دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سنكري بفخر عن بدء أعمال البناء في مشروعها الرائد "ريجنت ريزيدنسز دبي – سنكري بليس"، الذي يقع في منطقة مراسي مارينا الخليج التجاري المرموقة. ويمثل هذا المشروع محطة فارقة في مسيرة سنكري والعلامة الفندقية ريجنت التابعة لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG، كونه أول مشروع سكني مستقل يحمل علامة "ريجنت" في العالم.

وقد مهدت أعمال التمكين، التي أنجزتها شركة داتش فاونديشنز بنجاح، الطريق لتعيين شركة البسطي ومكتاه ذ.م.م كمقاول رئيسي للمشروع، بعقد تبلغ قيمته نحو مليار درهم إماراتي، لتتولى أعمال البناء الكاملة للمشروع خلال مدة تنفيذ تمتد إلى 34 شهرًا.

وقال مارك فينكس، الرئيس التنفيذي لشركة سنكري:"يمثل وضع حجر الأساس لمشروع ’ريجنت ريزيدنسز دبي – سنكري بليس‘ لحظة محورية في مسيرتنا ورؤية جديدة لمستقبل الرفاهية السكنية في دبي. هذا المشروع يجسد التزام سنكري بالتميز والتصميم الخالد، وبالتعاون مع شركائنا العالميين مثل البسطي ومكتاه وفوستر + بارتنرز، نعمل على إنشاء وجهة سكنية أيقونية تعكس فلسفة ريجنت في الرفاهية الهادئة والرقي العصري."

وتستند فلسفة سنكري إلى إرث عريق من الحرفية والرؤية الطموحة، إذ تهدف الشركة إلى بناء معالم تدوم عبر الزمن وتعبر عن الجودة والأصالة والغاية. ويُعد مشروع "ريجنت ريزيدنسز دبي – سنكري بليس" تجسيدًا لهذا النهج، إذ يجمع بين التميز المعماري الحديث والاحترام العميق للقيم التي تقوم عليها العلامة.

من جانبه، قال توشار باثاك، رئيس مجلس إدارة البسطي ومكتاه:

"نحن فخورون بشراكتنا مع سنكري في هذا المشروع الاستثنائي. ’ ريجنت ريزيدنسز دبي – سنكري بليس‘سيعكس خبراتنا الممتدة لعقود في تنفيذ أبرز المعالم في دولة الإمارات. فريقنا ملتزم بتحقيق رؤية سنكري لهذا المشروع الرائد وفق أعلى معايير الجودة والدقة والحرفية."

معلومات المشروع:

يقع المشروع على الواجهة البحرية في مراسي مارينا الخليج التجاري، حيث تم تصميم "سنكري بليس" ليكون واحة حصرية من الفخامة والهدوء. ويتولى تصميمه مكتب "فوستر + بارتنرز" المعماري العالمي، وسيضم 63 شقة فاخرة تمتد على طابق كامل، يحتوي كل منها على مسبح خاص ومساحات خارجية رحبة، إلى جانب 10 منازل عائمة تعيد تعريف أسلوب الحياة على الواجهة البحرية في دبي.

وسيحظى السكان بتجربة سكنية فريدة تشمل مجموعة واسعة من المرافق الفاخرة مثل مركز لياقة بدنية متطور، وصالة سينما خاصة، ومحاكي للجولف، وصالة أعمال، ومنتجع صحي، وصالة مخصصة للمقيمين، ومرافق طعام وترفيه راقية مثل غرفة طعام خاصة، وصالة سيجار. كما يضم المشروع ملاعب تنس وبادل، مما يوفر أسلوب حياة يجمع بين النشاط والرقي.

