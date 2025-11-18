تضع هذه الاستراتيجية ذراع "سند" الجديد لإدارة الأصول في موقع عالمي متميز كمنصة متكاملة لحلول التمويل

تشكل الوحدة الجديدة لإدارة الأصول في "سند" لبنةً أساسيةً في منظومة الخدمات المتكاملة والبنية التحتية القوية لقطاع الطيران في دولة الإمارات، إلى جانب مساهمتها في ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة كمركز عالمي للابتكار والتميز الصناعي في مجال الطيران.

صفقات استحواذ على محركات ترنت 700 و V2500 تعتبر الخطوة الأولى في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

في ظل عجز سلاسل التوريد العالمية والنمو المتزايد لقطاع الطيران العالمي، ُتعتبر هذه الخطوة استجابةً للطلب العالمي المتنامي على قطع الغيار والمتوقع أن تصل زيادته السنوية مابين 4 و 6 % خلال العقد القادم.

دبي، 17 نوفمبر 2025: أعلنت مجموعة "سند"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة)، اليوم خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة لإدارة الأصول. ويعتبر هذا الإعلان خطوة محوريةً في مسيرة نمو الشركة وتحوُّلها إلى منصة متكاملة لحلول تشغيل محركات الطائرات.

وستضع هذه الاستراتيجية وحدة إدارة الأصول في "سند"، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، في موقع عالمي متميز كمنصة متكاملة لحلول التمويل. وتسعى "سند" من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون في منظومة الطيران العالمي بما يقوّي الشراكات بين مزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة وشركات الطيران العالمية، ومزودي قطع الغيار، ومؤجري الطائرات.

تعزيز قاعدة الأصول وتوسيع شبكة العملاء

في ظل وجود نحو 1,600 محرك من طراز ترنت 700 وأكثر من 5,000 محرك من طراز V2500 قيد التشغيل حالياً، يتزايد الطلب العالمي على قطع الغيار الموثوقة والتي تدعم تشغيل المحركات، خصوصاً في ظل سعي شركات الطيران إلى تحسين كفاءة تكاليف الصيانة ومدة إنجازها. وفي ظل النمو الذي يشهده قطاع الطيران وعجز سلاسل التوريد العالمي، من المتوقع زيادة الطلب على قطع الغيار القابلة للخدمة بنسبة 4 إلى 6 % خلال العقد القادم، مما يقود التوجه الاستراتيجي لشركة "سند" نحو الاستثمار في حلول المكونات وقطع الغيار ودعم تشغيل المحركات.

وبالنظر إلى هذه التطورات، سرَّعت "سند" تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال سلسلة من صفقات الاستحواذ على محركات ترنت 700 و V2500 بهدف تعزيز قدراتها في الصيانة والإصلاح والعَمرة، وكذلك لدعم توفر قطع الغيار لقاعدة عملائها عبر العالم.

وفي هذا الإطار "، استحوذت "سند" على خمس محركات من طراز "ترنت 700" تشمل أربعة من شركة الاتحاد للطيران، بالإضافة إلى محرك آخر من شركة "رولز رويس أند بارتنرز فاينانس" لتعزيز محفظتها من هذا الطراز من المحركات مما يساهم في ترسيخ مكانتها كشريك مفضَّل لشركات الطيران العالمية ضمن هذه الفئة من الأصول.

أما على صعيد محركات V2500، فقد استحوذت "سند" على محركين من طراز V2500 من شركة "فورتريس للنقل والبنية التحتية" (FTAI)، ومجموعة ماجلان للطيران. وستدعم هذه الخطوة قدرة "سند" على تلبية طلب عملائها المتنامي على مكونات هذا الطراز من المحركات، وتعزيز توفر قطع الغيار القابلة للخدمة.

وبهذه الصفقات، تبصم "سند" على الخطوة الأولى في استراتيجيتها الجديدة لإدارة الأصول التي ستُسهم في توفر القطع والمكونات الحيوية، إضافة إلى توفير مرونة أكثر في قدرتها على تقديم خدماتها لعملائها عبر العالم مما يضع "سند" في موقع متميز كشريك موثوق لشركات الطيران، والمؤجرين، ومصنعي المعدات الأصلية عبر العالم.

تعزيز مرونة سلسلة التوريد العالمية

بهذه المناسبة، قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "سند": "تعزز استراتيجيتنا الجديدة في إدارة الأصول قدرات ’سند‘ كشريك عالمي متكامل يُمكّن قطاع الصيانة والإصلاح والعَمرة لدينا، وقطاع الطيران بشكل عام، من العمل بمرونة وكفاءة أكثر والاستمرار في تقديم خدمات أسرع لعملائنا حول العالم. وسيسهم توسيع محفظة أصولنا وتعميق التعاون مع شركات الطيران والمؤجرين وشركات قطع الغيار، في تعزيز توفر القطع الحيوية وحلول تشغيل محركات الطائرات بما يمكنها من استمرار عملياتها بسلاسة.

تعزيز القيمة ودعم النمو

يشكل إطلاق استراتيجية "سند" الجديدة أهمية بالغة للمجموعة، حيث يرسخ دور ذراعها في إدارة الأصول ركيزةً لنموها ومكملاً لقدراتها الفنية المتقدمة في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة، ودافعاً لحضورها وتأثيرها العالميين. وهذه العناصر مجتمعةً، تمنح "سند" مكانة متميزة كشريك موثوق لشركات الطيران العالمية في مجال إدارة ودعم تشغيل المحركات، إلى جانب تقديم حلول الصيانة والإصلاح والعمرة بموثوقية، وسرعة، وبتكاليف أقل لشركات الطيران، مما يدعم استمرار عملياتها.

ومن خلال دمج التميّز الهندسي والابتكار المالي، تجسد "سند" دورها كواحدة من أكثر المنصّات تكاملاً في قطاع الطيران بالمنطقة، والتي تقدم حلولاً ذكية، وسريعة، وأكثر استدامة، مساهِمةً بذلك في ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في الابتكار والتميز الصناعي في قطاع الطيران العالمي.

-انتهى-

#بياناتشركات