الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "أوبتيمايز" المالكة لتطبيق "أوبتيمايز"، المنصة التكنولوجية المتخصصة في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إطلاق وإدارة حملات التسويق الرقمية على قنوات التواصل الاجتماعي، والتي تتخذ من الكويت مقرا لها، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة "سناب شات"، بهدف خدمة الاحتياجات المتطورة والمتغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي هذه الشراكة كاستجابة للنجاح الكبير الذي حققته شركة "أوبتيمايز" في ترسيخ مكانتها كمنصة مفضلة لإدارة الإعلانات وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وتوفر الشركة خدماتها لأكثر من 8000 متجر إلكتروني ومطعم ومقهى إلى جانب العديد من مقدمي الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توظف الشركة منصتها التكنولوجية لمساعدة المعلنين على تحقيق النجاح على منصة سناب شات سواء كانوا يديرون حملتهم الإعلانية الأولى أو العائدين للإعلان مرة أخرى.

وبهذه المناسبة، قال بدر الكاظمي، المدير التنفيذي لشركة "أوبتيمايز": "فخورون بالدخول بهذه الشراكة المميزة مع سناب شات لمساعدة الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على إطلاق وإدارة حملات إعلانية رقمية فعالة بالاستفادة من تطبيق "أوبتيمايز" الذي يمثل حلاً محلياً شاملاً يضمن سهولة التفاعل عبر واجهة الاستخدام وإجراءات الدفع والإدارة الفعالة للحسابات. ونلتزم من خلال هذه الشراكة بتوفير أفضل الحلول التقنية المخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع للارتقاء بأعمالها إلى المرحلة التالية من النمو والنجاح".

من جانبه، قال حسين فريجة، نائب الرئيس لشركة سناب شات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يُسعدنا التعاون مع شركائنا في شركة "أوبتيمايز" لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة. يحرص مستخدمو سناب شات في دول مجلس التعاون الخليجي على استخدام التطبيق أكثر من 45 مرة يومياً ما يجعله التطبيق الأكثر استخدامًا على مدار اليوم، ولا شك أن هذه الشراكة ستمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى جمهور أوسع على المنصة وتحقيق نتائج أعمال حقيقية".

وستقوم سناب شات بتوسيع الدعم التشغيلي والفني لتطبيق "أوبتيمايز" لضمان التكامل السلس للحلول الإعلانية للمنصة لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة. وستتعاون سناب شات أيضاً مع "أوبتيمايز" لتنظيم البرامج والفعاليات التسويقية التي تساهم في تلبية احتياجات هؤلاء العملاء.

وستقوم شركة "أوبتيمايز" بدعم المعلنين من الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التعليم والتوجيه الشامل طوال حملاتهم الإعلانية الرقمية. وبالاستفادة من مجموعة حلول سناب شات، ستوفر شركة "أوبتيمايز" الخبرات في مجال التطوير الإبداعي وإدارة الحملات وإعداد التقارير، لتمكين العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق أفضل قيمة من الميزانية المخصصة للوسائط الرقمية الخاصة بها.

تؤكد هذه الشراكة الإستراتيجية على الرؤية المشتركة لكل من سناب شات وشركة "أوبتيمايز" المتمثلة في تسهيل الوصول والاستفادة من الإعلانات الرقمية ورفد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات والمعارف اللازمة التي تمكنها من النجاح في المجال الرقمي المتطور والمتغير.

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نبذة عن Snap Inc.

تؤمن Snap بأهمية الكاميرا في تحسين نمط حياة الناس وأسلوبهم في التواصل. وتسهم الشركة في تعزيز التطور الإنساني عبر تمكين الناس من التعبير عن أنفسهم والتمتع بأروع اللحظات والتعرف على العالم من حولهم، وقضاء أمتع الأوقات مع أحبائهم. وترتكز أعمال الشركة على ثلاثة منتجات رئيسية وهي: Snapchat، تطبيق المراسلة المرئية الذي يهدف إلى تعزيز الروابط ما بين الأصدقاء والعائلة والعالم؛ وLens Studio، منصة الواقع المعزز التي تدعم محتوى الواقع المعزز عبر Snapchat والخدمات الأخرى؛ وSpectacles، نظارات الواقع المعزز. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: snap.com.

أو الكتابة إلى: snap.mena@webershandwick.com

نبذة عن OptimizeApp

تطبيق أوبتيمايز هي منصة متكاملة لإطلاق وإدارة الحملات الإعلانية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الربط المباشر مع سناب شات وغيرها من منصات التواصل الإجتماعي. تأسست شركة أوبتيمايز في الكويت، وتقدم خدماتها الآن لجميع مناطق الشرق الأوسط من مكاتبها في الرياض والكويت ودبي.

الموقع الإلكتروني: optimizeapp.com

أو الكتابة إلى: media@optimizeapp.com