تستهلّ الشركة دخولها إلى السوق الإماراتية بمشروع ريادي تبلغ قيمته 5 مليارات درهم، بالإضافة إلى محفظة من المشاريع الفائقة الفخامة تتجاوز قيمتها 15 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "سنتك ريالتي المحدودة"، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الفاخر وأكثرها تميّزًا في الهند، والمدرجة في بورصتَي مومباي (BSE) وناشونال ستوك إكستشينج (NSE)، عن دخولها الرسمي إلى السوق الإماراتية عبر إطلاق ذراعها العالمية الجديدة "سنتك إنترناشونال"، والتي تتخذ من دبي مقرًا رئيسيًا لها.

وفي خطوة تُجسّد تحوّلًا نوعيًا في مفهوم الطرح العقاري الفاخر في المنطقة، كشفت المجموعة عن الموقع الفريد لأول مشروعاتها في "داون تاون دبي"؛ وهو أحد أكثر المواقع المرتقبة في هذه الوجهة الشهيرة، بما يمهّد لبداية عصر جديد من الفخامة المعمارية القائمة على اختيار المواقع المميزة وروعة التصميم.

ستتولّى "سنتك إنترناشونال" قيادة استراتيجية التوسّع العالمي للمجموعة، مستندةً إلى خبرة تمتد لأكثر من عقدين في الابتكار المعماري الرائد، وإدارة مالية رصينة خالية من الديون، إلى جانب محفظة مشاريع تزيد مساحتها على خمسين مليون قدم مربعة في مومباي، إحدى أكثر المدن الحضرية تنافسيةً في آسيا. أما المشروع الرائد في "داون تاون دبي"، والذي تُقدّر قيمته الإجمالية بحوالي 5 مليارات درهم، فسوف يُقدّم لغة تصميم عصرية تنبض بالحِرَفية العالية، والابتكار المعماري، ورؤية استثنائية في تجسيد معايير السكن الفائق الفخامة.

وخلال فعالية حصرية تخلّلها عرض مبهر بمشاركة ألف طائرة مُسيّرة، كشفت "سنتك إنترناشونال" عن الموقع الفريد لمشروعها في "داون تاون دبي"، والذي لا يبعد سوى خطوات عن برج خليفة ودبي مول. وبخلاف العُرف السائد في السوق، حيث يتم الكشف عن المشاريع بطريقة تقليدية، اختارت الشركة أن تُزيح الستار أولًا عن الموقع نفسه، وذلك لاستعراض فرادته. ويعكس هذا التوجّه قناعة "سنتك إنترناشونال" الراسخة بأن المواقع الاستثنائية تستحق أن تُكتشف بذاتها، قبل أن تُضاف إليها بصمات التصميم. ويُشكّل هذا الإعلان لحظة فارقة في مسيرة "سنتك"، التي تنطلق من مومباي نحو العالمية، عبر مدينة تُعد اليوم من أبرز الحواضر التي ترسم مستقبل الفخامة على مستوى العالم.

قال السيد كمال كيتان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سنتك ريالتي": "من بين كبرى العواصم العالمية للفخامة، مثل نيويورك ولندن وميامي وسنغافورة، كانت دبي خيارنا الأول دون تردد لباكورة انطلاقتنا الدولية. فقلّة من المدن أظهرت هذا النمو المتصاعد والثابت في القطاع العقاري الفاخر. لقد تحوّلت دبي إلى السوق الأكثر جاهزيةً لمستقبل الفخامة في العالم، بفضل بيئتها الاستثمارية المشجعة، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، واتصالها بمختلف أنحاء العالم، ونظامها الضريبي الميسّر، فضلًا عن استقطابها إحدى أعلى نسب أصحاب الثروات في العالم."

ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تتربّع على رأس الوجهات العالمية المفضّلة لأصحاب الثروات، مع انتقال أكثر من 9800 مليونير للعيش فيها خلال عام 2025، وفقًا لتقرير "هينلي آند بارتنرز". ويأتي حضور "سنتك" في هذا التوقيت ليواكب هذا الحراك اللافت، ويقدّم تجربة سكنية تُلبّي تطلعات نخبة من العملاء الباحثين عن منازل تجمع بين التصميم المبتكر، والخصوصية، والطابع الذي لا تقيّده الموضة أو الزمن.

وأضاف السيد كمال كيتان قائلًا: "بصفتنا شركة تركّز على الفخامة الرفيعة وتتطلّع إلى المستقبل، وجدنا في دبي ما لا توفّره أي مدينة أخرى: نقطة التقاء نادرة بين الطموح المعماري، والاستقرار الاقتصادي، ونضج الذوق الاستهلاكي عالمي المستوى. فهذه المدينة ليست مجرّد سوق واعدة، بل هي السوق الوحيدة التي تنسجم مع رؤيتنا. أما الموقع الذي اخترناه، فهو من بين أكثر العناوين طلبًا على مستوى العالم، ونحن هنا لنرتقي بمفهوم الفخامة إلى آفاق جديدة، ونبتكر مساحات تتجاوز كل ما هو سائد اليوم."

وبهدف تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، أبرمت "سنتك إنترناشونال" شراكة استراتيجية مع شركة MAS Development لتكون شريكها في التطوير. كما تعاونت مع عدد من الأسماء العالمية المرموقة، من بينها HBA London للتصميم الداخلي، وJT+Partners لتولّي الجانب المعماري والتصميمي. وسيضم المشروع أيضًا وحدات سكنية تحمل توقيع علامات ضيافة عالمية رائدة، على أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة.

تماشيًا مع "رؤية الإمارات 2031" و"خطة دبي الحضرية 2040"، اللتين تعكسان التزام الدولة بتطوير بنية تحتية تستشرف المستقبل، أعلنت "سنتك إنترناشونال" عن خطط لتطوير مشاريع في الدولة تتجاوز قيمتها 15 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، في تأكيد على التزامها طويل الأمد تجاه السوق الإماراتية. كما تخضع حاليًا مجموعة من المشاريع الكبرى للدراسة، تُقدَّر قيمة كل منها بمليارات الدراهم، ومن المتوقع الإعلان عن أبرزها خلال النصف الأول من عام 2026.

تُعد "سنتك ريالتي" واحدة من أكثر شركات التطوير العقاري استقرارًا ماليًا وحرصًا على الجودة في الهند، وتحظى بثلاث شهادات ISO، إلى جانب إطار مالي صارم تعكسه نسبة دين إلى حقوق ملكية تبلغ 0.04، وتصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة AA. وتسعى "سنتك إنترناشونال" إلى نقل هذا النهج القائم على الشفافية، والجودة، والتميّز في التصميم إلى السوق الإماراتية.

نبذة عن سنتك إنترناشونال

تُعد "سنتك إنترناشونال" الذراع العالمية لشركة "سنتك ريالتي المحدودة"، وقد تأسست بهدف قيادة توسّع المجموعة نحو أبرز الوجهات العقارية في العالم. وتتّخذ الشركة من دولة الإمارات مقرًا لها، وتركّز في أعمالها على تطوير مشاريع فائقة الفخامة، تتّسم بتصاميم عصرية، وحِرَفية عالية الدقة، وتجربة سكنية حصرية مصمّمة بعناية لتلبية تطلعات النخبة.

نبذة عن سنتك ريالتي

تُعد "سنتك ريالتي المحدودة (SRL)" من أبرز شركات التطوير العقاري الفاخر في الهند. تأسست عام 2000 على يد السيد كمال كيتان، رائد الأعمال من الجيل الأول، الذي قادها برؤية طموحة وإدارة فعّالة، لتُصبح اليوم من بين كبرى الشركات العقارية المدرجة في كل من البورصة الوطنية (NSE) وبورصة مومباي (BSE). وعلى مدى 25 عامًا، نجحت "سنتك ريالتي" في بناء محفظة مشاريع استراتيجية تتمركز في قلب المدن، وتصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 50 مليون قدم مربعة عبر 32 مشروعًا. وقد التزمت الشركة طوال مسيرتها بالانضباط المالي، محافظةً على واحدة من أدنى نسب الدين إلى حقوق الملكية في القطاع، ما يعكس إدارتها الرشيدة لرأس المال، وتركيزها على النمو المستدام والطويل الأجل. كما تُعد من بين الشركات ذات المراكز المالية الأقوى في السوق العقارية.

تميّزت "سنتك ريالتي" بتقديم مشاريعها ضمن ست علامات عقارية تحمل طابعًا متنوّعًا من الفخامة، تشمل: "سيغنتشر" للمساكن الفائقة الفخامة، "سيغنيا" للمساكن الفاخرة الرفيعة، "سنتك سيتي" و"سنتك بارك" للمساكن الفاخرة الراقية، "سنتك بيتش ريزيدنسز" كوجهة ساحلية تحمل بصمة فاخرة بارزة، "سنتك وورلد" للمساكن الطموحة ذات الطابع العصري، إلى جانب علامة "سنتك" المخصصة لتطوير المشاريع التجارية ومشاريع التجزئة. وقد أرست الشركة معايير جديدة في تطوير وجهات عقارية بارزة، من بينها مشروعها الرائد "سيغنتشر آيلاند" في منطقة "باندرا كورلا كومبلكس"، و "سنتك سيتي" في "مركز أوشيوارا الحضري"، و "سنتك وورلد" في "نايغاون"، والذي يُعدّ أكبر مجمّع سكني في الضواحي الغربية لمنطقة مومباي الحضرية الكبرى.

كما أطلقت "سنتك ريالتي" مؤخرًا علامة "إيمانس"، وهي علامة حصرية لا تُتاح إلا بدعوات خاصة، صُمّمت خصيصًا للنخبة الأندر من أصحاب الذوق الرفيع، حيث تقدّم تجربة سكنية ترتقي بمعايير العيش إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك عبر مساحات تتّسم بأناقة استثنائية، ورفاهية التفاصيل، ورُقي يُعبّر عن أسلوب حياة متفرد.

وقد نالت "سنتك ريالتي المحدودة" (SRL) تقديرًا واسعًا في القطاع بفضل التزامها الراسخ بالتميّز، والابتكار، والاستدامة، حيث حصلت على تقييم لافت بلغ 99 من 100 في تصنيف GRESB 2025 للأداء العقاري، إلى جانب تصنيف الخمس نجوم الخضراء المرموق، ما يرسّخ مكانتها كشركة رائدة في معايير الاستدامة، وكفاءة العمليات، وأداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، متجاوزة بذلك المعدّلات القياسية في القطاع. كما حظيت الشركة بتكريم في فئة "أثر الأعمال المعزّز بالذكاء الاصطناعي" ضمن جوائز "سيلزفورس"، تقديرًا لدورها في توظيف التقنيات الذكية في تطوير القطاع العقاري. ومؤخرًا، تم إدراج "سنتك ريالتي" ضمن قائمة A-List لمطوري العقارات في الهند لعام 2025 الصادرة عن مجلة "فوربس إنديا،" تأكيدًا على مكانتها بين أبرز الشركات تأثيرًا في المشهد العقاري.

إخلاء مسؤولية

قد تتضمّن بعض التصريحات الواردة في هذا البيان توقعات مستقبلية. وتخضع هذه التوقعات لمجموعة من المخاطر والظروف غير المؤكدة، مثل التغيّرات التنظيمية، أو التطورات السياسية والاقتصادية المحلية، أو المخاطر التكنولوجية، إلى جانب عوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عمّا تتضمّنه تلك التوقعات. ولا تتحمّل شركة "سنتك ريالتي المحدودة" أي مسؤولية عن أي تصرّف يتم بناءً على هذه التصريحات، كما لا تلتزم بتحديثها علنًا بما يعكس الأحداث أو التطورات اللاحقة.

-انتهى-

#بياناتشركات