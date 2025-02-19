نمو استراتيجي من خلال الشراكة مع أمرك: الاستفادة من البنية التحتية والخبرات العالمية لشركة "أمرك " الأمر الذي يتيح تسريع عملية التوسع التشغيلي، مما يُعزز من جودة الخدمات مع التميز في الأداء .

الأمر الذي يتيح تسريع عملية التوسع التشغيلي، مما يُعزز من جودة الخدمات مع التميز في الأداء تعزيز القوى العاملة والقدرة الإنتاجية: المنشأة الجديدة ستدعم أكثر من 50 عملية صيانة للمحركات سنوياً، وتضيف مساحة 4,900 متر مربع إلى نطاق عمليات سند، ورفع إجمالي قدرتها الإنتاجية من 250 إلى 300 محرك سنويا،ً معززا مكانة سند كأكبر مزود لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "سند"، الشركة العالمية الرائدة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة)، عن توسع كبير في عمليات الصيانة والإصلاح والعَمرة من خلال تعاون استراتيجي مع شركة "أمرك" مزود خدمات وحلول الصيانة والإصلاح والعَمرة العسكرية المتقدمة في المنطقة.

وتم الإعلان عن هذا التعاون خلال فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) 2025، أبرز معارض الدفاع والطيران في العالم، وتم توقيعها بحضور سعادة نادر أحمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران أبوظبي، ومنصور جناحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند. ووقع الاتفاقية كل من جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمرك"، وبهاء سلامة، المدير العام للطيران وصيانة محركات الطائرات في سند.

ستشهد هذه الاتفاقية استخدام سند لإحدى منشآت "أمرك" المتطورة والممتدة على مساحة 4,900 متر مربع في مدينة العين، مما يعزز من قدراتها الاستيعابية و يوطد جهود التعاون بين الشركات الرائدة في قطاع الطيران في أبوظبي.

توسيع نطاق خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لتلبية الطلب العالمي المتزايد

يُمثّل هذا التوسع إطلاق منشأة رابعة لـ"سند"، الأمر الذي سيسهم في رفع نطاق عملياتها التشغيلية ويسرّع من قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على خدمات صيانة المحركات. ستدعم المنشأة الجديدة تنفيذ 50 عملية صيانة إضافية سنوياً، الأمر الذي من شأنه أن يوسّع الطاقة الإنتاجية للشركة من 250 إلى 300 محرك في السنة. وتستحدث هذه الخطوة عدد من الفرص الوظيفية الجديدة، مما يُعزز التزام إمارة أبوظبي بتطوير القوى العاملة في قطاع الطيران.

شراكة استراتيجية للنمو والابتكار

تُقدم شراكة "سند" مع "أمرك" حلاً متكاملاً وسريع التنفيذ مما يوفر وصولاً سلساً إلى بنية تحتية عالمية المستوى وقاعدة من الخبرات المتخصصة. ويُمكّن هذا "سند" من التوسع في عملياتها بشكل سريع، وتعزيز جودة الخدمات، وتحسين القدرة التشغيلية في مقرها الرئيسي في أبوظبي لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة المحركات.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "سند": "يُمثل هذا التعاون مع شركة أمرك علامة فارقة في استراتيجية توسّع مجموعة سند، كما يؤكد على النفوذ المتنامي لإمارة أبوظبي كمركز عالمي لقطاع الطيران. من خلال الاستفادة من منشآت وخبرات أمرك المتطورة، نحن نسرع عملية ​​نمونا، ونعزز قدراتنا، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل حلول الصيانة والإصلاح والعَمرة. ويؤكد هذا التعاون على التزامنا بالتوسع محلياً وقدرتنا على دعم العملاء الدوليين، وريادة الابتكار والتميز في قطاع الطيران."

من جانبه، قال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمرك": "تؤكد شراكتنا مع ’سند‘ على مكانة أمرك كمُزوّد رائد وموثوق لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة في قطاع الطيران وقدراتنا على دعم الاحتياجات المتنامية في هذا القطاع. من خلال العمل معًا، نحن نُنشئ منظومة صيانة وإصلاح وعَمرة ديناميكية تدمج خبراتنا المشتركة، ما يعزز الكفاءة والموثوقية والابتكار في صيانة المحركات. لا يعزز هذا التعاون قدراتنا فحسب، بل أيضاً مكانة إمارة أبوظبي كرائد عالمي في مجال الطيران."

تعزيز قدرات الصيانة والإصلاح والعَمرة وكفاءة القطاع

وكجزء من الاتفاقية، ستوفر "أمرك" خدمات التنظيف والفحص غير المدمر والتفتيش، مما يسمح لمجموعة "سند" بتوفير ما لا يقل عن 7,000 ساعة عمل سنويًا، ويعزز من سرعة تقديم الخدمات التشغيلية وتبسيط سير العمل في عمليات الصيانة. وتنضوي الشراكة أيضاً على خدمات إصلاح المحركات، ما يضمن حلولاً فعالة وخدمات صيانة عالية الجودة تتوافق مع أعلى معايير الصناعة.

مع إضافة منشأة العين، تواصل مجموعة سند توسيع نطاق عملياتها، وتعزيز انتشارها العالمي، وترسيخ مكانتها كأكبر مزود مستقل لخدمات صيانة وإصلاح وعَمرة المحركات في المنطقة. كما تُسهم هذه الخطوة في تعزيز رؤية أبوظبي طويلة المدى الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتميز في مجال الطيران.

التزام بمستقبل الطيران

من خلال الجمع بين ريادة "سند" في القطاع والبنية التحتية عالمية المستوى لشركة أمرك، تُرسي هذه الشراكة معياراً جديداً للنمو التعاوني في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة. تظل الشركتان ملتزمتان بتطوير منظومة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم سلسلة التوريد العالمية للطيران، ودفع عجلة الابتكار في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة.

حول سند

تعتبر مجموعة سند (سند) شركة رائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، وهي مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار. تتمتع الشركة بخبرات تتجاوز الـ37 عامًا في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة المتكاملة بمستوى عالمي، وتوفير حلول التمويل للعملاء والشركاء في قطاع الطيران.

يرجى زيارة موقعنا www.sanad.ae ومتابعتنا على إنستغرام وفيسبوك ولينكدإن عبر @TheSanadGroup

حول شركة أمرك

تأسست شركة أمرك في عام 2010 حيث يقع مقرها الرئيس في مدينة العين بإمارة أبوظبي، وتعد أمرك مزودًا رائدًا لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطيران العسكري. كما أنها المركز الوحيد المعتمد من شركة لوكهيد مارتن لخدمة طائرات C-130 في المنطقة، بالإضافة إلى كونها مركزًا معتمدًا من شركة سيكورسكي لصيانة مراوح طائرات UH-60 بلاك هوك، وتقدم أمرك خدمات استثنائية تشمل صيانة هياكل ومكونات طائرات بلاك هوك.

تلعب أمرك دوراً محورياً في وضع معايير الابتكار المتخصصة بحلول الصيانة في قطاع الطيران وفق أعلى المستويات العالمية، بالنظر إلى مرافقها وإمكاناتها التي تضم أحد أكبر حظائر الصيانة في المنطقة، بما في ذلك حظيرة طلاء الطائرات الكبيرة التي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ammroc.ae

-انتهى-

#بياناتشركات