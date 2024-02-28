القاهرة: في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات في مجال التطوير العقاري وقعت شركة سمو العقارية السعودية وشركة حسن علام العقارية المصرية مذكرة تفاهم.

و قد تم هذا التوقيع من خلال شركة "أدير العالمية مصر" التابعة لمجموعة "أدير القابضة و سمو القابضة" باعتبارها نافذة لتبادل الخبرات بين السوق المصري والسوق السعودي والأسواق العالمية وبوابة للحصول على أفضل العروض الاستثمارية فضلاً عن تسهيل الشركة لعملية الاستثمار في الأسواق المستهدفة ويرجع ذلك إلى تنوع الخدمات التي تتميز بها الشركة كونها في الأساس مزود للحلول العقارية المتنوعة بوابة لتبادل الاستثمارات والخبرات العقارية بين الأسواق المختلفة.

وقد مثَّل شركة "سمو العقارية" في توقيع العقد، المهندس جار الله بن محمد أل عمره، الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية، بينما مثَّل شركة "حسن علام العقارية" المهندس محمد مدحت علام، الرئيس التنفيذي للشركة.

وتتيح هذه المذكرة فرصة التعاون بين الشركتين لتأسيس شركة مشتركة، تُعنى بتطوير مشاريع عقارية نوعية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

من جانبه، أكد المهندس جار الله بن محمد أل عمرة، الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية، أهمية التعاون الإقليمي في تحقيق أهداف التنمية، مضيفًا: "نحن على ثقة أن هذا التحالف سيعزز قدرتنا على تقديم مشاريع نوعية ومستدامة تلبي تطلعات عملائنا في المملكة العربية السعودية ومصر."

بدوره، أشار المهندس محمد مدحت علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام العقارية، إلى أن هذا التعاون سيسهم في دعم القطاع العقاري في البلدين، وسيفتح آفاقًا جديدة لتنمية مستدامة.

قال المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العالمية مصر، أن هذه الشراكة فرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل القطاع العقاري في مصر والسعودية، معبرا عن سعادته بالاتفاق الجديد الذي من المتوقع أن يسهم فى تعزيز الاستثمارات في الأسواق المختلفة بالقطاع العقاري.

وتعتبر هذه الخطوة إضافة إيجابية إلى العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز الاستثمارات في قطاع التطوير العقاري وتحقيق مشاريع نوعية تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية وتقديم منتجات عقارية نوعية ومميزة .

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نبذة عن الشركة:

تشكل شركة أدير العالمية المملوكة لشركة أدير القابضة، جزء من مجموعة سمو القابضة للاستثمار ذات المجالات المتعددة التي تم تأسيسها عام 2008 بهدف تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة في صناعة العقارات، لمواكبة المعايير الدولية في كل القطاعات العقارية.

أدير السعودية بدأت نشاطها منذ عام 2012 في المملكة العربية السعودية، وبدأت بممارسة أعمالها كشركة تقدم حلول عقارية متكاملة، وعلى مدار أكثر من 10 سنوات حققت العديد من الإنجازات وأعلى المبيعات، وتوجت لتكون أفضل شركة عقارية في المملكة خلال أعوام 2015 و 2022، ثم توسعت لتشمل انجلترا عام 2022.

توجهت شركة أدير العالمية إلى السوق المصري فى عام 2023 وأثبتت تواجدها كنافذة لتبادل الاستثمارات والخبرات الدولية بمجموعة من الصفقات المتميزة والتى جعلت لها بصمة مختلفة فى السوق ومنها، شركة باراجون للتطوير العقاري لتطوير مباني إدارية مستدامة بالسعودية، والاستحواذ على شركة شارك هب مصر، ومشروع أدير بلازا فى الشيخ زايد، وتأسيس صندوق بروبتكس للاستثمار التكنولوجي فى القطاع العقار، وإطلاق مشروع أدير لاونج.

و تقدم أدير العالمية مجموعة من الخدمات تتمثل في إدارة المحافظ العقارية، والبيع والتأجير وإدارة الأملاك والعقارات والاستثمار والوساطة والتسويق العقاري، وقد أعلنت مؤخرًا عن دخولها السوق المصري، ولديها خطط للتطوير والتوسع داخل هذا السوق الواعد.