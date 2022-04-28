دبي, الإمارات العربية المتحدة: عززت "سنشري فاينانشال"، إحدى الشركات الرائدة في استثمارات الأسواق المالية العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ريادتها في السوق على مدى ثلاثة عقود من خلال الحصول على رخصة الفئة 1 الجديدة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

لدى الشركة تاريخ طويل من التعامل مع المستثمرين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة على مر السنين وكانت واحدة من المؤسسات القليلة التي تقدم الخدمات المالية للمرخصين في دولة الإمارات العربية المتحدة على نحو منتظم.

وقد أعطى هذه المعرفة بالسوق المحلية سنشري فهما عميقا لقاعدة المستثمرين الإماراتيين. وقد كانت الشركة رائدة في هذا المجال بالتعاون مع الهيئات التنظيمية المحلية والهيئات الحكومية لتطوير دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للاستثمار العالمي من خلال مشاركة ما تعلمته في أسواق رأس المال المتطورة باستمرار.

في مايو 2021, أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع "كتاب قواعد" جديد وموحد، والذي أحدث تغييرات كبيرة في نظام تداول الأوراق المالية والسمسرة في الإمارات العربية المتحدة، ووضعت المبادئ التوجيهية الجديدة متطلبات الحصول على الترخيص للشركات المرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتماشيًا مع التغييرات المذكورة أعلاه، أصبحت الآن شركة سنشري فاينانشال مرخصة من الفئة الأولى من السلطات الإماراتية في الأنشطة التالية:

وسيط للتداول في الأسواق العالمية.

وسيط للتداول في المشتقات والعملات في الأسواق خارج البورصة.

وتعليقاً حول هذا الانجاز الكبير للشركة، قال السيد بال كريشين، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة سنشري فاينانشال: "نفتخر بتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع لأنشطتنا ونهنئ الهيئة لإحداث تلك التغيرات الإيجابية في هيكلة التراخيص في الأسواق المالية للإمارات العربية المتحدة. حيث تتماشى تلك التغيرات مع أفضل الممارسات العالمية في القطاع، والتي ستساعد الشركات مثلنا التي تلتزم بتقديم خدمات ذات جودة عالية مع الحفاظ على مبادئ الشفافية والحماية من منظمي أنشطة الأعمال."

كانت الشركة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها قوة رائدة في مجال الخدمات الاستثمارية والتي تمكن المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة بأكملها من تقديم حلول تداول متطورة عبر الإنترنت مع نهج أعمال يركز على العملاء. قوانين التراخيص المحدثة تفتح فرصا جديدة للمستثمرين للتداول بثقة بسبب الحماية الأفضل من قبل المنظمين.

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حول سنشري فاينانشال:

سنشري فاينانشال للاستثمارات المالية ذ.م.م. هي شركة حائزة على جوائز للخدمات المالية مملوكة للقطاع الخاص ومقرها في دبي وتتخصص في الاستثمار والتداول في عقود الفروقات والفوركس والمؤشرات والأسهم والسلع والخزائن وصناديق الاستثمار المتداولة. تشمل محفظة خدمات الشركة الاستشارات الاستثمارية والبحوث والتحليل وخدمات الترويج المالي عبر الفوركس وعقود الفروقات.