ)، وتُعد منظومة متكاملة للتصنيع والخدمات الصناعية واللوجستية والمرافق، تعمل على دعم وتمكين إنتاج وقود التحول ومنتجات جديدة ضمن سلسلة القيمة في قطاع الكيماويات.

